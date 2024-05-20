СБ ООН не принял российский проект резолюции против гонки вооружений в космосе

СБ ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе

Tекст: Антон Антонов

Резолюция считается принятой, если ее поддержали девять членов СБ и не было вето со стороны постоянных членов, передает ТАСС.

Предложенный Москвой документ набрал семь голосов (Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне), семь стран проголосовали против (США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта), Швейцария воздержалась, передает РИА «Новости».

В апреле Россия наложила вето на американо-японский проект резолюции, касающийся запрета размещения ядерного оружия в космосе. Москва и Пекин настаивали, что запретить нужно все виды вооружений, но их требование было проигнорировано. В результате Россия резолюцию поддержать отказалась и заблокировала ее, пообещав представить свою.