Трампа лишают последней надежды

Дональд Трамп столкнулся с очередным вызовом – ему снова угрожают объявить импичмент. Угроза, однако, выглядит весьма парадоксальной. Президента США хотят изгнать с поста насильно всего за несколько дней до того, как он в любом случае лишится всей своей власти. В чем же тогда смысл этой политической операции?

Руководство Демократической партии США продолжает репрессии против пока еще действующего президента страны Дональда Трампа. Им недостаточно его удаления из Twitter и Facebook – они готовятся ко второй попытке импичмента в отношении Трампа. На этот раз не за мнимые «связи с русскими», а за «попытку совершения госпереворота». Именно так трактуется выступление президента перед протестующими, после которого те пошли захватывать Капитолий.

Месть?

Кто-то, конечно, может назвать это местью со стороны американских либералов. Четыре года президент Трамп успешно сопротивлялся их попыткам объявить ему импичмент. И когда попытка импичмента провалилась, когда комиссия Мюллера признала отсутствие какой-либо связи между Трампом и «русскими хакерами», над демократами стали громко смеяться. Поэтому они сейчас из принципа хотят завершить процедуру импичмента Трампа – даже несмотря на то, что ему осталось править менее двух недель.

Другая версия заключается в том, что либералы уверены – Трамп собирается задержаться в Белом доме. Считают, что президент использует все возможные меры, включая военные, для того, чтобы незаконным образом продлить свое правление. Вот они и стремятся оперативно убрать Трампа легальными способами для того, чтобы если уж не сорвать его планы, то, по крайней мере, сделать это продление еще более незаконным.

Однако обе эти версии выглядят не совсем релевантно. Так, Трамп уже заявил, что оставаться в Белом доме не собирается – президент США не признаёт своего поражения, уверен в фальсификации выборов, однако в то же время готов осуществить мирный и достойный транзит власти.

На эту тему

Собственно, у него другого выбора нет – Трамп не обладает настолько сильным единоличным влиянием для того, чтобы подчинить своей воле Пентагон, разведку и другие силовые структуры, а республиканская партия его коллективно сдала после вторжения протестующих в Капитолий. Республиканские бонзы решили сдать президента США и переметнулись к истеблишменту. Они не только осудили Трампа за штурм Капитолия, но и в большинстве своем сняли свои возражения против победы Байдена.

Что же касается мести, то да, либералы ненавидят Трампа сильнее, чем русских или иранцев. Да, они хотят ему отомстить и будут преследовать до конца его дней. Да, кто-то из них рассматривает процедуру импичмента как часть этого преследования.

Однако все-таки личная месть не является главным мотивом для попытки легального отстранения Трампа от власти в последние дни его пребывания на посту. Главных мотивов тут три, и оба они касаются не столько прошлых грехов или настоящих хотелок, сколько будущих возможностей.

Бизнес

Во-первых, импичмент нужен не для того, чтобы Трамп перестал быть президентом, а для того, чтобы он больше никогда не стал президентом. Согласно американской Конституции, президент имеет право на второй срок – и Трамп уже заявил, что собирается совершить второй подход к снаряду в 2024 году. Это, можно сказать, его последняя политическая надежда, и вполне реальная. И если Трамп к этому времени не умрет своей смертью, то демократам, которые за эти четыре года вряд ли смогут вытащить Америку из пропасти внутреннего конфликта (куда они ее и загнали в свое время) ожидает крайне непростая гонка.

Особенно с учетом того, что – на фоне резкого ухода влево либеральных политиков – у них может и не найтись очередного дедушки-центриста для противостояния Трампу. Терпеть же еще четыре года Трампа они не намерены, поэтому и пытаются сейчас отстранить его от власти через импичмент. Ведь в этом случае по закону Трамп лишается права на переизбрание.

Естественно, они об этом прямо не говорят и объясняют стремление лишить Трампа возможности баллотироваться в 2024 году как желание избежать новых захватов Капитолия. «Назовите меня стародомодным, но когда президент Соединенных Штатов ради сохранения собственной власти подбивает вооруженных повстанцев вторгнуться в Капитолий и угрожать физической безопасности членов Конгресса, я считаю это госпереворотом... И если позволить Трампу завершить свой президентский срок, а затем снова баллотироваться, то это станет сигналом того, что попытки переворота стали частью политической системы страны», - говорит бывший министр труда США Роберт Рай.

Во-вторых, импичмент нужен, чтобы лишить Трампа привилегий, которые положены ему как бывшему президенту. Опять же – не из мести ради, а чтобы еще больше его изолировать. Так, Трамп в случае импичмента не сможет получать брифинги разведки и через них понимать реальную глубину ямы, в которую загнал страну правящий тандем Байден-Харрис. Понимать – и, соответственно, сливать это адекватной части журналистского сообщества, а также использовать свои знания для еще более аргументированной критики вашингтонской элиты.

Наконец, в-третьих, демократы хотят добить Республиканскую партию США. Выбирая между властью и позором, Республиканская партия уже выбрала позор и в результате лишилась поддержки значительной части избирателей. Причины понятны - партия предала своего президента и свой электорат (46% которого не просто считают выборы сфальсифицированными, но и одобряют захват Капитолия). Сейчас же, по всем канонам, ее собираются лишить и власти.

Если Трампу объявят импичмент из-за госпереворота, то он не уйдет с поста не в одиночестве, а в компании ряда ведущих республиканских сенаторов и конгрессменов.

Дело в том, что 14-я поправка к Конституции США гласит: американец не имеет права занимать гражданские или военные посты (в том числе быть сенатором или членом Палаты представителей Соединенных Штатов) в случае, если он участвовал в вооруженном мятеже или же помогал ему. А значит, за уходом Трампа в отставку паровозиком пойдет ряд республиканских сенаторов (Тед Круз, Джим Хоули) и конгрессменов – словом, все те, кто участвовал в «мятеже». Или же просто помогал Трампу через оспаривание победы Джозефа Байдена на президентских выборах или иным путем.

При большом желании демократов под 14-ю поправку можно подвести и тех, кто сейчас отрекся от Трампа и осудил «попытку переворота». Их отставка будет означать внеочередные выборы в Сенат по их округам, и, учитывая разочарование людей в республиканцах, не исключено, что в ряде округов победят демократы. И тем самым получат большинство в Сенате.

Так что это не месть – просто американская политика. Которая все меньше и меньше походит на то, что Вашингтон называет состязательной демократией.