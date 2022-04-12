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Fox News: Политика Байдена вызвала неконтролируемую инфляцию в США
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Журналист Шон Хэннити в эфире Fox News заявил, что из-за политики Джо Байдена США страдают от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.
«Мы находимся в начале того, что должно стать еще одной ужасной неделей для вашего президента Джо Байдена. Когда вы думаете, что хуже уже быть не может, подумайте еще раз… Итак, сегодня вечером вопрос в том, как (официальный представитель Белого Дома Джен Псаки – прим. ВЗГЛЯД) и администрация Байдена собираются объяснить эту неконтролируемую инфляцию?» – задался вопросом журналист Fox News.
По словам Хэннити, в США будут обвинять президента России Владимира Путина, экс-главу США ДональдаТрампа, ОПЕК, пандемию или делать вид, что инфляция – это хорошо.
«Мы знаем, что администрация не возьмет на себя никакой ответственности. У них плохая экономическая политика, плохая энергетическая политика, вызывающая все это. Но, по их словам, все плохое, что происходит, все это вне их контроля, даже несмотря на то, что именно они ограничивали нефтяные и газовые возможности Америки. Они искусственно сократили мировые запасы. И вы платите рекордные цены и платите больше за каждую вещь, которую вы покупаете в каждом магазине, в который вы идете… И, как обычно, Байден ни к чему из этого не готов», – заключил журналист.
Представитель Республиканского национального комитета Уилл О'Грейди также раскритиковал политику Джо Байдена и его администрации, которая привела к росту расходов простых американцев. «Растущие цены на топливо, стремительный рост расходов, открытая граница и насильственные преступления. Проблемы американских рабочих и семей оказались вне повестки Байдена», – приводит его слова The Washington Times. Говоря о падении рейтинга президента, он отметил, что ситуация в экономике уже привела к последствиям и в американской политике: «Эти цифры показывают, каким тяжелым бременем Джо Байден стал для своей партии».
Рост цен на бензин стал причиной того, что жители США все чаще прибегают к воровству топлива из бензобаков, сообщает журнал The National Interest. По данным издания, американцы начали находить дыры в бензобаках своих автомобилей – некоторые воры применяют электроинструменты, чтобы просверлить отверстие в бензобаке и украсть топливо. Полиция рекомендует американцам в этой связи парковать свой автомобиль в гараже или в хорошо освещенном месте с высокой проходимостью, чтобы отпугнуть потенциальных воров, передает РИА «Новости».
Из-за роста цен на топливо власти США временно решили отменить сезонные ограничения на продажу бензина с более высоким содержанием этанола, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации. По оценкам администрации Байдена, использование бензина E15, который дешевле марки E10, позволит автомобилистам сэкономить в среднем по $0,1 на каждый галлон, передает «Интерфакс». С 2011 года в это время года разрешается продажа бензина не более чем с 10%-ным содержанием этанола, чтобы избежать появления смога.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
Во Франции предсказали отказ от «нефтедоллара» в пользу рубля и юаня
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Попытка Соединенных Штатов изолировать Россию может привести к отказу от «нефтедоллара» в пользу рубля и китайского юаня, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.
По мнению эксперта, антироссийская политика США «рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», передает РИА «Новости».
«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», – уверен дель Валль. Политолог также отметил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе по вопросу связей с Москвой.
«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист. Автор публикации отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странами и устойчивость торговых отношений России с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и природный газ, отметил эксперт.
Напомним, в пятницу в ходе торгов курс доллара упал ниже 73 рублей. В тот же день в британские эксперты предупредили, что введенные против России санкции могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы. Двуся днями ранее в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
Напомним также, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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В Германии заявили о бесполезности санкций против России
Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Айзенберга, в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. «При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – заключил он.
Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, а из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.
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Салливан: США ждут, что Россия перестанет входить в число крупнейших экономик мира
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Вашингтон ждет, что Россия к концу 2022 года выйдет из числа крупнейших экономик мира из-за влияния западных санкций, введенных в отношении Москвы, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы не должны недооценивать влияние санкций, которые уже были введены, включая двузначный удар по ВВП России в этом году и включая выпадение России из рядов крупнейших экономик мира к концу года. Так что боль реальная. Эффект реальный», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из России.
США отказались от передачи МиГ-29 Украине через территорию Германии
Вашингтон не поддерживает идею передачи Украине советские истребители МиГ-29 через немецкую территорию, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Единственное, по поводу чего США выражали сомнение, – это отправка истребителей через американскую базу в Германии. <...> Если страна в Восточной Европе захочет поставить [Украине] МиГ-29 или другие самолеты советского производства, то мы говорили, что это их собственное решение. Мы говорили, что не будем отправлять их [самолеты] из Германии», – цитирует Салливана ТАСС.
