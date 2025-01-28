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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    11 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    3 комментария
    28 января 2025, 09:01 • Новости дня

    Израиль захватил иранского журналиста в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа израильские силы захватили корреспондента иранской гостелерадиокомпании, которого, по информации главы компании, заключили под стражу, сообщил глава телекомпании Пейман Джабали.

    По словам Джабали, иранский журналист был пойман израильскими властями и помещен под стражу, передает ТАСС.

    Джабали отметил, что журналист удерживается не в Газе, а на территории, которую Иран называет оккупированной.

    Семья корреспондента предпочла не придавать инцидент широкой огласке, однако надежда на его скорое освобождение остается.

    Ранее начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что Израиль капитулировал перед ХАМАС, согласившись на прекращение огня в секторе Газа.

    Израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.

    Движение ХАМАС обвинило Израиль в сбоях в выполнении соглашения по Газе.

    27 января 2025, 17:48 • Новости дня
    Иран закупил у России истребители Су-35

    Генерал КСИР сообщил о покупке Ираном истребителей Су-35

    Иран закупил у России истребители Су-35
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран закупил российские истребители Су-35 для укрепления своих вооруженных сил, заявил генерал КСИР Али Шадмани.

    Заместитель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани рассказал о покупке российских истребителей Су-35, сообщил телеканал SNN, передает ТАСС.

    По его словам, эта покупка станет значительным шагом для укрепления военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил страны. «Истребители Су-35 закуплены. <…> Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил», – отметил Шадмани.

    В 2023 году власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

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    27 января 2025, 05:52 • Новости дня
    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

    Моргенштерн объявлен в розыск по нарушению порядка деятельности иностранного агента

    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет объявил в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Адвокат артиста заявил, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.

    Следственный комитет объявил рэпера Алишера Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

    Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для объявления розыска, так как его доверитель не скрывается и его местонахождение известно: «Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял». Жорин отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на адвокатскую тайну.

    Рэпер более трех лет назад покинул Россию, а ранее ему предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст внес Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 года, указав на «осуществление политической деятельности» и получение более 29 млн рублей от компании Yoola Labs Ltd. из Израиля за политические посты.

    По материалам проверки прокуратуры Москвы в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, так как Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.


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    27 января 2025, 20:33 • Видео
    Новый глава Пентагона – это сенсация

    С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    26 января 2025, 07:56 • Новости дня
    Трамп предложил расселить беженцев из Газы в арабских странах

    Трамп заявил о возможности переселения беженцев из сектора Газа в арабские страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для временного и долгосрочного расселения беженцев из сектора Газа, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселения беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что сотрудничество с арабскими странами может позволить переселенцам из сектора Газа жить в спокойствии.

    «Я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогли бы для разнообразия жить в спокойствии… Это может быть как временно, так и долгосрочно», – заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.

    Ранее телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщил, что администрация Трампа рассматривает вопрос о том, как восстановить Газу, и где временно разместить около 2 миллионов палестинцев. Одним из потенциальных мест для их переселения могла бы стать Индонезия. Однако, как отметили в индонезийском МИД, Джакарте о таких планах неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которого обсуждались вопросы регионального мира и стабильности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

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    28 января 2025, 08:36 • Новости дня
    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля

    Посол сообщила о начале возвращения россиян из Израиля после релокации

    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россияне, перебравшиеся в Израиль, стали возвращаться в Россию, отметила посол Симона Гальперин, подчеркнув, что некоторые граждане продолжают жить в обеих странах.

    По ее словам, россияне, которые релоцировались в Израиль, начали возвращаться обратно в Россию, передает ТАСС.

    Она отметила, что возвращение россиян связано с наличием у них работы и жизни в России.

    Гальперин подчеркнула, что у Израиля нет статистики по количеству вернувшихся, но факт возвращения очевиден. По ее словам, некоторые россияне оформляют гражданство Израиля и приезжают туда на время, но затем возвращаются в Россию.

    Посол также отметила, что существуют граждане, которые живут «на линии» между двумя странами. Израиль спокойно относится к двойному и даже тройному гражданству, что позволяет россиянам беспрепятственно проживать в обеих странах.

    Ранее президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.

