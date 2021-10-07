Байден идет ко дну

Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Это вызвано целой совокупностью проблем Америки, часть из которых − прямое следствие политики Белого дома. Что беспокоит американцев больше всего и почему они разочаровались в главе государства, с избранием которого либералы связывали огромное количество надежд?

Оглушительное падение рейтинга Джо Байдена зафиксировал Квиннипэкский университет. Президента теперь поддерживают только 38% американцев, а 53% оценивают его деятельность в Белом доме отрицательно.

Меж тем, еще в июле сторонники главы государства составляли большинство населения.

Для республиканцев такие новости - оазис в пустыне. Они сейчас находятся на той стадии противостояния с демократами, когда решается вопрос о будущем всей политической системы страны - станут Соединенные Штаты однопартийной диктатурой или не станут?

Шло к тому, что да, станут. Вскоре после изгнания Дональда Трампа из Вашингтона Демократическая партия запустила несколько реформ, конечная цель которых - установление контроля за Белым домом, Конгрессом и Верховным судом на несколько избирательных циклов вперед. Тогда демократы топтали поверженного врага - «невыносимого фашиста», «русского агента» и «несостоявшегося диктатора», а рейтинг одобрения Байдена приближался к 60%.

Однако в условиях, когда президента поддерживают лишь чуть больше трети населения (а ведь еще не вечер), велика вероятность, что демократам не удастся протащить через Сенат наиболее скандальные инициативы, в первую очередь, реформу избирательной системы и расширение состава Верховного суда. Их «умеренные» однопартийцы из консервативных или «неопределившихся» штатов грозят забить на партийную солидарность - переизбрание важнее.

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Другое дело, что падение популярности Байдена само по себе не подтверждает тезис «президент Трамп был лучше», которым теперь фехтует группа поддержки миллиардера. В плане рейтинга у Трампа были периоды и похуже, а вот у Барака Обамы не было, тогда как одна из причин недавней популярности Байдена - достаточно наивные надежды на то, что он вернет США «во времена Обамы», которые многим в стране представляются «золотыми».

Так что же ему помешало? Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объясняет падение популярности патрона коронавирусом, но такое объяснение не устроит никого и вряд ли отражает действительность - теперь всё принято валить на коронавирус, с которым большинство уже как-то пообвыклось.

Аналитики, которые не принадлежат к числу республиканцев (чтобы их можно было объявить в ангажированности), но, в то же время, не входят в когорту информационной обслуги «старины Джо» (а таких немного; мейнстримные СМИ избегают критиковать «идеологически близкого» президента), выделяют другие причины разочарования нации.

Первый и, возможно, главный - это инфляция, то есть рост потребительских цен. Быстрее всего дорожает топливо, что тянет за собой другие товары, в стоимость которых заложена перевозка. При этом все помнят, как Байден сразу после прихода власти отменил несколько нефтяных проектов в рамках своего «зеленого» курса. Компенсировать эффект от этого хотели за счет увеличения нефтедобычи в Саудовской Аравии и попытались было уговорить саудитов на маневр в обход их договоренностей с ОПЕК+, однако те отказали.

Отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом при Байдене в принципе ухудшились, причем достаточно резко. Неудачи во внешней политике - это еще одна причина падения популярности президента. И самая показательная в этом смысле история - вывод войск из Афганистана, после которого талибы* незамедлительно вернулись к власти и теперь распоряжаются всем оружием, которые американцы оставили прежнему правительству.

Обывателей в США потряс не столько сам факт бесславного ухода (процесс был начал еще при Трампе) и не 800 миллиардов долларов, потраченных на Афганистан за последние 20 лет, а бардак, всему этому сопутствующий, и предательство в отношении многих союзных афганцев, которых оставили на растерзание талибам.

Третья причина - миграционный кризис, вызванный тем, что миллионы людей из Южной и Центральной Америки устремились в США после избрания Байдена в надежде, что он резко либерализирует иммиграционную политику Трампа. Демократами действительно запланирована амнистия, которая начнет процесс натурализации миллионов мигрантов (это нужно для того, чтобы взять электоральный контроль над несколькими южными штатами, как это уже произошло с Нью-Мексико и почти произошло с Аризоной), но на новый, столь массовый миграционный приток они отчего-то не рассчитывали.

Следствием стали кадры с детьми в клетках и конными ковбоями, преследующими пеших чернокожих беглецов как дичь. Все это было и при Трампе, но не в таких масштабах. И если Трамп, с точки зрения сторонников Байдена, «фашист», то кто же тогда сам Байден?

Впрочем, все понимают, что дело не столько в особо изощренной политике 78-летнего президента, сколько в его пониженной работоспособности. Почти каждый день глава государства рождает очередной «байденизм», внезапно забыв, где он, с кем он и кто он. Это сильно бросается в глаза, как и то, что чиновники и мейнстримные СМИ пытаются «прикрывать» главу государства - самого закрытого от прессы президента США за последние полвека.

Это напоминает времена Бориса Ельцина и его «работы с документами», когда президент России из-за проблем со здоровьем не появлялся на публике.

Упомянутая выше Джен Псаки даже почти повторила легендарную фразу про «крепкое рукопожатие», расписывая бодрость «старины Джо», за которым буквально «не угнаться».

Наконец, пятая причина - проблемы экономики в целом. Только 2% респондентов в том же опросе Квиннипэкского университета назвали состояние американского «народного хозяйства» «отличным», еще 27% «хорошим», тогда как «проблемным» 35% и «плохим» 34%.

Команда Байдена надеялась, что запуск инфраструктурных проектов, расширение социальных гарантий и прямая раздача денег населению в рамках борьбы с «коронакризисом» решат все проблемы - нужно лишь раздуть госдолг еще побольше.

Однако это дополнительно подстегнуло инфляцию, а на рынке труда образовался перекос. Инфраструктурные проекты и отмена «локдаунов» действительно вернули в экономику множество рабочих мест, но официально безработные американцы не спешат их занимать - многим оказалось удобнее жить на пособие, чем вкалывать плюс-минус за те же деньги. Это подстегивает инфляционные ожидания, поскольку реакция рынка предсказуема - рост зарплат в простаиваемых должностях и дальнейших рост цен в сфере услуг.

Америка уже давно живет «не по средствам», но никогда не жила «не по средствам» так широко, как при Байдене. Суммарный электоральный эффект от этого получился негативный: экономическая политика президента нравится всего 39% опрошенных, что всего на один процентный пункт превышает рейтинг Байдена в целом.

До новых президентских выборов еще больше трех лет, но проблемы Байдена и падение его популярности видимым образом окрыляют Дональда Трампа, который собрался взять реванш за болезненное поражение в 2020-м.

О том, что это плохая идея - и для республиканцев, и для самого Трампа газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее. Спасение консервативных сил в Америке (именно спасение; напомним, что низкая популярность Байдена подрывает реформу политсистемы и дает республиканцам шанс не стать «вечно проигрывающими») сейчас лежит в области поиска нового кандидата и концентрации оставшихся ресурсов вокруг него. Пока что наиболее перспективным человеком в этом смысле остается губернатор Флориды Рон Десантис.

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