Ранее сообщалось, что Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства «Зузана».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических словий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
США предложили Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах
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Администрация США осознает, что отношения между Индией и Россией развивались десятилетиями, однако теперь Вашингтон собирается стать предпочтительным партнером для Нью-Дели практически во всех сферах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил об этом по итогам встречи в формате «два плюс два», в которой также приняли участие министр обороны США Ллойд Остин, его индийский коллега Раджнатх Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.
«Отношения Индии и России развивались в течение десятилетий, в те времена, когда Соединенные Штаты не могли быть партнером Индии. Теперь другое время. Сегодня мы, может, хотим быть предпочтительным партнером для Индии практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности. И именно таким был диалог, который состоялся у нас сегодня (в понедельник)», – ответил он на вопрос журналиста о том, что США могут сделать, чтобы стать ключевым партнером Индии с точки зрения поставок вооружений, а также добиться от Нью-Дели осуждения спецоперации России на Украине.
Ранее в Пентагоне заявили о договоренности с Индией по «оборонному обмену» в космосе.
Названы оставшиеся под угрозой голода без зерна из России страны
Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке, рассказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», – передает агентство «Прайм» слова экономиста.
Белхароев добавил, что, учитывая то, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Он счел, что даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся.
При этом эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ, в которых заменить этот объем не представляется возможным.
Тем временем эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций.
Так, британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление.
А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания.
Также известно, что 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров.
Более того, Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин.
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Индия отвергла советы отказаться от российской нефти
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Индия следит за происходящим и у страны есть понимание, что отвечает ее интересам; страна отвергает призывы не наращивать закупки российской нефти, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне.
«Это, кажется, мой черед получать от прессы множество советов и предложений. Так что спасибо, что присоединились... Поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», – передает «Коммерсант» его слова во время трансляции Reuters в YouTube.
При этом Джайшанкар отметил, что Нью-Дели добивается «прекращения боевых действий» на Украине и принимает меры в гуманитарной сфере – он выступил за диалог и дипломатию.
По словам главы МИД Индии, закупки нефти у России необходимы для энергетической безопасности страны. Однако он заметил, что Индия закупает у России нефти за месяц меньше, чем Европа за полдня.
Ранее госсекретарь США Блинкен заявил: администрация США осознает, что отношения между Индией и Россией развивались десятилетиями, однако теперь Вашингтон собирается стать предпочтительным партнером для Нью-Дели практически во всех сферах.
Салливан: США работают непрерывно, чтобы отлучить Европу от российских нефти и газа
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США работают, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы предпринимаем шаги, чтобы работать с ними, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти», – сказал Салливан в эфире CNN, передает РИА «Новости».
По его словам, США наращивают поставки газа в Европу и считают своим приоритетом снижение зависимости континента от российских энергоносителей.
«Он (президент США Джо Байден) сейчас работает в ежедневном режиме с европейскими коллегами над мерами, которые те могут предпринять для отказа от российских нефти и газа. США наращивают экспорт газа в Европу для снижения ее зависимости от России. Сейчас он обсуждает с ними, что можно сделать для отказа и от российской нефти», – сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия лишает Европу дешевого продовольствия.
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Госдеп США призвал страны мира отказаться от российских вооружений
Вашингтон призывает другие страны отказаться от закупок российских вооружений, заявил на пресс-конференции глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
«Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения», – передает РИА «Новости» его слова.
Блинкен отметил, что эта позиция США связана с несогласием американской стороны с российской спецоперацией на Украине.
Ранее госсекретарь заявил, что администрация США осознает, что отношения между Индией и Россией развивались десятилетиями, однако теперь Вашингтон собирается стать предпочтительным партнером для Нью-Дели практически во всех сферах.
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В Китае оценили число неестественных смертей из-за санкций США
Число неестественных смертей иностранных граждан в результате введенных Соединенными Штатами санкций превышает количество погибших во всех войнах в период после Второй мировой, пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что кризис на Украине отражает стремления Вашингтона к гегемонии путем принуждения. По его словам, Штатам свойственно навешивать различные ярлыки на незападные страны, которые настаивают на независимой внешней политике, и обвинять их в несоблюдении «общечеловеческих ценностей».
«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», – передает РИА «Новости» текст статьи китайской газеты.
По мнению автора публикации, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении Москвы.
Напомним, США заявляли, что рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает против санкционного давления на Россию.
