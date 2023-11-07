Зеленский наконец-то нашел повод сказать США «нет»

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», – сказал как отрезал президент Украины Владимир Зеленский.

Это означает, что президентских выборов, формально запланированных на 31 марта 2024 года, на Украине не будет. Зеленский хочет оставаться главой государства до «победы над Россией», что звучит как «до конца своей жизни».

Это понятное для Зеленского желание. Сохранение за собой президентского кресла – единственная гарантия, что его жизнь будет долгой и более-менее насыщенной, без прогулок по строгому расписанию. Он решил сыграть по столь высокой ставке, наделал столько ошибок и заимел такое количество врагов, что не может рисковать уходом «просто так» – без лавров победителя, которых не судят. Поэтому вынужден, в полном соответствии со старым и пошлым анекдотом, оттягивать свой конец.

Однако прозвучала его речь про «время битв» достаточно неожиданно. Провести выборы от Зеленского настойчиво требовали американцы, у которых для этого есть ряд резонов – начиная от идеологических (типа того, что дальше вести Украину по самоубийственному для нее пути должен легитимный президент) и заканчивая такими, которые самому Зеленскому наверняка не нравятся. Ему хотят «страх вернуть», сделать его более управляемым и скромным.

То есть это американцам Зеленский сейчас показывает зубы. И как будто отвязывается от их поводка.

Он – известный нарцисс, но прежде все шло так, как и должно идти в случаях, когда сверхдержава продавливает руководство зависимых от нее территорий: для получения результата нужно всего несколько телефонных звонков, а чаще вообще один. Вот и в украинском случае казалось, что выборам непременно быть – недорого стоят опасения Зеленского против американских лоббистских возможностей.

Несколько дней назад депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил это открытым текстом: мол, офис президента уже разослал распоряжения о подготовке к проведению избирательной кампании. Гончаренко – из «порошенковской» оппозиции и один из наиболее гнилых персонажей в Верховной раде. Но его считают британским агентом, а потому информированной стороной.

И вдруг президент лично переворачивает доску: не будет выборов, они только России на пользу (как будто бы кто-то может поверить, что США могут действовать на пользу России).

Формально Зеленский имеет право на это, в украинское законодательство заранее встроили «предохранители»: пока действует военное положение, выборы не проводятся. Но парламент подконтролен офису президента, так что изменение избирательного кодекса – это вопрос нескольких дней, если будет нужно. А нужно-то другое: чтобы выборов не было.

К настоящему моменту накопились уже десятки причин, из-за которых Зеленскому гибельно в них участвовать – от конфликта с главкомом Валерием Залужным до падения личных рейтингов. Казалось бы, для него это простая формальность: административно Украина при Зеленском превратилась в заурядную диктатуру. Но неизвестно, насколько эта система управляема в ситуации, кризисной для одного только Зеленского. Мир политики помнит немало случаев, когда результаты на выборах не удалось подтасовать из-за сопротивления чиновничьего аппарата на местах – тех, кого тоже достала верховная власть.

Насколько достала украинцев, нам только предстоит узнать, но обстановка у них – дрянь. Как замечают обычно оптимистичные насчет перспектив Украины британцы, избирательная кампания начнется «в условиях, когда американское оружие и внимание Запада внезапно переключились на Ближний Восток, Россия бросила больше людей и техники на ожесточенные наступления на северо-востоке Донбасса, в направлении Купянска, на юго-востоке Донбасса, в Авдеевке и в Запорожье, к северу от Токмака» (журнал The Time).

А закончится кампания, добавим мы уже от себя, одновременно с зимой, которую аналитики называют «самой тяжелой в новейшей истории Украины».

Причем речь именно об украинских аналитиках: с помощью таких заходов Киев продолжает выпрашивать у НАТО средства ПВО. Есть мнение, что украинцы не прибедняются – будет очень тяжело. И им, и кандидату Зеленскому.



Главная проблема – это отсутствие приемлемого образа будущего, который Зеленский должен будет предложить как кандидат.

Еще недавно проблем с этим у него вроде как не было, поскольку президент Украины умеет отрицать реальность – и до сих пор это делает. Образ получался фантастичный, но патриотичный и понятный: США и ЕС дают ВСУ много-много оружия – и это приведет к победе над Россией уже в скором будущем (под определяющим руководством Зеленского, разумеется).

После полного краха весенне-летней кампании ВСУ (так называемого контрнаступления) для образа потребовались коррективы: Запад даст еще больше оружия, чем много-много, включая истребители, а «перемога» непременно последует в более отдаленной перспективе, например, в ходе следующей весенне-летней кампании ВСУ и очередной попытки «контрнаступления». Но – уже после выборов, на проведение которых США выделят еще пять миллиардов долларов сверху. С таким «образом будущего» Зеленский вроде бы соглашался переизбираться, как планировалось.

Но теперь этот образ заведомо завиральный, поскольку и в США, и в ЕС сейчас другая повестка: не увеличивать поддержку Украины, а наоборот – сокращать. Те же игроки, кто по-прежнему готов швырять в украинскую черную дыру десятки миллиардов долларов и евро, пока не могут справиться с сопротивлением оппозиции: президент США Джо Байден – с республиканской Палатой представителей, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – с венграми и словаками.

В общем, Зеленскому предлагалось довольствоваться компенсацией: стартом официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые могут продолжаться бесконечно долго. А со многими из прочих требований – пока подождать и постепенно учиться справляться собственными силами.

За этим и последовало то, что мы сейчас наблюдаем. Некое «ах так?! тогда не будет выборов, поскольку нужны они вам, а не мне».

Что-то ему на это в США, конечно, ответят, но дело ведь на самом деле не в США, а в Зеленском.

Его самолюбие, упрямство и показная смелость, когда прыгаешь на заведомо более сильного противника, уже не раз приводили к тому, что положение Украины трагично ухудшалось. Достаточно вспомнить о том, что незадолго до начала СВО Зеленский угрожал России воссозданием атомной бомбы.

Действуя сейчас по принципу «умри ты сегодня, а я завтра» и выставляя условия тем западным странам, от которых сам всецело зависит, он идет примерно по тому же пути.

США – это не Россия, а угроза ядерной бомбой совсем не отказ проводить выборы. Но чтобы показывать Америке зубы, нужно иметь свои, а не одолженные у самой Америки.