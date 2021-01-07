Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к нападению на Конгресс США

Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне.

Байден выступил с утверждением, что Трамп «подстрекал толпу к нападению на Капитолий, к угрозам в отношении избранных представителей народа», а также пытался отменить итоги состоявшихся в ноябре 2020 года выборов, передает ТАСС.

«Не смейте назвать их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы», – подчеркнул избранный президент США, говоря об участниках беспорядков в Вашингтоне. Он назвал произошедшее «не акцией протеста, а хаосом», а также «одним из самых мрачных дней» в истории страны.

«Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли», – добавил Байден. «В течение последних четырех лет у нас был президент, который ясно показывал, что презирает нашу демократическую систему, конституцию, власть закона», – пояснил политик. Байден выразил мнение, что к произошедшему в Вашингтоне привели «откровенные нападки на демократию и институты» США со стороны действующего американского лидера.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.