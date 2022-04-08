Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

Взгляд
8 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
Разделы

Какой курс рубля комфортен российской экономике

Российская валюта крепнет на фоне западных санкций YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Курс рубля символично укрепился до тех уровней, которые были до начала спецоперации на Украине. Причем сделал это даже после объявления новых санкций США. Почему валюта России ведет себя таким необычным образом и продолжит ли она укрепление до 50-60 рублей за доллар? Подробности...
Перейти в раздел…

Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

Россия уничтожила большую часть нефтяной инфраструктуры Украины REUTERS/Alkis Konstantinidis
Страны НАТО договорились о поставках ВСУ тяжелых видов наступательных вооружений. Однако поступающая с Запада бронетехника требует от Украины сосредоточения соответствующих запасов топлива. Ранее львиная доля рынка ГСМ в стране принадлежала Минску и Москве. Теперь ситуация сильно изменилась – российская армия планомерно уничтожает НПЗ и топливные базы Украины. Кто снабжает украинские самолеты и танки топливом и как ВС России могут воспрепятствовать этому? Подробности...
Перейти в раздел…

Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

Зеленский рассчитывал, что приглашение грека-«азовца» на выступление в парламенте Греции – удачный ход LesvosPost.com WEB TV/Youtube
Выступление Владимира Зеленского перед греческим парламентом вызвало скандал. Украинский президент решил дать слово этническим грекам, воюющим в нацбате «Азов». Но вместо поддержки он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин. Кроме того, Зеленский вновь повторил допущенную в обращении к израильскому Кнессету ошибку, использовав неудачное историческое сравнение. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов – гораздо сложнее. Подробности...

Преодолеть магию модных брендов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Переход на расчеты в рублях, который должен устранить недооцененность нашего экспорта, страна уже начала. Но столь же важно и выявить истинную цену западной интеллектуальной собственности, частью которой являются бренды и товарные знаки. Подробности...

Памяти великого Вольфовича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Похоже, в той новой эпохе, куда мы вступаем, не будет многого прежнего и шутовской стихии тоже не будет. Это грустное ощущение, и потому очень многие, отнюдь не сочувствовавшие Владимиру Вольфовичу и его политике, сейчас грустят от того, что нас покинул сын юриста. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Поляки хотят стать главными в Европе

Зеленский разозлил греков

«Самый опасный человек в мире»

Перейти в раздел…

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Басурин заявил о почти полном освобождении Мариуполя
    Россия выступила за включение Белоруссии в число гарантов безопасности Украины МиГ-31 упал в Ленобласти Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых Acer объявил о приостановке работы в России
    Россия потребовала расследования осквернения памятника в Болгарии Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300 Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище Бедроса Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью
    Советский памятник в Берлине очистили от оскорбительных надписей Курс доллара упал ниже 73 рублей В Думу внесли проект закона о национализации собственности граждан недружественных стран Финляндия разрешила вернуть в Россию задержанные музейные коллекции

    Главная тема


    Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

    «вступление в конфликт»


    Захарова: НАТО фактически давно воюет против России украинскими руками

    с воинскими почестями


    Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

    Макрон против Ле Пен


    В России спрогнозировали результаты выборов во Франции

    Видео

    снабжение ресурсами


    Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

    американские интересы


    Польша пошла в атаку на лидеров Евросоюза

    альтернативная реальность


    Шесть иллюзий, из-за которых Украина верит в победу

    шквал критики


    Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

    валютный прогноз


    Какой курс рубля комфортен российской экономике

    зловещий смысл


    Владимир Можегов: Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

    трагедия в Буче


    Алексей Токарев: Как работать с данными, когда все врут

    ушел Жириновский


    Общественное мнение: Жириновский умел предсказывать будущее

    на ваш взгляд


    Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
    Владимир Прохватилов

    Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		8 апреля 2022, 17:05

    Когда Россия начала операцию Z, а коллективный Запад во главе с «сияющим градом на холме» обрушил на нее «сокрушительные» санкции, в США и Евросоюзе пребывали в полной уверенности, что Россия со дня на день рухнет под их тяжестью. А получилось с точностью до наоборот. Да, санкции бьют по российской экономике – но еще больше по тем, кто их ввел, по принципу бумеранга.

    Так, 8 марта 2022 года Джо Байден объявил о полном запрете на импорт в США российского нефтегаза. После этого стоимость бензина на американских заправках стала расти. По данным Минтруда США, 10 марта она превысила 4,31 доллара за один галлон марки Regular (соответствует нашему Аи-92). Инфляция побила 40-летний рекорд. Попытки США раскрутить страны ОПЕК на расширение добычи нефти не удались. Пришлось раскупоривать государственный стратегический резерв нефти.

    31 марта Джо Байден принял решение направлять на биржи из стратегического резерва в среднем по одному миллиону баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев. За шесть месяцев стратегический нефтяной резерв США сократится более чем на 180 млн баррелей. Это «крупнейшее в истории высвобождение нефти из национального резерва», признался 46-й президент США.

