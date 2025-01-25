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Движение ХАМАС обвинило Израиль в сбоях в выполнении соглашения по Газе
Движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за сбои в выполнении соглашения в Газе
Палестинское движение ХАМАС обвинило израильские власти в нарушении условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сославшись на запрет палестинцам возвращаться на север анклава.
Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в создании препятствий для реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.
В официальном заявлении движения говорится, что израильская сторона медлит с выполнением определенных пунктов договоренности. В частности, отмечается, что палестинцам, перемещенным из района Ар-Рашид, все еще запрещено возвращаться с юга на север анклава.
«В этой связи ХАМАС возлагает на Израиль ответственность за любые сбои в выполнении соглашения и за их последствия», – говорится в документе.
Также в заявлении подчеркивается необходимость скорейшего разрешения текущих вопросов для достижения устойчивого мира в регионе.
Израиль ранее освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.
ХАМАС передал Красному Кресту четырех израильских заложниц.
Израиль ранее отказался предоставить жителям сектора Газа возможность возвращения в северную часть анклава из-за удержания заложницы.