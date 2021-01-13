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2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Политологов усиливают перед выборами 2021 года

По мнению Сергея Кириенко, в России растет спрос на качественную политическую аналитику конкурсполитологов.рф
2021 год обещает насыщенную политическую жизнь и повышенный спрос на политтехнологов и специалистов в социально-политическом анализе, которых в России не больше ста человек. Решить проблему нехватки политологов и идеологов избирательных кампаний – такова цель конкурса, о запуске которого объявил Сергей Кириенко. Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

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Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Трампа окончательно сломали

Штурм Капитолия приведет к революции, но не к той, на которую рассчитывали сами штурмовавшие JIM URQUHART/REUTERS
Президента США как будто подменили. Лидер, прежде обещавший бороться за свою правду до конца, униженно заверяет, что всё свое время тратит на передачу власти команде Байдена и не помышляет о реванше. Штурм Капитолия со стороны радикалов позволил демократам не только стереть политика Трампа в порошок, но и претендовать на установление в Америке однопартийной диктатуры в духе XIX века. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
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Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

Сергей Худиев
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Что будет с Донбассом в 2021 году

Алексей Токарев
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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    Трампа окончательно сломали

    Штурм Капитолия приведет к революции, но не к той, на которую рассчитывали сами штурмовавшие    13 января 2021, 08:30
    Фото: JIM URQUHART/REUTERS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президента США как будто подменили. Лидер, прежде обещавший бороться за свою правду до конца, униженно заверяет, что всё свое время тратит на передачу власти команде Байдена и не помышляет о реванше. Штурм Капитолия со стороны радикалов позволил демократам не только стереть политика Трампа в порошок, но и претендовать на установление в Америке однопартийной диктатуры в духе XIX века.

    Дональду Трампу тяжело. Вчера ты - глава сверхдержавы. И сегодня - все еще глава сверхдержавы, но тебе уже хамит глава МИД какого-то Люксембурга, а ведущая новостей затыкает в прямом эфире.

    Но окончательно политический лидер ломается не тогда, когда вынужден терпеть улюлюканье врагов, а тогда, когда сдает своих сторонников. Трамп сейчас как раз на этой стадии. Одно дело - осудить действия тех, кто взял штурмом Капитолий ради тебя и веры в тебя, другое - обвинить тех же самых людей в том, что они агенты вражеских сил (конкретно - так называемой «антифы»). 

    Президент США выбрал «другое» - и унизил себя самого. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, для ушей которого предназначались все эти соображения, сходу уличил Трампа в неловкой лжи. Мол, я видел всё собственными глазами - это были именно ваши сторонники, господин президент.

    Впрочем, Трампа можно понять - обстоятельства вдруг сложились столь неудачным для него образом, что объяснение всем бедам проще искать в заговоре. Взятие Капитолия стало для Республиканской партии «поджогом Рейхстага» и «атакой легкой бригады» одновременно. Вторая идиома знакома в основном британцам, хотя посвящена событиям в том числе русской истории - Крымской войны. Атака та была красивой, но бессмысленной, самоубийственной, заведомо обреченный на провал - «так не воюют».

    Надо понимать, что город Вашингтон занимает особое положение на электоральной карте Америки - он сплошь населен сторонниками демократов. Байден получил там среднеазиатский 91% голосов при обилии чиновников-республиканцев, работавших на Белый дом, но вины Трампа в этом нет. В столице США, наводненной мигрантами и малоимущими получателями госпрограмм, проигрывал даже Рейган (в 1984-м он проиграл только там и в родном для соперника Мичигане).

    То есть, если перевести ситуацию с американским бардаком на более понятные нам украинские деньги, это был успешный штурм Верховной Рады сторонниками Новороссии, причем Рада расположена даже не в Киеве, а во Львове. Такое, как говорится, внушает, но ничего не изменило бы ни во Львове, ни - тем более - в США, которые развивались не от центра к окраинам, а за счет множества центров одновременно. Если бы восставшим удалось удерживать здание Конгресса на протяжении нескольких недель или вовсе сравнять его с землей, это не дало бы Трампу ни шанса на сохранение Белого дома за собой.   

    Мейнстримные СМИ и Демократическая партия намеренно преувеличивают значение событий в Вашингтоне, заявляя о попытке президента узурпировать власть. Похожим образом нацисты использовали поджог Рейхстага - для шельмования оппонентов, закручивания гаек и введения цензуры.

    Мы лукавить не будем: вооруженный захват парламента какими угодно «романтиками», как представляют штурмовавших их сторонники, или «внутренними террористами», как называют их в СМИ, - это не семечки ни в Германии, ни в США, ни в России, тем более, что при штурме погибли пять человек, включая одного полицейского. Везде бунтовщиков ждал бы ответ с громким порицанием и суровым наказанием - чтоб неповадно было.

