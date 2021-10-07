Байден идет ко дну

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7 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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Какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке

Европа призывает расследовать причины взрывного роста цен на газ Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стоимость газа в Европе в моменте приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Пять европейских стран призвали расследовать причины такого невероятного ценового скачка. Ирония в том, что к этому коллапсу привели действия самого Брюсселя. Какие две стратегические ошибки допустил Евросоюз и сделает ли он правильные выводы из этого кризиса? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Легендарный линкор повлиял на ключевые моменты истории России

Линкор «Гангут» носил и Андреевский, и советский военно-морской флаг Архив фотографий кораблей русского
и советского ВМФ
Россия тоже участвовала в знаменитой эпохе линкоров: 110 лет назад был заложен один из них – «Гангут» (в советское время «Октябрьская революция»). Как было принято решение о постройке этого корабля, в каких сражениях он участвовал и как в судьбе корабля отразились ключевые события и царского, и советского времени? Подробности...
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Война Ирана и Азербайджана станет праздником для Америки

По численности личного состава и количеству бронетехники иранская армия заметно превосходит азербайджанскую Reuters Photographer/REUTERS
Азербайджан и Иран внезапно оказались на грани вооруженного конфликта. Иранские генералы прямо угрожают северному соседу вторжением, а тегеранские политики открыто призывают вернуть Ирану земли Закавказья, принадлежавшие когда-то Персидской империи. Обе страны начали военные маневры у границы. Насколько вероятен риск войны между двумя странами, кому она выгодна и что делать в этой ситуации Москве? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Начавшиеся на ирано-азербайджанской границе учения вооружённых сил Исламской Республики вызвали беспокойство в Баку и Анкаре, и вместе с тем определили роль Ирана в армяно-азербайджанском конфликте. Подробности...

Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Цифровизация сейчас проводится на базе и архитектуре того, что придумано еще в XIX веке. Возможности двоичного кода и техники на его основе еще не достигли своего предела, но он очевидно близок. Отсюда и сбои, сродни фейсбуковскому. Подробности...
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Спор об однополых браках закончился – они победили

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Важно понимать, что нам придется иметь дело с той Европой, где большинство населения приемлет однополые браки. Ждать, что европейцы завтра одумаются, не стоит. Скорее Польша и Португалия узаконят однополые браки, чем Австрия или Швеция от них откажутся. Подробности...
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Когда замерзнет Украина

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Саакашвили пошел путем Навального

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Байден идет ко дну

    Сейчас Байдена поддерживают только 38% американцев
    		   7 октября 2021, 17:10
    Фото: Samuel Corum/CNP/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Это вызвано целой совокупностью проблем Америки, часть из которых − прямое следствие политики Белого дома. Что беспокоит американцев больше всего и почему они разочаровались в главе государства, с избранием которого либералы связывали огромное количество надежд?

    Оглушительное падение рейтинга Джо Байдена зафиксировал Квиннипэкский университет. Президента теперь поддерживают только 38% американцев, а 53% оценивают его деятельность в Белом доме отрицательно.

    Меж тем, еще в июле сторонники главы государства составляли большинство населения.

    Для республиканцев такие новости - оазис в пустыне. Они сейчас находятся на той стадии противостояния с демократами, когда решается вопрос о будущем всей политической системы страны - станут Соединенные Штаты однопартийной диктатурой или не станут?

    Шло к тому, что да, станут. Вскоре после изгнания Дональда Трампа из Вашингтона Демократическая партия запустила несколько реформ, конечная цель которых - установление контроля за Белым домом, Конгрессом и Верховным судом на несколько избирательных циклов вперед. Тогда демократы топтали поверженного врага - «невыносимого фашиста», «русского агента» и «несостоявшегося диктатора», а рейтинг одобрения Байдена приближался к 60%.

    Однако в условиях, когда президента поддерживают лишь чуть больше трети населения (а ведь еще не вечер), велика вероятность, что демократам не удастся протащить через Сенат наиболее скандальные инициативы, в первую очередь, реформу избирательной системы и расширение состава Верховного суда. Их «умеренные» однопартийцы из консервативных или «неопределившихся» штатов грозят забить на партийную солидарность - переизбрание важнее.

    Другое дело, что падение популярности Байдена само по себе не подтверждает тезис «президент Трамп был лучше», которым теперь фехтует группа поддержки миллиардера. В плане рейтинга у Трампа были периоды и похуже, а вот у Барака Обамы не было, тогда как одна из причин недавней популярности Байдена - достаточно наивные надежды на то, что он вернет США «во времена Обамы», которые многим в стране представляются «золотыми».

    Так что же ему помешало? Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объясняет падение популярности патрона коронавирусом, но такое объяснение не устроит никого и вряд ли отражает действительность - теперь всё принято валить на коронавирус, с которым большинство уже как-то пообвыклось.

