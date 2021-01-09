Демократы придумали основание для импичмента Трампа

Группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на проект документа.

Согласно документу, который подготовили конгрессмены Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд), Тед Лью (от штата Калифорния) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд), обвинение в адрес действующего президента США состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. «Дональд Трамп осуществил тяжкое преступление и правонарушение, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов», – приводит текст документа ТАСС.

В проекте документа отмечается, что в результате этого «толпа незаконно проникла в Капитолий, нанесла увечья сотрудникам правоохранительных органов, угрожала членам Конгресса и вице-президенту, воспрепятствовала важнейшей конституционной обязанности утвердить результаты выборов».

«Всем этим президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и их органов власти», – утверждается в документе. Авторы убеждены, что «президент Трамп таким поведением продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту».

По данным Reuters, спикер Палаты представителей Конгресса США демократка Нэнси Пелоси уже дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа.

«Члены Палаты представителей надеются, что президент немедленно оставит должность, – заявила Пелоси на встрече с однопартийцами. – <...> Палата использует любой вариант [отстранения Трампа от власти]. Наши обсуждения продолжатся».

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне, а участников указанных событий назвал террористами.

Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и действующая американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.