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    25 января 2025, 23:22 • Новости дня
    Трамп возобновил поставки Израилю авиабомб MK-84

    Трамп решил отправить Израилю 1 800 бомб MK-84 после снятия запрета Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение разрешить поставки Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, сообщает Axios. Ранее такой запрет был введен администрацией Джо Байдена. Израильские должностные лица подтвердили, что Белый дом распорядился о снятии ограничений и готовится к отправке оружия.

    Портал Axios отмечает, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 будут погружены на судно и доставлены в Израиль. Эти бомбы ранее хранились на складах в США. Байден опасался применения данных вооружений в секторе Газа из-за возможных жертв среди мирных жителей.

    Параллельно с этим, 15 января стало известно о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. Также стороны договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины. Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана.

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    27 января 2025, 06:32 • Новости дня
    Немецкий политик осудил Польшу за отказ пригласить Россию на 80-летие освобождения Освенцима

    Макс Отте назвал скандалом отказ Польши пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

    Немецкий политик осудил Польшу за отказ пригласить Россию на 80-летие освобождения Освенцима
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-кандидат в президенты ФРГ Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима, напомнив о значительной роли Красной армии в этом событии.

    Экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте раскритиковал отказ Польши пригласить российских представителей на мероприятия по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом пишет ТАСС. Отте заявил, что данное решение является скандальным, учитывая роль Красной армии в освобождении лагеря и вклад России во Вторую мировую войну.

    «Красная армия освободила Освенцим. Россия приняла на себя основную тяжесть Второй мировой войны. Однако Россия не приглашена на празднование 80-летия освобождения Освенцима. Это настоящий скандал,» – написал он на своей странице в социальной сети X.

    Мероприятия пройдут в Освенциме 27 января, где 79 лет назад Красная армия освободила более 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. Российские дипломаты не будут участвовать в этих мероприятиях, как заявил ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

    Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. За время войны в Аушвице погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, из которых около миллиона были евреями. Среди жертв также множество поляков, цыган и советских военнопленных. В 1947 году на месте лагеря был основан мемориальный комплекс, напоминающий о страшных событиях той эпохи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти не намерены приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в январе 2025 года. Российские дипломаты решили не участвовать в этих памятных мероприятиях, так как организаторы не планируют упоминать вклад СССР в данное событие. Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире. Польский премьер Дональд Туск заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют в Польше, если он посетит данные мероприятия.

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    26 января 2025, 01:02 • Новости дня
    Трамп заявил о просьбе к Саудовской Аравии инвестировать 1 трлн долларов

    Трамп предложил Саудовской Аравии увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил намерение попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в экономику США до одного трлн долларов, выступая в Лас-Вегасе он отметил, что Эр-Рияд уже объявил о вложении шестисот млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о своей намерении попросить Саудовскую Аравию увеличить объем инвестиций в американскую экономику до одного трлн долларов, передает ТАСС. Трамп выступил с этой инициативой в Лас-Вегасе, подчеркнув, что Эр-Рияд уже объявил о планах инвестировать шестьсот млрд долларов, но, по его мнению, сумма может быть доведена до одного трлн.

    Он отметил, что предложит наследному принцу и премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «округлить сумму [инвестиций] до примерно одного трлн долларов». Дональд Трамп выразил уверенность, что Саудовская Аравия согласится с его предложением, поскольку Вашингтон «очень хорошо относится» к этой стране.

    Трамп также сообщил журналистам в Белом доме о своей готовности посетить Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом в случае достижения договоренности о таких крупных инвестициях. Это предложение может усилить экономические связи между двумя странами и открыть новые возможности для американского рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что снижение цен на нефть сможет завершить конфликт на Украине; пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что снижение цен на нефть и завершение конфликта на Украине никак не связаны между собой; бизнесмен Олег Дерипаска выразил сомнение в эффективности обращения Трампа к ОПЕК, называя его предсказуемым, и подчеркнул, что недоверие к заявлениям Трампа связано с планами США привлечь значительные инвестиции из Саудовской Аравии.

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    26 января 2025, 04:39 • Новости дня
    Израильские военные застрелили двухлетнюю девочку в Дженине

    На Западном берегу израильские военные застрелили двухлетнюю девочку

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время рейда в окрестностях Дженина израильские военные застрелили двухлетнюю девочку, а ее мать была ранена, сообщило палестинское Минздрав.

