США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

Tекст: Дмитрий Бавырин

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм – наш старый враг, начавший свой «крестовый поход» против России еще тогда, когда это не было модным. Близкий друг легендарного русофоба Джона Маккейна и республиканец-традиционалист, как будто переместившийся в наш век на машине времени из подвала президента Рейгана, до смешного соответствует карикатурам на американских «ястребов» с репликами типа: «У вас все еще нет демократии? Тогда наши бомбардировщики летят к вам!».

С момента начала СВО у него не жизнь, а малина. Грэм мотается в Киев чаще, чем любой другой американский сенатор, и внушает своей нации, будто поддержка ВСУ (в подаче Офиса президента Украины – «убийство русских») для США – лучшая из возможных инвестиций.

Его линия – поддержка Киева во всем и любыми способами без оглядки на мнение России, перед которой, как считает Грэм, президент Байден слишком часто «пасует». Иными словами, слишком сильно боится третьей мировой войны, – не то, что сенатор из Южной Каролины.

Тем удивительнее, что сейчас, когда Украине особенно трудно, Грэм вступил в заочную полемику с Владимиром Зеленским и категорично требует того, что Зеленскому так или иначе навредит: проведения очередных президентских выборов.

Зеленский, разумеется, этого делать не хочет, выборы его пугают (о причинах газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее). Строго говоря, он и не должен их проводить, более того, – не может, если исходить из украинского закона, который запрещает проводить выборы в период военного положения.

Но даже, если б не запрещал: в условиях, сложившихся сейчас на Украине, выборы – пустая формальность. Зеленский начал выстраивать личную диктатуру задолго до начала СВО, к февралю 2022-го уже серьезно преуспел, а сейчас обладает почти абсолютной властью или, по крайней мере, формально-легальной возможностью устранения оппонентов, – кого в тюрьму, кого в окоп, кого «на обмен».

Цензура в стране жесточайшая. Руководство оппозиционных партий если не в бегах, то по следствием или старается «не отсвечивать». Даже главкому Валерию Залужному запретили мелькать в СМИ и блогах, когда он стал затмевать бывшего капитана команды КВН «95-й квартал».

Так или эдак, тушкой или чучелом, по-плохому или по-ужасному, но Зеленский эти выборы выиграет, продлив юридический срок своей годности еще на пять лет. Зачем тогда сенатору Грэму эти показушные формальности? А вот нужны! Опытный и неизменно добродетельный по отношению к врагам России «ястреб» неумолим.

«Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна… И я считаю, что пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году», – рокотал Грэм на пресс-конференции в Киеве, а члены его делегации размашисто кивали головами.

У такого нелогичного на первый взгляд поведения есть как минимум две причины, одна из которых лежит в идеологической плоскости. Грэм – настоящий американский консерватор, и политически старомоден. Для таких деятелей в США проведение регулярных выборов – это символ веры и обязательное требование для того, чтоб считаться демократией. Подчас, единственное требование.

В их картину мира прежде вписывались и рабство, и этнические чистки, и отдельные туалеты для чернокожих. Все это - тоже демократия, если избиратели поддержали такое на выборах.

Это как отдать честь флагу, сходит на исповедь, встать во время исполнения гимна – пусть церемониал, но неотменяемая для консерватора база. И надо понимать, что Грэм не столько хитрый циник, сколько солдафон и даже немного маньяк: нечто символическое для других может стать для него вопросом принципа. Вот и теперь: раз Грэм «защищает» не просто Украину, а «украинскую демократию», там должны пройти выборы, даже через «не хочу».

Вторая причина американской гиперактивности – то, что в период до проведения голосования Зеленский станет более управляемым и послушным в руках тех, кто располагает ресурсами. Это, прежде всего, США, с военными стратегами которых у президента Украины сейчас разногласия.

Идущий на переизбрание «головнокомандувач» гораздо более сговорчив, чем тот, кто возомнивший себя безальтернативным фаворитом Вашингтона «до конца войны».

Предвыборная кампания неприятна для Зеленского не столько из-за возможности проигрыша, сколько из-за уязвимого положения. Выборы – «окно возможностей» для его внутренних врагов и саботажа со стороны тех, кому нынешняя власть испортила жизнь (таких на Украине много). Выборы – это неизбежная война компромата, запасаемого для таких ярмарок, и всегда сопутствующий им элемент непредсказуемости.

Некоторые виды вмешательства в предвыборную кампанию и вовсе могут иметь катастрофические для Зеленского последствия. В первую очередь, со стороны российской армии.

В то же время законы украинской политики таковы, что поддержка США – это самый ценный ресурс, играющий роль «охранного ордера». Рисковать им Зеленский не станет, и постепенно уже дает задний ход: поначалу Офис президента с негодованием отметал саму идею о выборах «до конца войны», а теперь люди Зеленского интересничают и оговариваются, видимо, постепенно смиряются с тем, что подчиниться американским требованиям все-таки придется.

Таким образом, вроде как внезапные выпады Грэма в сторону Киева понятны, логичны и даже вроде как оправданы: назвался груздем (то есть «западной демократией») – полезай в кузов. Но есть во всем этом обстоятельство почти пугающее (особенно если вспомнить, что Грэм по-своему маньяк).

То, что на пульте управления Зеленским должна быть кнопка «пауза», – это забота Джо Байдена. Это у Байдена в следующем году перевыборы (если здоровье позволит), а тема Украины в США стала настолько болезненной, что ее президента просто необходимо взять на поводок покороче.

Возможно, Белому дому потребуется «заморозка» конфликта. Возможно, наоборот, «раскачка». Как бы ни было, Зеленский должен быть послушным.

Но Грэм – это не Байден. Он принадлежит к другой партии, поддерживает Трампа несмотря на все разногласия во внешней политике, а действующего президента ненавидит и не стал бы ему подыгрывать.

Он из тех, кто дает Украине почувствовать себя «пупом Земли», но не из тех, кому по-настоящему нужно кем-нибудь там управлять. Следовательно, накачивание Зеленского легитимностью в период военных действий нужно все-таки не Грэму, а, по мнению Грэма, самому Зеленскому.

Возможно, в голове «ястреба» это даст президенту Украины «карт-бланш» на еще более агрессивные, наглые и опасные действия против России. Ведь именно нанесение ущерба России – навязчивая идея Грэма.

Этот старик бывает нелеп. Бывает забавен, благо его желание навредить нам не соответствует его возможностям. Но если верно наблюдение, что своим сознанием этот человек застыл во времена первой «холодной войны», он может быть по-настоящему жутким.

К нашему времени американцы рассекретили уже многие документы той эпохи, из которых следует: те «ястребы» и «солдафоны», кто на публике рассуждал о демократии и легитимности, в закрытых переговорных отстаивал идею начала полномасштабной войны с СССР, оперируя доводом «лучше сейчас, чем потом».

В прошлом такие, как Грэм, готовы были рискнуть человечеством без шансов на успех. Кажется, он тоже готов.