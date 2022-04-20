Друг Байдена подбивает его к реальной войне с Россией

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Каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы

ЦБ РФ хочет через суд вернуть стране замороженные 300 млрд долларов CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Россия будет доказывать в суде неправомерность заморозки Западом почти половины накопленных золотовалютных резервов – около 300 млрд долларов. Именно это беспрецедентное в мировом масштабе решение привело к драконовским мерам по движению капитала в стране, заявил ЦБ РФ. О чем говорит опыт Венесуэлы и Ирана в подобных делах? Подробности...
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Пленные британцы могут сбить русофобскую волну Лондона

Английские боевики Шон Пиннер (слева) и Эйден Эслин решили помочь Украине на поле боя кадр из видео
Допросы пленных британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина следует вести публично и даже «стримить» их в Сети, считают российские медиаменеджеры. Своей сдачей в плен Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод», вторят им члены британского парламента. Как российская сторона могла бы максимально эффективно использовать попавший ей в руки козырь в информационной войне? Подробности...
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Зачем бывший Люксембург решил присоединиться к ДНР

Россия признала ДНР в границах бывшей Донецкой области Украины Михаил Терещенко/ТАСС
Жители поселка Розовка Запорожской области проголосовали за присоединение к соседней ДНР. Донецк уже взял на себя заботу о территории, месяц назад очищенной от ВСУ, но решение схода в Розовке явно стало сюрпризом. Почему экс-райцентр, который в прошлом был немецкой колонией Люксембург, решил выйти из состава Украины? Подробности...
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Россия случайно отомстила Чехии

«Мне всегда было стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими мигрантами», рассказал Вацлав Клаус Michal Krumphanzl/CTK/ТАСС
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что своей показательной «любовью к Украине» Европа прикрывает ненависть к России. Клаус знает, о чем говорит: Прага намеренно испортила отношения с Москвой еще в 2021-м, а теперь вынуждена расплачивается – пусть не за это, но за то, что весь ЕС остается заложником внешней политики США. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем. Подробности...

Трагедия Иловайска повторяется в виде Мариупольской катастрофы

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Современная Украина уникальна. За краткую историю своего существования она обзавелась немалым количеством символов, все до единого из которых оказались символом жестокого поражения. Подробности...
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Запад готовил против русских оружие, которым истребил индейцев

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Европейцы при завоевании Америки случайно открыли и на полную катушку использовали страшное биологическое оружие – вирусы смертельных эпидемий, имевшие избирательное действие на иные расы и этносы. Подробности...
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Историческая ссора США и саудитов

Сенатор США за войну с Россией

Вторая фаза спецоперации началась

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?

    Друг Байдена подбивает его к реальной войне с Россией

    Когда Байден попытался почеловать 13-летнюю дочь Кунса — Маргарет, она уклонилась
    		   20 апреля 2022, 23:00
    Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В ближайшем окружении президента США теперь есть политик, прямо склоняющий его к вводу американских войск на Украину, то есть – к войне с Россией. Кто такой Крис Кунс? Почему он так делает? И каковы шансы на то, что Джо Байден может прислушаться к этому влиятельному человеку, глубоко убежденному в собственной правоте?

    Президент США Джо Байден якобы сообщил своему бывшему шефу – Бараку Обаме о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Это нужно понимать так, что у нынешнего хозяина Белого дома «крепкое рукопожатие» и большие планы на будущее – управлять Америкой до 86 лет.

    Речь, напомним, идет о том самом Байдене, который за последние дни испугался пасхального кролика, пожал руку пустоте и перепутал себя с Мишель Обамой. О том самом политике, чье умственное здоровье бывший врач Белого дома называет угрозой национальной безопасности

    Исходя их этого, не так уж важно, что президент Байден планирует сделать в более-менее отдаленном будущем. Но пока еще важно, чего он делать не намерен, – он не намерен начинать войну США с Россией, третью мировую войну и ядерный апокалипсис (это все примерно одно и то же).

    Байден отклонил предложения сенатора Кунса, призывавшего к отправке войск США на Украину, – сказала как отрезала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    И на том, как говорится, спасибо, но вопросы остались, и главный из них – а кто, собственно, тот смелый сенатор, который не боится военного столкновения с Россией и считает, что Вашингтон должен вступить в конфликт на Украине «людно и оружно», не ограничиваясь поставками патронов, стволов и техники?

    Если коротко, Крис Кунс – это один из наиболее влиятельных сейчас сенаторов, а влиятелен он потому, что очень близок к Байдену и является одним из важных связующих звеньев между Белым домом и Конгрессом.

    В Сенате Кунс представляет Делавэр и занимает кресло, которое на протяжении 36 лет занимал сам Байден, – вплоть до тех пор занимал, пока не избрался вице-президентом в паре с Обамой. В политической системе этого наглухо либерального и крошечного по площади штата Байдены почти небожители, вся местная элита – гости на их барбекю, а Кунс – близкий друг семьи.

