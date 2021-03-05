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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия выступила за углубление диалога с США по ряду вопросов

5 марта, пятница  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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США устанавливают однопартийное правление

В некоторых вопросах система американских выборов может показаться из России даже дикой Zhao Hanrong/Xinhua/Global Look Press
Палата представителей США приняла реформу избирательной системы, которая, как утверждают консерваторы, уничтожит американскую демократию. Ранее аналогичная инициатива была отклонена Сенатом. Но сейчас, когда власть сменилась и в Сенате, и в Белом доме, перспективы превращения законопроекта в закон очень велики. Почему считается, что это станет «проигрышем в борьбе за выживание Америки»? Подробности...
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    США устанавливают однопартийное правление

    В некоторых вопросах система американских выборов может показаться из России даже дикой    5 марта 2021, 08:40
    Фото: Zhao Hanrong/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Палата представителей США приняла реформу избирательной системы, которая, как утверждают консерваторы, уничтожит американскую демократию. Ранее аналогичная инициатива была отклонена Сенатом. Но сейчас, когда власть сменилась и в Сенате, и в Белом доме, перспективы превращения законопроекта в закон очень велики. Почему считается, что это станет «проигрышем в борьбе за выживание Америки»?

    В Палате представителей не каждый год такое, чтобы законопроект был единогласно поддержан одной партией и единогласно отвергнут другой. США - страна контрастов, а на выборах там голосуют не за партийные списки, а за конкретных людей. Как следствие, взгляды демократа из консервативной Алабамы и республиканца из либерального Массачусетса по ряду вопросов могут быть очень похожи, расходясь с мейнстримомом в собственной партии.  

    Но в этот четверг на Капитолийском холме голосовали по принципу «стенка на стенку»: 220 демократов «за», 210 республиканцев «против». Всего по одному «ослу» и «слону» не приняли в этом участия по личным причинам, а еще три места в 435-местной Палате представителей сейчас вакантны.

    Так был принята реформа избирательной системы США с максимально пафосным и не очень уместным названием - «Акт во имя народа». Учитывая обстоятельства, речь может идти только об одной половине народа.

    С точки зрения демократов, реформа укрепит доверие американцев к избирательной системе, защитит их права и нанесет удар политической коррупции. Чтобы показать точку зрения республиканцев, приведем вот эту цитату:

    «Это катастрофа. Их законопроект резко ограничит политические выступления, даст федеральному правительству возможность пресекать инакомыслие и превратит федеральную избирательную комиссию в партийное политическое оружие. Кроме того, он практически исключает необходимость удостоверения личности избирателя по всей стране... Этого монстра необходимо остановить. Мы ведем борьбу за выживание Америки, какой мы ее знаем. Это борьба. Это ужасная, трагическая, мучительная борьба»

    Такое сказал не кто-нибудь, а бывший президент Дональд Трамп в рамках своего первого публичного выступления после ухода в отставку. По его мысли, как и по мысли многих других американских консерваторов, их оппоненты из лево-либерального лагеря пытаются переделать политическую систему страны под себя, став несменяемой силой во власти.

    Стоит признать, что это очень похоже не правду: о стратегии демократов по установлению в США однопартийного правления газета ВЗГЛЯД писала подробно и неоднократно. С тех пор дело дошло даже до попыток введения цензуры на уровне федеральной власти, чего прежде никогда не было. И «Акт во имя народа», безусловно, будет содействовать именно этим целям.

    В то же время, наблюдателю из континентальной Европы (включая Россию) будет не так уж и просто понять, о чем вообще шум-гам, как и найти в действиях демократов злой умысел. Прежде всего, потому, что многие из нововведений «Акта во имя народа» в Европе не просто реализованы - мы давно забыли, как без них жить. В итоге споры об их уместности рискуют показаться не менее странными, чем само американское законотворчество.

    Для значимых документов, утверждаемых Конгрессом, принято коллективное творчество, когда в рамках торгов и с поправкой на повестку текущего дня к ним подшивают куски других инициатив. В том, что заявлено как бюджет Пентагона, можно вдруг найти заявление в поддержку индейцев или строчку о финансировании какой-нибудь общественной инициативы в Литве.

    «Акт во имя народа», помимо конкретных положений избирательной реформы, тоже содержит воззвания и декларации, к делу напрямую не относящиеся. Например, там фигурирует обещание дать федеральному округу Колумбия (то есть городу Вашингтону с окрестностями) права штата. Это важный шаг в деле установления однопартийной диктатуры (так демократы получат два дополнительных сенатских голоса), но штатом Вашингтон от этого Акта не станет - вопрос с ним решат позднее.

    Что же касается не прокламаций, а конкретных перемен в американских выборах, в глаза бросаются сразу несколько.

    Прежде в США не было своего аналога нашей ЦИК - какого-либо органа, который занимался бы надзором за федеральными выборами и организацией оных. Кое-какие единые правила, конечно, есть, но в остальном каждый штат проводит голосование по своим законам и традициям.

