Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Прокурор МУС запросил ордеры на арест трех лидеров движения ХАМАС
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал от палаты предварительного производства выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.
Как указал Хан, у прокуратуры имеются «разумные основания полагать», что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командир военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и Палестины (в секторе Газа) с 8 октября 2023 года», передает ТАСС.
Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.