Байден пожал руку пустоте после выступления в Северной Каролине

Американский президент Джо Байден попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту. Видео инцидента появилось в аккаунте телеканала NBC News.

Закончив выступление в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы, Байден повернулся направо на сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого, кому этот жест мог быть адресован, не было, передает РИА «Новости».

Потом с растерянным видом Байден сделал несколько шагов недалеко от трибуны, по всей видимости, в поисках прохода, чтобы покинуть сцену.

79-летний Байден ранее неоднократно попадал в курьезные ситуации. Так, он называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург. Ронни Джексон, который был врачом Белого дома при Дональде Трампе, заявлял, что умственные способности Джо Байдена ухудшились до такой степени, что он представляет собой «проблему национальной безопасности».

Выступая в Северной Каролине, Байден заявил, что Соединенные Штаты утратили лидерство в инновационных технологиях.