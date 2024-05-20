Прокурор МУС запросил ордеры на арест трех лидеров движения ХАМАС

Экипаж вертолета президента Ирана вышел на связь после аварии

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Tasnim, удалось связаться с чиновником, находившимся на борту вертолета президента Ирана, есть надежда, что обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

Кроме того, по данным агентства, глава МИД Ирана находился на борту вертолета, попавшего в аварию, вместе с президентом страны.

Отмечается, что в составе кортежа президента Ирана было три вертолета.

Напомним, в воскресенье вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны.