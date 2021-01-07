Демократы призвали объявить импичмент Трампу

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Киев решительно осуждает насилие против Конгресса США.

Зеленский написал в Twitter: «Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США». «Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», – добавил он.

«То есть Зеленский все-таки против Майдана?», – сыронизировал в своем Telegram Соловьев.

На Украине также посмеялись над высказываниями своего президента. Как отметило украинское издание «Страна.ua», Зеленский назвал захват сторонниками Дональда Трампа Капитолия «ужасным нападением», подчеркнув, что «правда, ни слова не сказал о четырех погибших протестующих».

«Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная – он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США – «это другое», – говорится в Telegram «Страна.ua».

Ранее в Москве отреагировали на беспорядки в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам. В ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.