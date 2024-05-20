Что будет с Зеленским после потери легитимности

Зеленскому удалось остаться на посту президента после истечения срока полномочий

Tекст: Андрей Резчиков

Понедельник – последний день действия полномочий Владимира Зеленского, чья инаугурация прошла 20 мая 2019 года в Киеве. Согласно конституции Украины, эти полномочия истекают в ночь на 21 мая. Однако президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока – в период до вступления в должность новоизбранного главы государства. Но для этого необходимо, чтобы состоялись выборы и был избран новый президент.

Сам Зеленский говорил, что во время конфликта «абсолютно безответственно, как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов». По его словам, сейчас «время битвы, от которой зависит судьба государства и людей». «Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», – заявил Зеленский в ноябре прошлого года.

По поводу легитимности Зеленского журналисты попросили высказаться президента России Владимира Путина в ходе его визита в Китай. Путин подчеркнул, что на этот вопрос прежде всего должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. «Там в конституции есть всякие варианты. Это вопрос оценки. Эту оценку, конечно, прежде всего, должен дать Конституционный суд», – отметил он.

«Но для нас это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный. Но, повторяю еще раз, ответить на этот вопрос должны политическая и юридическая (правовая) системы самой Украины», – сказал Путин.

По мнению киевского политолога Алексея Нечаева, проблема возникла из-за несовершенства украинской конституции, о которую политики «неоднократно вытирали ноги». Зеленский тоже не стал исключением. И чтобы не превращаться в узурпатора власти, он мог бы передать полномочия спикеру Рады Руслану Стефанчуку, однако этому помешал парламентский кризис.

«Будь Зеленский уверен в абсолютной поддержке Рады, он мог бы продлить свои полномочия через парламент (внеся необходимые поправки в конституцию), либо изменить закон о выборах так, чтобы переизбраться даже в условиях военного положения», – полагает эксперт. Также

Зеленский мог бы обраться в Конституционный суд (КСУ) для разъяснения своих полномочий, однако он не стал этого делать из-за высокой вероятности получения от КСУ негативного ответа.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но в условиях военного положения, которое было объявлено Зеленским и неоднократно продлевалось, голосование было отменено. 9 мая Зеленский продлил военное положение еще на 90 суток. Ближайшие возможные выборы пройдут не раньше, чем через полгода после отмены военного положения, такое решение приняли депутаты Верховной рады в конце прошлого года.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев также назвал условия для проведения выборов на Украине. «Как только украинцы согласятся, что условия позволяют, все украинцы, включая перемещенных лиц, смогут воспользоваться правом голоса», – сказал Блинкен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Блинкена глумлением над украинским народом со стороны США. «Страшно представить, что это за «подходящие условия», о которых говорит Блинкен, когда на Украине последних детей мобилизуют под нацистские знамена Зеленского?», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

«Зеленский на посту президента нужен Западу исключительно как исполнитель его воли. Запад после 20 мая получает еще более покорного человека, который может оставаться у власти благодаря так называемой внешней легитимности. В этой связи июньский саммит в Швейцарии выполнит одну функцию – даст Зеленскому ощущение этой легитимности. Но внутри страны Зеленский теряет все права на пост», – считает Владимир Скачко, киевский политолог.

«Зеленский заинтересован в продолжении войны против России ровно настолько, насколько в этом заинтересованы силы, поставившие его во главе киевского режима. Если США нужно продолжать войну, то Зеленский, соответственно, будет это делать. Если Вашингтон решит, что необходимо находить компромиссы с Россией, то Зеленский или кто-то другой подпишет любое перемирие», – добавляет Игорь Шишкин, замдиректора Института стран СНГ.

По словам Скачко, положение конституции, согласно которому президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента – это только правовой механизм, но в основополагающей статье указано, что срок президентских полномочий составляет пять лет.

«Такие двусмысленные вопросы решает Конституционный суд (КСУ), который вправе трактовать конституцию. Но чтобы КСУ не мог дать такое заключение, он был заблокирован. Судьи были назначены еще при Петре Порошенко и они, конечно, вынесли бы вердикт не в пользу Зеленского»,

– уверен эксперт. После 20 мая украинская оппозиция получит огромные рычаги давления на Зеленского. «Они будут раздражать Зеленского. Получая какие-то преференции в ответ на молчание по этому вопросу, оппозиция сможет решать свои дела с опорой на западные НКО. Все очень просто – Зеленский сам дал своим оппонентам рычаг борьбы против себя», – полагает киевский политолог.

Шишкин убежден в обратном – украинские политики «и пикнуть не посмеют после 20 мая и не станут оспаривать решения Зеленского». «Когда в США решалась политическая судьба Зеленского, в Киеве сразу появилась туча компромата на него, но затем вся эта публика вновь замолчала. Если завтра США снова начнут сомневаться в том, сохранять ли Зеленского, оппозиция тут же перестанет петь ему осанну», – уверен спикер.

Эксперт убежден, что на Украине «мало кого волнует, что написано в конституции». «Януковича разве вышвырнули из страны в соответствии с нормами конституции? Кровавый госпереворот показал, что конституция Украины – это ширма. Она прямо запрещает использовать вооруженные силы во внутриполитическом конфликте. Но это не помешало Порошенко начать карательную операцию против Донбасса», – указал собеседник. По мнению Скачко,

украинское общество лишено любой политической инициативы. «Оно запугано, задавлено и забито до такой степени, что ему абсолютно по барабану, что будет подписывать Зеленский, пусть он хоть крестики ставит на международных договорах»,

– пояснил политолог. При этом на Западе есть соблазн поменять Зеленского. По мнению Скачко, недавний визит Блинкена в Киев преследовал цель проверить, как Зеленский справляется со своими обязанностями. «Но Зеленский ничего не сделал, разворованы огромные суммы, выделенные на строительство оборонных линий. Мобилизация провалена. Западу нужно искать более эффективного менеджера», – пояснил Скачко.

Однако, как считает Шишкин, на Западе сейчас не стоит вопрос замены Зеленского, хотя эта тема активно обсуждалась после провала украинского «контрнаступа» летом прошлого года. «В конце концов было принято решение оставить Зеленского, а экс-главком ВСУ Залужный был снят с должности и отправлен послом в Великобританию», – напомнил спикер.

«К тому же, Зеленский последовательно истребляет все русское и делает это однозначно лучше, чем все предшествующие руководители Украины. Несмотря на провал контрнаступления, Зеленский продолжает довольно эффективно создавать проблемы для России. Другого исполнителя своей воли Вашингтон пока не нашел, а если найдет, то Зеленского спишут в расход. Он это прекрасно понимает, поэтому и старается провести тотальную мобилизацию, тем самым удовлетворив Запад», – подчеркивает Шишкин.