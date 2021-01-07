Жертвой стрельбы в Капитолии стала ветеран ВВС США

Протестующим удалось прорваться в здание Конгресса США, где проходило утверждение итогов президентских выборов, сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд.

Он сообщил, что «протестующие находятся в здании». Лэнкфорд заявил: «Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал Сената. Они попросили нас оставаться внутри». Конгресс США приостановил дебаты, Палата представителей и Сенат уходят на перерыв, передает РИА «Новости» и ТАСС.

PBS News сообщает, что демонстранты ведут себя мирно, проходят через центральный зал Конгресса со статуями по огороженному канатами проходу – этим же путем до них шли и сами члены Конгресса. Охранники не вмешиваются. Протестующие ходят с флагами, рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками.

При этом CBS сообщает, что стражи порядка применили газ для разгона демонстрантов в самом здании Конгресса. По данным канала, протестующие нападают на полицейских и отказываются покидать здание. Стражи порядка попросили законодателей использовать противогазы.

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников действовать мирно: «Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!».

Как передает NBC News, в Сенате сообщили, что вице-президент США Майк Пенс вместе с сенатором Чаком Грессли были доставлены из Капитолия в безопасное место. Стражи порядка также приняли решение об эвакуации людей из двух расположенных поблизости зданий после того, как рядом с ними были обнаружены подозрительные пакеты. Речь идет о библиотеке Конгресса и одном из офисных зданий.

Протестующие сторонники Трампа тем временем окружили здание Капитолия, вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция не вмешивается.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что «в округе Колумбия с 18.00 среды (02.00 четверга мск), 6 января, до 6.00 четверга, 7 января, вводится комендантский час». На улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.

Сенатор Эд Марки сообщил, что он со своими сотрудниками «в безопасности, укрываются и следуют указаниям и протоколам полиции Капитолия». Сенатор Том Коттон заявил: «Насилие и анархия неприемлемы. Мы страна законов. Это должно прекратиться немедленно». Сенатор Рон Джонсон призвал тех, кто «вокруг Капитолия, уважать правоохранителей и мирно разойтись».

Напомним, Конгресс США проводил процедуру формального утверждения итогов президентских выборов. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. Палата представителей и Сенат начали обсуждение возражения. Тем временем сторонники действующего президента Дональда Трампа окружили Капитолий и вступили в столкновение с полицией.

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