Путин: США готовы воевать с Россией «до последнего украинца»
Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца».
«Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией «до последнего украинца» – и там говорят, и у нас говорят, – на самом деле, так оно и есть», – указал глава государства по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области, передает ТАСС.
В пятницу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО, отрицая свое открытое вступление в конфликт на Украине, фактически давно воюет ее руками против России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.
Политолог назвал положительные последствия от ухода западных компаний из России
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«Сворачивание работы в России западных IT-компаний и запрет на использование зарубежного программного обеспечения простимулирует отечественную цифровую отрасль», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко. Так он оценил результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 85% россиян выразили веру в успех импортозамещения.
«Запад сейчас распространил на всех россиян – вне зависимости от политических взглядов, национальных, религиозных и прочих отличий – формат коллективной ответственности за действия руководства России. Этот критерий коллективной ответственности, который Запад решил взять на вооружение, является проявлением тоталитаризма, фашизм в чистом виде. И кроме того, это работает против самого Запада», – отметил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
Разрыв ранее сложившихся экономических связей, массовый уход из России западных компаний, многие из которых создавали в нашей стране рабочие места, – могут вызвать определенные трудности, заметил Бондаренко. Но, подчеркнул он, «всегда есть плюсы». От ухода конкурентов, считает политолог, «могут выиграть те кластеры российского бизнеса, что смогут быстро заместить ушедшие компании», – отметил эксперт. Например, сворачивание работы в России западных IT-компаний и запрет на использование зарубежного программного обеспечения простимулирует отечественную цифровую отрасль, полагает Бондаренко. «Мы встанем перед необходимостью срочного создания собственного софта, которого просто нет в нужных объемах», – заметил собеседник.
Но, рассказывает политолог, у санкций есть не только экономический, но и моральный эффект – они привели к росту патриотических настроений у россиян. «Запад добился в результате своей политики жесточайших санкций прямо противоположного – абсолютной консолидации вокруг решений, принимаемых властью. Тем самым инициаторы санкций сплотили вокруг себя даже колеблющихся и сомневающихся», – констатировал Бондаренко.
Около 50% отнеслась безразлично к приостановке деятельности западных компаний в России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. А 85% россиян считают, что отечественные производители в той или иной степени смогут заменить продукцию западных компаний, ушедших с нашего рынка. При этом каждый пятый опрошенный считает, что отечественные производители смогут полностью заменить продукцию ушедших компаний.
В понедельник стало известно, что российская фирма в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведенных в России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В конце прошлой недели представители завода «Полистрой» (Миасс, Челябинская область) сообщили о том, что наладили выпуск продукции из листового металла, которая заменила импортные аналоги, и стала востребованной у крупных компаний. В минувший четверг в думском комитете по промышленности и торговле рассказали об успехах в импортозамещении в фармацевтической отрасли: на данный момент около 70% жизненно необходимых препаратов производится в России.
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В США предсказали позитивные изменения на энергорынке в случае разрешения конфликта на Украине
Рынки продовольствия и энергоносителей получат позитивный эффект в случае разрешения ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Если конфликт остановится, будет позитивное влияние на доступность и цену энергоносителей, а также доступность и цену продовольствия», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Он добавил, что влияние украинских событий на рынки энергоносителей и продовольственные рынки глубоко и глобально.
Президент России Владимир Путин заявлял, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.
Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом.
Стало известно о замене американского военачальника в Европе
Американская администрация запланировала сместить руководителя американских войск в Европе, на это место якобы планируется поместить Кристофера Каволи, занимающего пост командующего армией США в Европе и Африке.
На данный момент генерал Тод Уолтерс занимает пост командующего Европейским командованием ВС США, а также верховного главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, его планируется заметить на Каволи, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Кроме того, Пентагон якобы планирует сменить главу Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генерала Ричарда Кларка на генерала Брайана Фэнтон, возглавляющий Объединенное командование специальных операций США (JSOC) – занимающееся подготовкой сил спецназначения и спецоперациями подразделение SOCOM.
По мнению издания, эти кадровые изменения должны показать перенаправление фокуса с ближневосточного на азиатское направление и более конвенциональные военные угрозы.
В Пентагоне заявили о договоренности с Индией по «оборонному обмену» в космосе
Соединенные Штаты и Индия к концу 2022 года намерены запустить «оборонный обмен» в космической сфере между военными ведомствами, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством», – цитирует Остина РИА «Новости».
По его словам, что страны также наращивают кооперацию и в киберсфере.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что ряд стран, в том числе Индия, не станут плясать под дудку США.