    Аналитики, которые не принадлежат к числу республиканцев (чтобы их можно было объявить в ангажированности), но, в то же время, не входят в когорту информационной обслуги «старины Джо» (а таких немного; мейнстримные СМИ избегают критиковать «идеологически близкого» президента), выделяют другие причины разочарования нации.

    Первый и, возможно, главный - это инфляция, то есть рост потребительских цен. Быстрее всего дорожает топливо, что тянет за собой другие товары, в стоимость которых заложена перевозка. При этом все помнят, как Байден сразу после прихода власти отменил несколько нефтяных проектов в рамках своего «зеленого» курса. Компенсировать эффект от этого хотели за счет увеличения нефтедобычи в Саудовской Аравии и попытались было уговорить саудитов на маневр в обход их договоренностей с ОПЕК+, однако те отказали.

    Отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом при Байдене в принципе ухудшились, причем достаточно резко. Неудачи во внешней политике - это еще одна причина падения популярности президента. И самая показательная в этом смысле история - вывод войск из Афганистана, после которого талибы* незамедлительно вернулись к власти и теперь распоряжаются всем оружием, которые американцы оставили прежнему правительству.

    Обывателей в США потряс не столько сам факт бесславного ухода (процесс был начал еще при Трампе) и не 800 миллиардов долларов, потраченных на Афганистан за последние 20 лет, а бардак, всему этому сопутствующий, и предательство в отношении многих союзных афганцев, которых оставили на растерзание талибам.

    Третья причина - миграционный кризис, вызванный тем, что миллионы людей из Южной и Центральной Америки устремились в США после избрания Байдена в надежде, что он резко либерализирует иммиграционную политику Трампа. Демократами действительно запланирована амнистия, которая начнет процесс натурализации миллионов мигрантов (это нужно для того, чтобы взять электоральный контроль над несколькими южными штатами, как это уже произошло с Нью-Мексико и почти произошло с Аризоной), но на новый, столь массовый миграционный приток они отчего-то не рассчитывали.

    Следствием стали кадры с детьми в клетках и конными ковбоями,  преследующими пеших чернокожих беглецов как дичь. Все это было и при Трампе, но не в таких масштабах. И если Трамп, с точки зрения сторонников Байдена, «фашист», то кто же тогда сам Байден?

    Впрочем, все понимают, что дело не столько в особо изощренной политике 78-летнего президента, сколько в его пониженной работоспособности. Почти каждый день глава государства рождает очередной «байденизм», внезапно забыв, где он, с кем он и кто он. Это сильно бросается в глаза, как и то, что чиновники и мейнстримные СМИ пытаются «прикрывать» главу государства - самого закрытого от прессы президента США за последние полвека.

    Это напоминает времена Бориса Ельцина и его «работы с документами», когда президент России из-за проблем со здоровьем не появлялся на публике.

    Упомянутая выше Джен Псаки даже почти повторила легендарную фразу про «крепкое рукопожатие», расписывая бодрость «старины Джо», за которым буквально «не угнаться».

    Наконец, пятая причина - проблемы экономики в целом. Только 2% респондентов в том же опросе Квиннипэкского университета назвали состояние американского «народного хозяйства» «отличным», еще 27% «хорошим», тогда как «проблемным» 35% и «плохим» 34%.

    Команда Байдена надеялась, что запуск инфраструктурных проектов, расширение социальных гарантий и прямая раздача денег населению в рамках борьбы с «коронакризисом» решат все проблемы - нужно лишь раздуть госдолг еще побольше.

    Однако это дополнительно подстегнуло инфляцию, а на рынке труда образовался перекос. Инфраструктурные проекты и отмена «локдаунов» действительно вернули в экономику множество рабочих мест, но официально безработные американцы не спешат их занимать - многим оказалось удобнее жить на пособие, чем вкалывать плюс-минус за те же деньги. Это подстегивает инфляционные ожидания, поскольку реакция рынка предсказуема - рост зарплат в простаиваемых должностях и дальнейших рост цен в сфере услуг.

    Америка уже давно живет «не по средствам», но никогда не жила «не по средствам» так широко, как при Байдене. Суммарный электоральный эффект от этого получился негативный: экономическая политика президента нравится всего 39% опрошенных, что всего на один процентный пункт превышает рейтинг Байдена в целом.

    До новых президентских выборов еще больше трех лет, но проблемы Байдена и падение его популярности видимым образом окрыляют Дональда Трампа, который собрался взять реванш за болезненное поражение в 2020-м.

    О том, что это плохая идея - и для республиканцев, и для самого Трампа газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее. Спасение консервативных сил в Америке (именно спасение; напомним, что низкая популярность Байдена подрывает реформу политсистемы и дает республиканцам шанс не стать «вечно проигрывающими») сейчас лежит в области поиска нового кандидата и концентрации оставшихся ресурсов вокруг него. Пока что наиболее перспективным человеком в этом смысле остается губернатор Флориды Рон Десантис.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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