    Однако само по себе это событие не в состоянии было перевернуть Америку с ног на голову. С ног на голову ее переворачивают только сейчас, пользуясь «атакой легкой кавалерии» как предлогом. Полноценную революцию в стране осуществляют не сторонники Трампа в потертом «милитари», а однопартийцы Байдена в дорогих пиджаках.

    Программа минимум - лишить Трампа возможности на реванш в 2024 году, который еще недавно выглядел вполне реалистичным сценарием. До импичмента, судя по всему, не дойдет - голоса для него в Палате представителей имеются, но Сенат просто не успеет сказать своего слова, так как выходит с каникул в последний день полномочий Трампа. Вместо импичмента демократы планируют использовать резолюцию, которая запретит уходящему президенту занимать государственные посты в будущем как участнику мятежа. Теоретически, у Трампа есть шанс оспорить запрет в суде, но в праве законодателей поступить с ним таким образом сомневаться не следует - подобное предусматривает 14-я поправка к конституции США, принятая после гражданской войны для того, чтобы отлучить от власти всех политиков Юга.

    Программа максимум, реализацию которой демократы также будут оправдывать «преступлениями Трампа» и «внутренним терроризмом» республиканцев, это установление однопартийного правления. Путь к нему пролегает через несколько фундаментальных реформ - легализацию нелегальных мигрантов, образование новых штатов с сенаторами-демократами, расширение состава Верховного суда и отмену филибастера (обо всем этом газета ВЗГЛЯД подробно писала здесь).

    Возможность для всего этого появились после проигрыша республиканцев на выборах сенаторов от Джорджии, но казалось, что у демократов и их президента с сомнительной легитимностью не хватит духу для столь радикальных перемен. Однако теперь они явно настроены на добивание не только Трампа, но и всей Республиканской партии, а усиление раскола в обществе «ослов» больше не пугает - победитель дьявола во плоти (каким они пытаются представить Трампа) должен получить всё.

    Месяц назад республиканцы могли претендовать на то, чтобы диктовать слабому президенту Байдену собственную волю. Теперь они рискуют стать вечной оппозицией и более не претендовать на власть на федеральном уровне. Да, в Канзасе и Алабаме консерваторы останутся при своих, но США в целом станут страной под однопартийным управлением и с системой цензуры, рамки которой демократы установят совместно с IT-гигантами. С проигравшими больше не станут искать компромиссы - их заставят замолчать и смириться.

    Такое в истории США уже бывало, конкретно - после гражданской войны, когда была принята уже упомянутая 14-я поправка. Страну удалось вновь сшить воедино, а институт рабства полностью ликвидировать, но однопартийная диктатура республиканцев-победителей дорого обошлась политической системе. Среди ее последствий - падение качества госуправления, экономический кризис, рост коррупции.

    Когда уставший от всего этого избиратель отверг преемника президента Гранта - Ратерфорда Хейса и проголосовал за оппозиционера Тилдена, в четыре штата были введены федеральные войска и результаты выборов стали такими, какие устраивали официальный Вашингтон.

    Теперь для маргинализации Трампа, республиканцев и консервативной повестки в целом уже не нужна гражданская война. Достаточно лишь ее призрака, слегка похулиганившего в коридорах Капитолия. Но в долгосрочной перспективе результаты прогнозируются те же:

    избавившись от контроля со стороны вечных соперников и угрозы потерять власть, демократы рискуют повести страну по пути деградации.

    В XIX веке однопартийный диктат закончился только тогда, когда распухшая и вконец обнаглевшая партия власти раскололась надвое, что обеспечило оппозиции электоральный ренессанс. В условиях неведомого пока будущего это может повториться через распад уже Демократической партии на социалистов и умеренных, но пока что не ее, а всю страну ожидают глубокий раскол, политический кризис и все те неприятные последствия, которые обеспечены в том случае, когда одна половина общества пытается стереть другую из политической реальности.

    Это будет даже забавно - в очередной раз продемонстрировать губительность и революций, и даже их попыток на примере государства, элита которого продуцирует подобные процессы по всему миру. Но вряд ли такая ирония судьбы порадует самого Трампа, который сперва потерял пост президента, потом - шансы на реванш и на роль влиятельного лидера оппозиции, а в итоге оказался на развалинах хваленой американской системы сдержек, противовесов, личных свобод и политической конкуренции всего лишь из-за того, что в провинциальной Джорджии за демократов проголосовало на несколько тысяч человек больше, а его собственные сторонники почему-то решили, что воцарению глобалистских элит можно помешать по старинке, взяв штурмом правительственное здание под распевание патриотических песен.

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