    Теперь эту роль возьмет на себя Конгресс. Он же унифицирует ряд аспектов, связанных с голосованием. Для консервативного американца это непростительное вмешательство столичных чиновников в дела штатов. Для европейца вообще не понятно, о чем спор, потому что свои центризбиркомы есть почти везде, а избранный народом парламент обычно считается идеальным надзорным органом.

    Другой пример своего рода революции: теперь кандидатам на места в Конгрессе будут переводиться по 12 сотен бюджетных долларов за каждые две сотни, собранные в виде пожертвований.

    В картине мира республиканца, это транжирство. И, в то же время, кость, которую Демократическая партия кидает своему радикальному «левому» крылу: кандидатов, называющих себя социалистами, очень не любят крупные спонсоры и демократов тоже.

    Однако Европу подобным законом не удивить. Государственное финансирование пусть не кандидатов, но партий встречается много где, это считается демократической, справедливой и антикоррупционной политикой. Есть подобная норма и в России: по 150 рублей за каждый голос, если на выборах в Госдуму партия преодолела барьер в 3%.

    В общем, не настолько это вопиющий шаг, чтобы разжечь партийную войну и заявить о приходе «монстра», как это сделал Трамп.

    Но надо понимать, что ключевой вопрос реформы скрыт за множеством вполне справедливых и значимых новаций. Его можно описать одной фразой: власти штатов обяжут предлагать гражданам альтернативный вариант голосования - по почте, при этом им будет запрещено требовать от избирателей какие-либо документы для подтверждения личности.

    Тут опять необходимы пояснения: да, для участия в американских выборах предъявлять ID как правило не нужно. Впервые требование показать на участке хотя бы библиотечную карточку появилось в Южной Каролине в 1950 году, и следующие 20 лет штат был этим уникален. А жесткое обязательство для избирателей иметь при себе документ с цветной фотографией первым в Америке ввел штат Индиана и случилось это совсем недавно - в 2006-м.

    С тех пор в одних штатах документ с фотографией или без нужен, в других желателен (но его можно заменить, например, личным поручительством или другими способами идентификации), в третьих избирателям обязаны верить на слово.

    Демократы настаивают: гражданин США не обязан иметь какое-либо удостоверение личности (как россиянин - паспорт), требование оного - дискриминация, которая отсекает от голосования некоторые уязвимые группы населения. Граждан без какого-либо ID в США не так уж много, но они все-таки есть, и обычно голосуют как раз за демократов (это чаще всего чернокожие, молодежь, испаноязычные)

    Такой довод принимается республиканцами, но идея снабдить всех жителей того или иного штата специальными удостоверениями за счет государства демократов почему-то не устраивает, а почему? Есть мнение, что дело не только в борьбе с дискриминацией, но и в прикрытии возможных фальсификаций - голосований «за того парня» со стороны нелегальных мигрантов и особо мотивированных партийных активистов, у которых есть доступ к базам данных с избирателями.

    Это тоже важно уточнить: голосование проводится на основании баз данных, которые учитывают налогоплательщиков, то есть для получения бюллетеня одного желания все-таки мало - нужно, чтобы названное вами имя было в базе. Поэтому или нет, но доказанных случаев, когда кто-то в США проголосовал, не имея на это права, всего три десятка за двадцать лет.

    Но то, что массовых фальсификаций, допустим, не было раньше, не убеждает республиканцев в том, что их не будет в будущем. Страна расколота, обе основные партии не доверяют друг другу, а по сути принятый демократами Акт делает частью федеральной системы ту политическую машину, которая обеспечила победу Байдена над Трампом. Кто-то называет это фальсификациями, но корректнее все же говорить о политической машине. 

    Под предлогом пандемии в отдельных (как правило, демократических и «колеблющихся») штатах бюллетени рассылались всем жителям по умолчанию. Отсюда и столь высокая явка по сравнению, например, с 2016 годом. Байден не вызывал у избирателей энтузиазма, но почта обеспечила ему миллионы дополнительных голосов, а заодно породила скандалы, злоупотребления и подозрительные ситуации, которые поставили под сомнение честность прошедших выборов.

    Но если ты Трамп сиречь действующий президент, если за тобой Сенат, Минюст, ФБР, власти тех самых оскандалившихся штатов и консервативное большинство во всемогущем Верховном суде США, а доказательств значимых фальсификаций нет, значит, нужно считать, что фальсификаций и не было. 

    Однако попытки демократов стать несменяемой партией действительно есть. Они очевидны, и уже имеют многочисленных адвокатов, суть заявлений которых сводится к тому, что для победы добра над злом (расизмом, сексизмом, трампизмом) хороши все средства, а речь ведь идет не о худших. Мол, увеличение количества штатов и судей в Верховном суде, федеральное финансирование кандидатов и удобное для избирателей голосование по почте - это ведь про демократию, а не про диктатуру.

    Такое русским объяснять уже не нужно. Как выглядит демократия, где руководящая и направляющая роль принадлежит одной партии, они знают лучше многих. А вот американцам только предстоит это узнать.


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