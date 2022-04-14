Байден указал на отставание США в инновациях

Соединенные Штаты утратили свое лидерство в инновационных технологиях, заявил глава Белого дома Джозеф Байден в ходе выступления в Северной Каролине.

«США раньше были первыми в мире по инвестициям в будущее, теперь мы девятые в развитии и исследованиях. Китай был на восьмом месте три десятилетия назад, теперь на втором. Другие страны догоняют», – цитирует Байдена РИА «Новости».

Он выступил с призывом к Конгрессу как можно скорее принять его предложение, так как речь идет о экономике и национальной безопасности страны.

«Если бы я сказал тем, кто моего возраста, или если бы наши родители были здесь, они бы смотрели на нас, как на сумасшедших: что вы имеете в виду, мы же лидеры мира. Так ли это?» – сказал американский президент.

Ранее Байден заявил, что рост инфляции в США в марте якобы на 70% был спровоцирован российской военной спецоперацией на Украине.

Между тем сами американцы обвиняют Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.