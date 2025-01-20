Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.4 комментария
Иран назвал сделку с ХАМАС капитуляцией Израиля
Иран заявил о капитуляции Израиля перед ХАМАС после сделки о прекращении огня
Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что Израиль капитулировал перед ХАМАС, согласившись на прекращение огня в секторе Газа, что подтверждает стойкость «оси сопротивления».
Израильское правительство, согласившись на сделку о прекращении огня с движением ХАМАС, продемонстрировало свое поражение, полагает начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери, сообщает ТАСС.
По словам Багери, израильские власти, которых он назвал сионистами, признали, что у них не осталось иного выбора, кроме как сдаться и согласиться на перемирие. Генерал подчеркнул, что так называемая ось сопротивления сумела навязать врагу условия прекращения огня.
«Мы стали свидетелями капитуляции сионистов перед железной волей воинов ислама», – заявил Багери через пресс-службу министерства обороны Ирана.
Ранее СМИ сообщали, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня после нескольких дней ожесточенных боевых действий в секторе Газа.
Ранее Армия обороны Израиля подтвердила освобождение трех заложниц в секторе Газа, которых передали израильским военным для медицинского осмотра на территории Израиля.
Тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.