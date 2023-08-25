Байдену нашли замену из числа черных женщин

Tекст: Дмитрий Бавырин

Как и все крупные британские газеты, The Telegraph внимательно следит за политической жизнью в США или, если хотите, за телодвижениями у кабинета начальника. Поэтому погружена в процесс, имеет своих осведомителей и иногда предвидит будущее Америки даже лучше, чем американские издания. Со стороны, как говорится, виднее.

Сегодня британцы видят, как в Белый дом въезжает черная женщина. По информации их источников, кандидатом от Демократической партии на выборах президента США может стать не Джо Байден, а жена его бывшего начальника – Мишель Обама.

При таком сценарии действующий президент выйдет из гонки еще до начала праймериз. Может, фантазии, может, сплетни, но обоснование звучит чрезвычайно убедительно: возраст и ментальное здоровье. Пост президента в США слишком дорого стоит, чтоб вот так им рисковать.

Около полугода назад окружение Байдена переиграло скептиков и обеспечило повторное выдвижение шефа. Его дряхлость для них и части бонз Демократической партии не только баг, но и фича: чем реже президент в сознании, тем больше полномочий у них. Но в Америке выбор элит нужно проштамповывать у народа через выборы, а избиратель смотрит на вещи более узко – глава государства и верховный главнокомандующий должен быть в сознании и передвигаться самостоятельно (если он, конечно, не Франклин Делано Рузвельт).

Разгром на выборах – это только один из двух вероятных для демократов сценариев катастрофического характера. По второму кандидат Байден – ставка действующей власти – развалится еще в период избирательной кампании или физически, или как личность. И что тогда?

Формально главная альтернатива действующему президенту на внутрипартийных праймериз – это Роберт Кеннеди–младший, но он кандидат антиэлитный и для нынешней власти немыслимый.

Не прочь переехать в Белый дом и пока что воздерживающийся от вступления в гонку губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, чья бывшая жена замужем за сыном Трампа. Это более приемлемый для партийной элиты вариант, но не идеальный. У Ньюсома свой груз ошибок: его Калифорния стала олицетворением «либерального бедствия». Рост преступности, наплыв миграции, деурбанизация, финансовые пузыри, примат прав трансгендеров – легко подать это как «будущее всей Америки», насмерть перепугав всех консерваторов.

Для нынешней элиты демократов он слишком либерален, но главное – слишком себе на уме. А Мишель Обама, лишенная собственного управленческого аппарата, это плюс-минус та же самая команда людей во власти, что и при Байдене. Политического опыта у нее тоже нет, а в таких условиях многократно возрастает роль помощников и советников, которым может перепасть власти даже больше, чем при президенте, который постоянно дремлет.

Что до американского народа, в большинстве своем он Мишель Обаму – да, любит. Она обаятельная, артистичная, относительно остроумная женщина, вокруг которой создан ореол вовлеченности – искреннего сочувствия к чужим неприятностям. При этом в политику она никогда не лезла, ни в чем не «замазалась» и вроде как на совесть исполняла свои обязанности, которые у первых леди обычно сводятся к благотворительным акциям.

Конкретика не важна: у Мишель Обамы был период повышенного внимания к проблеме ожирения американских детей, но были и другие периоды. В политическом плане ее в любом случае ассоциируют с мужем, его лозунгами и программами, которые большую часть Америки вполне устраивали.

На нынешнего президента Байдена демократы тоже поставили только потому, что он ассоциировался с Обамой. Из-за этой же ассоциации за Байдена охотно голосовали чернокожие, хотя в прошлом он употреблял «н-слово» и выражал вполне расистские по нынешним меркам взгляды.

У первого чернокожего президента США на родине чрезвычайно много фанатов. Немало и тех, для кого он политик-разочарование, на которого надеялись и который ничего не сделал. Но версия фанатов такая, что добродетельным намерениям и смелым планам Обамы помешали Сенат и вредный старик Митч Макконнелл по кличке «Мрачный жнец», а в остальном его время – это золотой век Америки.

Золотой не золотой, но ностальгию по тем временам также испытывают многие независимые избиратели и даже некоторые республиканцы. По крайней мере, тогда Америка еще казалось нормальной – без лагерей анархистов в центрах крупных городов, без костров BLM, без «культурных войн», без «трансгендерной повестки».

Другое дело, что все это «добро» во многом выросло из правительственных программ и образовательных экспериментов времен как раз-таки Обамы, а проигрыш его преемницы на выборах (и, соответственно, выигрыш Трампа) был обусловлен превращением промышленных зон США в зоны отчуждения.

Тем не менее опросы свидетельствуют: устойчивое большинство американцев считает, что при Обаме было лучше – и чем при Трампе, и чем при Байдене. А по базовому сценарию американцам предложен выбор как раз между этими двумя патриархами, который им резко не нравится (это тоже подтверждают опросы), благо напоминает выбор между третьей мировой и второй гражданской войнами.

Из-за этих опасений, ностальгии и желания «третьего пути» Мишель Обама может легко победить обоих.

Байден, если предположить его упрямство, ей вообще не конкурент, если исходить из культа всего обамного в Демократической партии, коррупционных скандалов в семействе Байдена и единодушия вердиктов социологов.

А шансы Дональда Трампа против Обамы выглядят хуже, чем против Байдена. Он тоже неумолимо стареет (к выборам стукнет 78), окружен скандалами, обременен ошибками и неудачами прошлого, наконец, его предвыборная кампания будет серьезно ограничена уголовными процессами, которых уже четыре.

Он точно победит всех конкурентов на праймериз, но результат финала сильно зависит от личности соперника – и это если исходить из того, что система власти в Америке в принципе допускает реванш Трампа. Либеральные прокуроры по его делам, как будто выпущенные из соросовской пробирки, мотивированы намерением «остановить чудовище», но ради Мишель Обамы будут стараться втрое сильнее, чем ради Байдена.

Ее слабое место – отсутствие политического опыта, на что наверняка станет упирать Трамп. Но и такая позиция уязвима: когда Трампа избрали президентом, он тоже не имел никакого политического опыта – только опыт миллиардера и продюсера конкурсов красоты. Мишель Обама не миллиардер (что в глазах многих, впрочем, как раз-таки плюс), но и не кухарка, а юрист с Гарвардом и Принстоном за плечами.

В общем, победить конкретно Трампа со всеми его недостатками для идеализированной (пусть бы даже и незаслуженно) Мишель Обамы – это не проблема. Проблема в том, что она не хочет никуда баллотироваться и уже неоднократно отметала эту идею, но ее якобы умоляют, о чем пишут уже не британские, а американские СМИ.

Такое бывает. Даже в истории России что-то такое было, когда ближайшее окружение Петра I уговаривало будущую императрицу Екатерину I взять власть, распоряжаться которой планировали сами. Анну Иоанновну и вовсе возвели на престол с условием ограничить свои полномочия в интересах элиты, чего она, поначалу согласившись, в итоге делать не стала.

Так что могут и уговорить. Не исключено, что на свою голову.