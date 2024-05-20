Медведев: Капитулировать может любой глава Украины, хоть «свинья в ермолке»

Tекст: Елизавета Шишкова

«Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», – прокомментировал Медведев истечение президентских полномочий Зеленского, передает ТАСС.

По словам зампреда СБ, Зеленский, как и любой его преемник, может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции. Он напомнил, что так поступили, например, Альфред Йодль или Вильгельм Кейтель от имени фашистской Германии и ее вооруженных сил.

Медведев считает, что «у преступного режима нет и не может быть правомочного правителя». При этом номинальным лидером киевского режима может быть кто угодно. «Любая «свинья в ермолке», вспоминая меткое выражение Гоголя», – сказал он.

По словам Медведева, для международного права и для распавшейся Украины личность такого главаря, «исходя из нормальных правовых позиций, безразлична». Это лицо останется для Москвы правонарушителем, однако сможет быть субъектом переговоров.

Кроме того, Медведев заявил, что Зеленский является военной целью для России как глава враждебного режима. Это не зависит от его легитимности на посту президента. «Руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель», – добавил политик.

По мнению Медведева, после капитуляции Украины Зеленский должен быть предан суду за преступления против россиян и украинцев. «При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов», – сказал зампред СБ, напомнив, что такая судьба постигла «духовного учителя Зеленского – Степана Бандеру».

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какая судьба ждет Зеленского после окончания его президентских полномочий.