    В 2015-м на одной из торжественных церемоний на Капитолийском холме имел место быть местами забавный, местами жутковатый инцидент. Вице-президент Байден что-то шепчет на ухо 13-летней дочери Кунса и пытается поцеловать ее голову, ребенок уворачивается. Америка заинтересовалась.

    Отец прокомментировал ситуацию в том духе, что все в порядке, дело семейное, господин вице-президент моих детей с рождения знает.

    Если перевести все эти высокие отношения на язык теории заговора, получится «договорняк», где роли для каждого были расписаны заранее:

     Господин президент, прошу начать войну с Россией ради мира во всем мире!

     Я отвергаю предложение моего дорогого друга начать войну с Россией... Как видите, дамы и господа, беспокоиться не о чем: мое интеллектуальное здоровье не является угрозой для национальной безопасности США.

    То, что Кунс для Байдена – человек близкий, подтвердила и Псаки. Это дает спектаклю дополнительное внешнеполитическое измерение. Мы в России должны увидеть, что тезис о начале третьей мировой находится сейчас не в устах крайне правых радикалов, а в ближайшем окружении президента. И только мудрость господина Байдена отделяет мир от ядерного финиша.

    Сколько в Байдене той мудрости, хорошо демонстрирует его катастрофически низкий рейтинг – прямое следствие многочисленных ошибок во внешних и внутренних делах. В таких условиях «спектакли на публику» начинают высоко цениться политиками, но нужно понимать, что «договорняк» – это довольно оптимистическая версия событий.

    Пессимистическая же в том, что это может быть правдой: в ближайшем окружении Байдена действительно есть люди, подталкивающие его к вооруженному конфликту с РФ сперва на территории Украины, а там – как получится. Зная некоторые особенности Кунса, в подобное тоже легко поверить.

    Главная особенность – богомольность. Среди многочисленных степеней сенатора есть и степень магистра богословия, полученная в Йельской школе богословов. При этом значительная часть карьеры политика связана с благотворительными проектами, имевшими серьезную религиозную составляющую.

    Такие, как Кунс, пламенные протестанты – ходульный типаж в среде наиболее агрессивных «ястребов» и русофобов США эпохи «холодной войны».

    Были и другие типажи, например, припадочных антикоммунистов немало среди американских военных. Однако религиозники составляли своего рода «русофобский мейнстрим» и были очень заметны – в силу того, что правда верили в то, что говорили. Жители СССР страшили их, как страшат бесы, от которых нужно защитить и дом, и приход. Бесы, с которыми надлежит бороться везде и повсюду, а уж Господь разберется – где свои.

    К восьмидесятым годам такие политики сплотились вокруг фигуры Рональда Рейгана – тоже консерватора и тоже рьяного антикоммуниста. Сам он к религии относился несколько проще, чем многие его фанаты (слушал астрологов, легализовал аборты в Калифорнии, был первым в истории США президентом с разводом за плечами и т. д.), но, будучи в прошлом актером, замечательно работал на публику.

    Когда Рейган назвал СССР «империей зла», он имел в виду именно антиклерикальную политику советского государства, а его историческая речь на эту тему была приветствием к Национальной ассоциации евангелистов США.

    Тогда же прозвучало и менее известное у нас «обзывательство» – «царство лжи». Имелось в виду, что отец лжи – сам Сатана, и никому, кроме него, не может прийти в голову бороться с христианами в христианской стране. То есть СССР – это царство Сатаны. Для такого никакой бомбы не жалко.

    Впоследствии Рейган отказался от такой картины мира и стал воспринимать коммунистов и советских людей не как фанатиков, угрожающих храму, а как обычных людей с обычными проблемами. Так разговоры о возможности превентивной войны с СССР ушли в прошлое, в чем велика заслуга конкретных лиц вроде Сюзанны Масси, не так давно получившей гражданство РФ.

    Но задолго до этого свою политическую карьеру в качестве активиста президентской кампании Рейгана начал нынешний сенатор Крис Кунс. Довольно быстро он переметнулся к демократам, но, видимо, успел получить хороший заряд классической американской русофобии образца холодной войны, а теперь воспроизводит ее в новых условиях.

    Он рассуждает не как дурак, он рассуждает именно как сектант. Например, недавно Кунс объяснял избирателям, что нынешняя инфляция и рост цен на бензин – последствия конфликта с Россией, а дальше будет еще тяжелее

    И тут же подчеркнул – «это плата за свободу, которую мы обязаны внести».

    Точно в таких же терминах рассуждали те, кто посылал американских солдат во вьетнамскую мясорубку и подначивал президента Кеннеди организовать провокацию с нападением украденного советского самолета на военную базу союзников в Европе, чтобы получить повод для объявления войны «тоталитарной коммунистической империи».

    Байдену Кунс отнюдь не «брат по вере». Во-первых, нынешний президент – старый циник. Во-вторых, не протестант, а католик, как и многие другие в ирландской диаспоре Америки.

    Но неуютно уже от одной мысли от том, что в ближайшем окружении президента США имеется человек, прямо подбивающий его «скрестить железо» с Россией на территории Украины.

    А еще больше – от мысли о том, что этим президентом является именно Байден с его «ясным умом» и «крепким рукопожатием».


     
     
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