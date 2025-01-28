Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.3 комментария
Израиль захватил иранского журналиста в секторе Газа
В секторе Газа израильские силы захватили корреспондента иранской гостелерадиокомпании, которого, по информации главы компании, заключили под стражу, сообщил глава телекомпании Пейман Джабали.
По словам Джабали, иранский журналист был пойман израильскими властями и помещен под стражу, передает ТАСС.
Джабали отметил, что журналист удерживается не в Газе, а на территории, которую Иран называет оккупированной.
Семья корреспондента предпочла не придавать инцидент широкой огласке, однако надежда на его скорое освобождение остается.
Ранее начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что Израиль капитулировал перед ХАМАС, согласившись на прекращение огня в секторе Газа.
Израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.
Движение ХАМАС обвинило Израиль в сбоях в выполнении соглашения по Газе.