Друг Байдена подбивает его к реальной войне с Россией

В ближайшем окружении президента США теперь есть политик, прямо склоняющий его к вводу американских войск на Украину, то есть – к войне с Россией. Кто такой Крис Кунс? Почему он так делает? И каковы шансы на то, что Джо Байден может прислушаться к этому влиятельному человеку, глубоко убежденному в собственной правоте?

Президент США Джо Байден якобы сообщил своему бывшему шефу – Бараку Обаме о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Это нужно понимать так, что у нынешнего хозяина Белого дома «крепкое рукопожатие» и большие планы на будущее – управлять Америкой до 86 лет.

Речь, напомним, идет о том самом Байдене, который за последние дни испугался пасхального кролика, пожал руку пустоте и перепутал себя с Мишель Обамой. О том самом политике, чье умственное здоровье бывший врач Белого дома называет угрозой национальной безопасности.

Исходя их этого, не так уж важно, что президент Байден планирует сделать в более-менее отдаленном будущем. Но пока еще важно, чего он делать не намерен, – он не намерен начинать войну США с Россией, третью мировую войну и ядерный апокалипсис (это все примерно одно и то же).

Байден отклонил предложения сенатора Кунса, призывавшего к отправке войск США на Украину, – сказала как отрезала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

И на том, как говорится, спасибо, но вопросы остались, и главный из них – а кто, собственно, тот смелый сенатор, который не боится военного столкновения с Россией и считает, что Вашингтон должен вступить в конфликт на Украине «людно и оружно», не ограничиваясь поставками патронов, стволов и техники?

Если коротко, Крис Кунс – это один из наиболее влиятельных сейчас сенаторов, а влиятелен он потому, что очень близок к Байдену и является одним из важных связующих звеньев между Белым домом и Конгрессом.

В Сенате Кунс представляет Делавэр и занимает кресло, которое на протяжении 36 лет занимал сам Байден, – вплоть до тех пор занимал, пока не избрался вице-президентом в паре с Обамой. В политической системе этого наглухо либерального и крошечного по площади штата Байдены почти небожители, вся местная элита – гости на их барбекю, а Кунс – близкий друг семьи.

В 2015-м на одной из торжественных церемоний на Капитолийском холме имел место быть местами забавный, местами жутковатый инцидент. Вице-президент Байден что-то шепчет на ухо 13-летней дочери Кунса и пытается поцеловать ее голову, ребенок уворачивается. Америка заинтересовалась.

Отец прокомментировал ситуацию в том духе, что все в порядке, дело семейное, господин вице-президент моих детей с рождения знает.

Если перевести все эти высокие отношения на язык теории заговора, получится «договорняк», где роли для каждого были расписаны заранее:

– Господин президент, прошу начать войну с Россией ради мира во всем мире!

– Я отвергаю предложение моего дорогого друга начать войну с Россией... Как видите, дамы и господа, беспокоиться не о чем: мое интеллектуальное здоровье не является угрозой для национальной безопасности США.

То, что Кунс для Байдена – человек близкий, подтвердила и Псаки. Это дает спектаклю дополнительное внешнеполитическое измерение. Мы в России должны увидеть, что тезис о начале третьей мировой находится сейчас не в устах крайне правых радикалов, а в ближайшем окружении президента. И только мудрость господина Байдена отделяет мир от ядерного финиша.

Сколько в Байдене той мудрости, хорошо демонстрирует его катастрофически низкий рейтинг – прямое следствие многочисленных ошибок во внешних и внутренних делах. В таких условиях «спектакли на публику» начинают высоко цениться политиками, но нужно понимать, что «договорняк» – это довольно оптимистическая версия событий.

Пессимистическая же в том, что это может быть правдой: в ближайшем окружении Байдена действительно есть люди, подталкивающие его к вооруженному конфликту с РФ сперва на территории Украины, а там – как получится. Зная некоторые особенности Кунса, в подобное тоже легко поверить.

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Главная особенность – богомольность. Среди многочисленных степеней сенатора есть и степень магистра богословия, полученная в Йельской школе богословов. При этом значительная часть карьеры политика связана с благотворительными проектами, имевшими серьезную религиозную составляющую.

Такие, как Кунс, пламенные протестанты – ходульный типаж в среде наиболее агрессивных «ястребов» и русофобов США эпохи «холодной войны».

Были и другие типажи, например, припадочных антикоммунистов немало среди американских военных. Однако религиозники составляли своего рода «русофобский мейнстрим» и были очень заметны – в силу того, что правда верили в то, что говорили. Жители СССР страшили их, как страшат бесы, от которых нужно защитить и дом, и приход. Бесы, с которыми надлежит бороться везде и повсюду, а уж Господь разберется – где свои.

К восьмидесятым годам такие политики сплотились вокруг фигуры Рональда Рейгана – тоже консерватора и тоже рьяного антикоммуниста. Сам он к религии относился несколько проще, чем многие его фанаты (слушал астрологов, легализовал аборты в Калифорнии, был первым в истории США президентом с разводом за плечами и т. д.), но, будучи в прошлом актером, замечательно работал на публику.

Когда Рейган назвал СССР «империей зла», он имел в виду именно антиклерикальную политику советского государства, а его историческая речь на эту тему была приветствием к Национальной ассоциации евангелистов США.

Тогда же прозвучало и менее известное у нас «обзывательство» – «царство лжи». Имелось в виду, что отец лжи – сам Сатана, и никому, кроме него, не может прийти в голову бороться с христианами в христианской стране. То есть СССР – это царство Сатаны. Для такого никакой бомбы не жалко.

Впоследствии Рейган отказался от такой картины мира и стал воспринимать коммунистов и советских людей не как фанатиков, угрожающих храму, а как обычных людей с обычными проблемами. Так разговоры о возможности превентивной войны с СССР ушли в прошлое, в чем велика заслуга конкретных лиц вроде Сюзанны Масси, не так давно получившей гражданство РФ.

Но задолго до этого свою политическую карьеру в качестве активиста президентской кампании Рейгана начал нынешний сенатор Крис Кунс. Довольно быстро он переметнулся к демократам, но, видимо, успел получить хороший заряд классической американской русофобии образца холодной войны, а теперь воспроизводит ее в новых условиях.

Он рассуждает не как дурак, он рассуждает именно как сектант. Например, недавно Кунс объяснял избирателям, что нынешняя инфляция и рост цен на бензин – последствия конфликта с Россией, а дальше будет еще тяжелее.

И тут же подчеркнул – «это плата за свободу, которую мы обязаны внести».

Точно в таких же терминах рассуждали те, кто посылал американских солдат во вьетнамскую мясорубку и подначивал президента Кеннеди организовать провокацию с нападением украденного советского самолета на военную базу союзников в Европе, чтобы получить повод для объявления войны «тоталитарной коммунистической империи».

Байдену Кунс отнюдь не «брат по вере». Во-первых, нынешний президент – старый циник. Во-вторых, не протестант, а католик, как и многие другие в ирландской диаспоре Америки.

Но неуютно уже от одной мысли от том, что в ближайшем окружении президента США имеется человек, прямо подбивающий его «скрестить железо» с Россией на территории Украины.

А еще больше – от мысли о том, что этим президентом является именно Байден с его «ясным умом» и «крепким рукопожатием».