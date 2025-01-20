Иран назвал сделку с ХАМАС капитуляцией Израиля

Иран заявил о капитуляции Израиля перед ХАМАС после сделки о прекращении огня

Tекст: Ольга Иванова

Израильское правительство, согласившись на сделку о прекращении огня с движением ХАМАС, продемонстрировало свое поражение, полагает начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери, сообщает ТАСС.

По словам Багери, израильские власти, которых он назвал сионистами, признали, что у них не осталось иного выбора, кроме как сдаться и согласиться на перемирие. Генерал подчеркнул, что так называемая ось сопротивления сумела навязать врагу условия прекращения огня.

«Мы стали свидетелями капитуляции сионистов перед железной волей воинов ислама», – заявил Багери через пресс-службу министерства обороны Ирана.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня после нескольких дней ожесточенных боевых действий в секторе Газа.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила освобождение трех заложниц в секторе Газа, которых передали израильским военным для медицинского осмотра на территории Израиля.

Тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.