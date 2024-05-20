Прокурор МУС потребовал ордера на арест премьера и министра обороны Израиля

Tекст: Ольга Никитина

У прокуратуры, согласно заявлению, есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года», передает ТАСС.

В ООН заявляли ранее, что число погибших в Газе превысило 34 тысячи человек, из которых 13 тысяч – дети.