    Крупнейшее, но абсолютно бесполезное. Выброс на рынок одного  миллиона баррелей – это всего 5% от общего потребления. И ничего не даст. Хуже того: «политическое вмешательство правительства в панику на энергетическом рынке, направленное, очевидно, на то, чтобы избежать поражения демократов [на промежуточных выборах], будет препятствовать любым рациональным инвестициям в поставки нефти со стороны крупных американских компаний», считают аналитики Goldman Sachs Group.

    Санкции против России бьют прежде всего и в основном по их инициаторам – США и примкнувшего к ним Евросоюзу. Это настолько азбучная экономическая истина, что достойно удивления ее незнание американскими стратегами. Уоррен Баффет, которого не заподозришь в симпатии к России, учит, что только в мирное время совокупная мощь государства определяется по рыночной капитализации и ВВП. А вот в условиях кризиса и тем более санкционной войны решающей становится «цена замены» (replacement value).

    Фото: REUTERS/Brian Snyder

    Так вот, цена замены того, что поставляет на мировой рынок Россия, намного выше, чем ее скромные три процента в мировом торговом обороте. Одномоментно, по команде из Вашингтона заменить российские энергоносители, металлы, особо чистые материалы, зерно и минеральные удобрения, которые торгуются на мировых биржах commodities, невозможно (в чем уже убедились Америка и Европа), а в перспективе цена замены будет столь высока, что коллективный Запад, скорее всего, замерзнет, оголодает и обнищает. Процесс, как говорится, пошел. Уже замерзают, голодают и нищают.

    Британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление. На прошлой неделе цены на энергию в Великобритании подскочили на 54% из-за сильного подорожания цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему Соединенному Королевству. Расходы жителей страны на электроэнергию вырастут на 700 фунтов в год.

    «Британские домохозяйства пострадали от роста стоимости широкого спектра товаров, от продуктов питания до игрушек, а также от резкого роста цен на энергию и топливо», – сообщает The Guardian. Многие британцы с трудом сводят концы с концами. Некоторые домохозяйства включают отопление только на два часа в день и пользуются фонариками. Компания E.ON, один из основных поставщиков электроэнергии в Германии, предупредила 14 миллионов своих клиентов о резком повышении цен на электричество и газ. По словам ведущего менеджера E.ON Филипа Тона, оптовые цены на природный газ будут в 20 раз выше по сравнению с весной 2020 года. Наценки на электричество увеличатся в восемь раз.

    А произошло это потому, что E.ON прекратила закупку новых партий российского газа «в связи с конфликтом на Украине». Предвидя худшее, каждый десятый немец сокращает потребление энергии. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательским институтом YouGov. Они хотят подготовиться к тому, что Германия, возможно, вообще не сможет получать газ и нефть из России. В марте этого года уровень цен в Германии вырос на 7,3% по сравнению с февралем, пишет Handelsblatt. Инфляция в ФРГ достигла рекордного с 1981 года уровня, когда война между Ираном и Ираком спровоцировала нефтяной шок. Основная причина роста инфляции в Германии в марте – угроза остановки поставок нефти и газа из России. По словам немецкого экономиста Михаэля Хайзе, столь значительные показатели инфляции приведут к масштабному сокращению доходов в немецкой экономике, падению потребительского и инвестиционного спроса, а также отрицательной корректировке прогнозов роста.

    Более 40% от общего объема поставок природного газа в Европу приходится на Россию, как и 50% поставок угля. После перевода Россией недружественных стран на оплату газа в рублях цена на природный газ в Европе выросла на 34%. А рубль укрепился и подрос. Ожидается повышение стоимости продуктов питания в Германии на 50%, что вызвало настоящую панику у населения. По данным бельгийской профессиональной ассоциации Fevia, три из десяти продовольственных компаний Бельгии рассматривают возможность сокращения или даже остановки производства. В условиях резких скачков цен и проблем с поставками это единственный способ избежать производства себе в убыток. Санкции против России взвинтили цены на растительное масло и зерно и поставили на грань банкротства бельгийских производителей продуктов питания.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания. Макрон уверен, что страну накроет продовольственный кризис. За месяц по Франции на 40% выросли цены на пшеницу, на 50% – на мясо, подсолнечное масло, молоко и мёд. Антироссийские санкции взвинтили цены на удобрения в Америке, которые подскочили в 2,3 раза, а с начала операции Z – на 43%, достигнув исторического максимума. Выросли цены на дизтопливо, корма для домашнего скота, гербициды и семена. Американские фермеры начинают жаловаться на дефицит удобрений. Они мощно надавили на Белый дом, который быстренько вывел импорт российских удобрений из-под санкций. На поставки из России приходится 6% углекислого калия, 13% карбамида и 20% диаммонийфосфата только лишь в США.

    При этом 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров. По опросам, 70% американцев не одобряют его экономическую политику. Несмотря на попытки Байдена винить во всем Россию, население возлагает ответственность за экономический кризис на вашингтонский истеблишмент. Авторитетные экономисты советуют американцам экономить на еде.

    Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин. И получается, что без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов, защищенных военной мощью российских Вооруженных сил, – гораздо сложнее. Зря не послушали старика Баффета. Все, что перечислено выше, – это и есть «цена замены» России. И эта цена для планеты неподъемна.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •