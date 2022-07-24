До звания худшего президента Байдену осталось три рекорда

Джо Байден уверенно идет к званию худшего президента в истории США. Определять победителя в такой «номинации» можно разными способами, но почти каждый из них указывает на действующего главу государства – настолько он плох. Последнее, что осталось Байдену, это развязать гражданскую войну. Американцы считают, что он с этим справится.

Всего полтора года назад две трети американцев и все крупные СМИ страны (кроме Fox News) уверенно называли Дональда Трампа худшим президентом в истории США, сравнимым разве что с Джеймсом Бьюкененом.

Тогда, после штурма Капитолия отчаявшимися (и, подчеркнем это, безоружными) сторонниками Трампа, мало кто мог себе представить, что опытнейший политик и дипломат Джо Байден побьет все антирекорды эксцентричного миллиардера и поставит несколько собственных.

Надо понимать, что у Трампа, несмотря на миллионы искренних и активных сторонников, рейтинги одобрения в целом по стране всегда были довольно низкими – где-нибудь между 44% и 48%. Но Байден – настоящий уникум. Имея в начале президентского срока и личную популярность, и кредит доверия, и беспрецедентный уровень поддержки медиа, он в буквальном смысле свершил чудо в духе царя Мидаса, только наоборот – все свои «золотые» показатели превратил в мусорные.

Согласно исследованию Morning Consult (а такие исследования – профиль компании), индекс неодобрения действующего президента составляет 57%, причем 43% опрошенных его «жестко» не одобряют. Показатели Трампа в аналогичный период президентства (в 2018-м) были на четыре пункта лучше.

Самое поразительное, что среди республиканцев у Байдена показатели хуже, чем были у Трампа среди демократов.

Это кажется чем-то немыслимым, если вспомнить об уровне ненависти к «невыносимому фашисту» и внутрипартийной «круговой поруке» по данному вопросу.

Впрочем, Байден умеет удивлять. Например, сейчас его рейтинг среди латиноамериканцев ниже, чем среди белых. В случае политика-демократа это тоже немыслимо.

Некоторые другие замеры выявляют еще более скромные показатели доверия к президенту – вплоть до 35%. Для второго года правления это уже полноценный антирекорд.

Правда, самым непопулярным президентом за всю историю социологических замеров пока еще остается Джордж Буш – младший, чей рейтинг в конце второго срока болтался в районе 20%. Но тогда бушевал мировой финансовый кризис, кроме того, война в Ираке была окончательно осознана обществом как затея изначально глупая, если не преступная. В данный момент крупных войн США не ведут, а новый мировой кризис еще только прогнозируется, но действующий президент всё равно уверенно претендует на чугунную медаль типа «худший в истории».

Если смотреть на разбивку по штатам, то сейчас Байден мог бы претендовать на победу на выборах только в шести из пятидесяти (еще три месяца назад – в десяти), причем в этом списке нет даже его родного и очень либерального Делавэра, от которого он почти 40 лет избирался в Сенат: негативные оценки превышают позитивные на семь пунктов.

Лучше всего у Байдена дела обстоят в Калифорнии, там индекс его популярности +9. Сейчас это самый богатый и самый населенный штат США, столица киноиндустрии и IT, превращенная в поле для либеральных экспериментов – республиканцам там ничего не светит уже очень давно.

Забавный факт: губернатором этого штата является Гэвин Ньюсом, которого называют одним из вероятных сменщиков Байдена. Не исключено, что он пойдет на выборы и в том случае, если действующий президент к всеобщему шоку решит переизбираться на второй срок. Скорее всего, тогда Ньюсом объявит, что выдвигается для того, дабы не дать Трампу вернуться в Белый дом, поскольку Байден ему, как выше сказано, не конкурент.

Трампа Ньюсом ненавидит. Свой штат он превратил в передовую сопротивления трампизму, угрожая президенту чуть ли не сепаратизмом. А забавно вот что: бывшая жена Ньюсома Кимберли Гилфойл отвечала в штабе Трампа за сбор пожертвований, а сейчас встречается с его сыном – Дональдом Трампом–младшим.

Но вернемся к Байдену. Если представить, что его рейтинг в каждом штате равен результату при попытке переизбрания, речь бы шла об одном из самых разгромных поражений действующего президента в истории Соединенных Штатов. Но все-таки не о самом-самом.

«Самое-самое» было у Герберта Гувера в 1932 году. Причины прозрачны: в его президентство началась Великая депрессия – всесторонняя социал-экономическая катастрофа, но господин президент на первых порах вообще не считал нужным вмешиваться из-за святого для себя принципа невмешательства государства в экономику.

Он тоже победил в шести штатах, но Байден, случись выборы сейчас, обогнал бы Гувера по количеству выборщиков за счет многонаселенной Калифорнии.

Еще одно забавное совпадение: соперник Гувера – Франклин Делано Рузвельт, которого, наоборот, обычно относят к числу лучших лидеров в истории страны, не смог тогда выиграть в родном Нью-Йорке, где к тому же губернаторствовал. То есть «предательство» Делавэра не уникально.

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Причины непопулярности Байдена можно перечислять часами, но предельно сокращенный список «больных точек» будет выглядеть так: рекордная за 40 лет инфляция, миграционный кризис, резкий рост цен на бензин и количества насильственных преступлений, неожиданные дефициты – от удобрений до детских смесей, обострение «культурных войн», позор в Афганистане, полное отсутствие успехов во внешней политике, преклонный возраст президента, выраженный в том числе в «байденизмах», и глобальный конфликт с Россией в сочетании с прокси-войной на Украине, что дополнительно усугубило некоторые из этих проблем.

79-летний ветеран дипломатии до того страну довел, что даже Илон Маск теперь консерватор. Доверие граждан к государственным институтам упало до предельно низкого уровня.

Губернатор Флориды Рон Десантис – еще один возможный сменщик Байдена (но гораздо более вероятный, поскольку, в отличие от Ньюсома, принадлежит к республиканцам) пожелал президенту, вдобавок ко всему подцепившему коронавирус, скорейшего выздоровления, а всей остальной стране – скорейшего выздоровления от его президентства.

Судя по реакции в блогосфере, фраза многим понравилась. Байдена действительно воспринимают как болезнь, поразившую целую страну. Причем делают так даже те, что считал болезнью и президентство Трампа тоже. Так русская присказка «чуму холерой не лечат» дошла до сознания американцев.

Если не случится чего-то экстраординарного и не поддающегося прогнозам, этой осенью Демократическая партия потеряет контроль над Конгрессом, а через два года – над Белым домом. К тому времени Байден вполне может побить антирекорд Буша, а в случае, если реально решит исполнить свое обещание и пойдет на второй срок, то даже и Гувера (правда, тут многое зависит от соперника, и вероятный в этом качестве Трамп – объективно плохой вариант).

Есть и еще один признак «худшего президента». Это консенсус историков, по которому худшим из худших все еще остается Бьюкенен – человек, из-за нерешительности и бессилия которого страна дошла до распада и гражданской войны.

При этом, как следует из исследования Калифорнийского университета, уже более 50% американцев уверены в том, что в ближайшие несколько лет в стране начнется новая гражданская война.

Остальное, надо думать, приложится – и новая Великая депрессия, и новый мировой финансовый кризис, а то и новый распад страны. Тогда у Джозефа Робинетта Байдена в американской истории не останется ни одного достойного конкурента.