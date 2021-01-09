Белый дом предупредил о последствиях попытки импичмента Трампа

Новая попытка подвергнуть президента США Дональда Трампа импичменту только углубила бы раскол в американском обществе, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Как заявил (...) президент Трамп, пришло время для залечивания ран и обеспечения единства в качестве одной нации. Политически мотивированный импичмент в отношении президента, который проделал [на своем посту] замечательную работу и до истечения срока полномочий которого остается 12 дней, лишь углубит раскол нашей великой страны», – приводит слова Дира ТАСС.

Ранее стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу.

Напомним, избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.