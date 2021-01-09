Байден объявил участников нападения на Конгресс США террористами

Совершившие нападение на Конгресс США являются доморощенными террористами, требуется полномасштабное расследование случившегося, заявил избранный американский президент Джозеф Байден во время выступления в Уилмингтоне, штат Делавэр.

«Их нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов», – приводит слова Байдена ТАСС.

«Они террористы, доморощенные террористы», – добавил избранный американский президент. «Решение по поводу того, какие обвинения им предъявлять, будет принимать министерство юстиции, но факт заключается в том, что они должны быть привлечены к ответственности», – подчеркнул политик.

Байден отметил, что «эти события происходили при активном поощрении со стороны действующего президента США [Дональда Трампа], и то, как произошел сбой в системе безопасности, нужно тщательно расследовать».

«То, что тысячи людей смогли просто взять и подняться по ступеням Капитолия США, разбивая стекла и ломая двери, прорваться внутрь, <...> и при этом есть фотографии, я уж не знаю конкретных обстоятельств, при которых они были сделаны, но, фотографии выглядят так, как будто некоторые сотрудники полиции Капитолия делали селфи с этими людьми, должно быть тщательно расследовано, и представители властей, ответственные за это, должны быть привлечены к ответственности за провалы, которые произошли», – заявил Байден.

«Прав ли губернатор Мэриленда, когда он говорит, что он был готов отправить Национальную гвардию, но не смог получить на это разрешение? Что произошло? Должно быть проведено полномасштабное расследование, люди должны быть привлечены к ответственности», – подчеркнул демократ.

Ранее Байден обещал наказать виновных в смерти сотрудника полиции Капитолия, пострадавшего в среду в ходе беспорядков в здании Конгресса США.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.