    Израильские военные застрелили двухлетнюю девочку на Западном берегу реки Иордан в ходе рейда около Дженина, передает Al Jazeera. По данным палестинского Минздрава, ребенок погиб от огнестрельного ранения в голову, а ее беременная мать получила легкие ранения.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала расследование инцидента после появления сообщений о гибели ребенка, сообщает The Times of Israel. ЦАХАЛ подтвердил, что во время операции в районе Дженина открыл огонь по боевикам, укрывшимся в здании. Известно о пострадавших мирных жителях, включая ребенка.

    Пресс-служба ЦАХАЛа ранее информировала о масштабной контртеррористической операции в Дженине под названием «Железная стена», которая началась с беспилотных ударов по инфраструктуре города. Операция продолжается, и за это время уже погибли как минимум 14 палестинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские полицейские застрелили неизвестного мужчину, напавшего с ножом на трех человек в Ган-Явне. В публикациях сообщалось, что десятки людей стали жертвами артиллерийских обстрелов и авиаударов по сектору Газа со стороны Израиля. ЕС осудил израильскую полицию за непропорциональное применение силы и неуважительные действия в отношении участников церемонии прощания с палестинской журналисткой Ширин Абу Акле в Восточном Иерусалиме.

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    27 января 2025, 01:08 • Новости дня
    В ХАМАС назвали идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой

    Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа переместить 1,5 млн жителей Газы в арабские страны этнической чисткой

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой, отметив, что это предложение не найдет поддержки среди палестинцев и арабов.

    Президент США Дональд Трамп предложил расселить жителей сектора Газа в арабских странах, о чем он заявил 25 января в беседе с журналистами. По его словам, из-за военных действий Израиля 1,5 млн палестинцев потеряли жилье, и для них необходимо найти новое место жительства за пределами Газы. Трамп уже обсудил эту идею с королем Иордании Абдаллой II и намерен обсудить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    Как передает ТАСС, заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что предложение Трампа является актом этнической чистки и не будет принято ни палестинцами, ни арабами. «Идея президента США о перемещении [жителей Газы] означает этническую чистку населения сектора,» – подчеркнул он. «Ни один палестинец или араб не примет идею Трампа о перемещении. Она не увенчается успехом,» – добавил Абу Марзук.

    Предложение Трампа вызывает опасения, что оно может привести к дальнейшему напряжению в регионе, уже подверженному длительному конфликту. При этом международное сообщество пока не дало официальной реакции на инициативу американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для расселения беженцев из сектора Газа, предложив строить для них жилье за пределами региона. Также Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, обсуждая вопросы регионального мира и стабильности. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, который был введен при Байдене.

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    25 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Пентагон не стал опровергать передачу разведданных Сирии

    Пентагон не подтвердил и не опроверг сообщения о передаче разведданных США Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства».

    Министерство обороны США не подтвердило информацию о возможной передаче разведывательных данных новому сирийскому правительству, сообщает ТАСС. Представитель Пентагона заявил, что ведомство не обсуждает разведоперации по соображениям безопасности. Газета The Washington Post пишет, что США якобы передавали данные о террористической угрозе от ИГ руководству Сирии, включая «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Источник издания утверждает, что американская разведка помогла предотвратить атаки ИГ на религиозные объекты вблизи Дамаска в начале месяца. Газета отмечает, что передача данных не значит, что США полностью принимают «Хайат Тахрир аш-Шам», которая остается в списке террористических организаций в США.

    Сообщается, что США начали передавать разведданные напрямую в декабре 2024 года, пытаясь выстроить отношения с новым сирийским руководством. Это было обусловлено опасениями США о возможном восстановлении ИГ в регионе, когда правительство Сирии укрепляет свою власть. Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа возглавляет «Хайат Тахрир аш-Шам».

    Ситуация в Сирии стала напряженной после захвата оппозиционными силами городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс в декабре. Президент Башар Асад покинул страну, и новое временное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США намерены сохранить небольшое военное присутствие в Сирии для предотвращения возрождения террористической группировки «Исламское государство*» сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома.

    Сирийские власти ввели запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничили въезд граждан последних двух стран.

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американские военные не строят новую базу на севере Сирии и не планируют совместные патрули с курдскими силами.

    Турецкие СМИ сообщили, что США отправили новое военное оборудование и припасы боевикам запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» в Сирии.

