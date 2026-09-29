Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.20 комментариев
Россия и Монголия подписали план военного партнерства до 2031 года
Россия и Монголия подписали план военного партнерства
Представители оборонных ведомств России и Монголии – замминистра обороны России Василий Осьмаков и его монгольский коллега генерал-майор Дашцэдэнгийн Баасандамба – утвердили план стратегического партнерства в военной сфере.
«Итогом встречи Василия Осьмакова с его монгольским коллегой, генерал-майором Дашцэдэнгийном Баасандамбой, стало подписание фундаментального документа – Плана российско-монгольского стратегического партнерства в военной сфере на 2027–2031 годы», – сказано в Max-канале Минобороны.
В сообщении уточняется, что на сегодняшний день между странами выстроен прочный рабочий контакт: эффективно взаимодействуют генеральные штабы, приграничные военные округа, различные виды вооруженных сил и профильные военные вузы.
При этом подписанный сторонами план направлен на придание системного и долгосрочного характера взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.
В ходе визита Василий Осьмаков встретился с начальником генштаба вооруженных сил Монголии Сунрэвом Ганбямбой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле главы генеральных штабов России и Монголии провели переговоры для развития двустороннего военного сотрудничества. В начале августа в Монголии прошли совместные с Россией военные учения.
В сентябре Минобороны обсудило военное сотрудничество с Монголией.