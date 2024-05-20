Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?4 комментария
Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана
Красный Полумесяц: Президент и глава МИД Ирана погибли в первые же мгновения катастрофы
Все находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли в первые же мгновения после катастрофы, сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
Обломки разбившегося вертолета были обнаружены спасателями на высоте 2,5 тыс. км, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRIB.
В поисково-спасательной операции принимали участие более 2 тыс. человек, добавил он, уточнив, что при проведении операции иностранная помощь не потребовалась.
Напомним, президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.