    В Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих, что значительно превышает ранее объявленное количество в 900 человек, отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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    26 января 2025, 19:23 • Новости дня
    Нетаньяху поблагодарил Трампа за снятие ограничений на поставки бомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за снятие ограничений на поставки бомб, заявив о важности этого шага для безопасности страны.

    Нетаньяху выразил благодарность Трампу за снятие ограничений на поставки 2000-фунтовых бомб, передает РИА «Новости», это решение было воспринято в Израиле как значимый шаг на пути укрепления безопасности страны.

    В опубликованном заявлении премьер-министр отметил, что благодарит президента Трампа за выполнение обещаний по обеспечению Израиля нужными средствами для самозащиты. Нетаньяху подчеркнул, что этот шаг поможет Израилю противостоять общим угрозам и обеспечивать мир и процветание в регионе.

    Накануне Трампа снял запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при экс-президенте США Джо Байдене.

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    25 января 2025, 19:58 • Новости дня
    Движение ХАМАС обвинило Израиль в сбоях в выполнении соглашения по Газе

    Движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за сбои в выполнении соглашения в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС обвинило израильские власти в нарушении условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сославшись на запрет палестинцам возвращаться на север анклава.

    Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в создании препятствий для реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    В официальном заявлении движения говорится, что израильская сторона медлит с выполнением определенных пунктов договоренности. В частности, отмечается, что палестинцам, перемещенным из района Ар-Рашид, все еще запрещено возвращаться с юга на север анклава.

    «В этой связи ХАМАС возлагает на Израиль ответственность за любые сбои в выполнении соглашения и за их последствия», – говорится в документе.

    Также в заявлении подчеркивается необходимость скорейшего разрешения текущих вопросов для достижения устойчивого мира в регионе.

    Израиль ранее освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.

    ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских заложниц.

    Израиль ранее отказался предоставить жителям сектора Газа возможность возвращения в северную часть анклава из-за удержания заложницы.

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    26 января 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп обсудил мир на Ближнем Востоке с королем Иордании

    Трамп обсудил с королем Иордании Абдаллой II поддержку мира и стабильности на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, в котором обсуждались вопросы регионального мира и стабильности.

    Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, сообщает РИА «Новости». В ходе беседы Трамп поблагодарил монарха за «долгую дружбу» и обсудил «вопросы поддержания регионального мира, безопасности и стабильности». Король Иордании поздравил Трампа с прошедшей инаугурацией.

    Администрация США заявила, что в Белом доме ожидают продолжения контактов между Трампом и Абдаллой II по вопросам, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке. Поддержка мира и стабильности в этом регионе остается одним из приоритетов для Вашингтона, и администрация стремится укрепить взаимодействие с ключевыми партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил намерение попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в экономику США до одного трлн долларов, отмечая, что Эр-Рияд уже объявил о вложении 600 млрд долларов. Также сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе.

    При этом администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб MK-84 массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

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    25 января 2025, 15:58 • Новости дня
    Израиль освободил 200 палестинцев в обмен на четырех заложниц

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Этот шаг был частью обмена на освобождение четырех израильских заложниц из сектора Газа, передает РИА «Новости».

    По данным радиостанции, 114 палестинских заключенных были отпущены из тюрьмы Офер и отправлены в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. Другая группа из 70 заключенных была депортирована в Египет, а оставшиеся 16 человек отправились в сектор Газа.

    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что четверо израильских заложниц были переданы представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа.

    Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции под названием «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан.

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    25 января 2025, 22:46 • Новости дня
    Стало известно о планах Нетаньяху встретиться с Трампом в феврале в Вашингтоне

    Нетаньяху запланировал визит к Трампу в Вашингтон до завершения сделки по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первой половине февраля, передает N12. По данным телеканала, встреча может состояться еще до завершения первого этапа сделки по освобождению заложников из сектора Газа.

    Ранее, 15 января, глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что благодаря посредническим усилиям Дохи, Каира и Вашингтона, Израиль и движение ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников. Также предусмотрено введение режима прекращения огня в секторе.

    Первый этап соглашения продлится 42 дня. В его рамках ХАМАС обязался освободить 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах израильского государства. Встреча между Нетаньяху и Трампом может сыграть важную роль в дальнейшей реализации этого соглашения и укреплении двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался в защиту Илона Маска, которого обвиняют в нацистском приветствии на инаугурации Трампа, назвав миллиардера большим другом Израиля. Биньямин Нетаньяху также обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.

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