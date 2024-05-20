Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?19 комментариев
Жена Джорджа Клуни убедила прокуроров МУС принять решение по Нетаньяху
Уроженка Ливана Амаль Клуни, супруга известного актера Джорджа Клуни, приняла участие в подготовке заключения для Международного уголовного суда (МУС) по поводу ордеров на арест лидеров палестинского движения ХАМАС и официальных лиц Израиля, сообщили СМИ.
Как пишет New York Post, 46-летняя Клуни, опытный ливано-британский юрист, является соучредителем «Фонда Клуни за справедливость» вместе со своим мужем, лауреатом премии «Оскар» Джорджем Клуни.
По ее словам, четыре месяца назад к ней обратился представитель МУС и попросил помочь ему с оценкой доказательств предполагаемых военных преступлений, после чего она решила присоединиться к группе международных экспертов.
Клуни добавила, что комиссия после консультаций и изучения документов постановила, что Международный уголовный суд обладает полномочиями по расследованию преступлений, совершенных в ходе войны Израиля против ХАМАС, и может рекомендовать привлечь к ответственности как лидеров палестинского движения ХАМАС, так и официальных лиц Израиля.
Она, комментируя решение комиссии, отметила, что «разумные основания полагать, что лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Дейф и Исмаил Хания совершили военные преступления и преступления против человечности, включая захват заложников, убийства и преступления сексуального насилия».
Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.