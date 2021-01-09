Изгнание Трампа из соцсетей будет иметь для США большие последствия

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9 января, суббота  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
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Германия взялась за защиту «Северного потока – 2» от ЕС

В Германии уверены, что строительство «Северного потока – 2» будет доведено до конца Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Наблюдатели уверены, что фонд появился для решения важной проблемы, которая возникнет только после завершения строительства газопровода. Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся в 2021-м. Как именно это будет происходить? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Как Китай забрал территорию у бывших советских республик

Пограничный конфликт у озера Жаланашколь, 1969 год Рунов/РИА Новости
Распад СССР не только разрушил Большую Россию и отторг от нее исторические территории – выяснилось, что новообразованные постсоветские государства не способны эффективно себя защитить. Ставшие независимыми среднеазиатские республики были вынуждены уступить Китаю часть своих приграничных земель. Как же такое произошло? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Какими будут отношения России и Европы в 2021 году?

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
2020 год показал, что точек соприкосновения между Россией и странами Европы осталось крайне мало. И в 2021 году картина едва ли изменится к лучшему. Слишком глубоки наши разногласия, и слишком невелик в Евросоюзе запрос на улучшение отношений с Россией. Подробности...
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Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны? Подробности...
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Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Изгнание Трампа из соцсетей будет иметь для США большие последствия

    Дональд Трамп потерял трибуну в социальных сетях    9 января 2021, 22:40
    Фото: Revierfoto/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Пользователи интернета приходят в себя от серьезного потрясения. Аккаунты президента США в Facebook и Twitter заблокированы, а значит Дональд Трамп лишен трибуны, с которой много лет вещал сотням миллионов людей во всем мире. Какими последствиями аукнется это решение и социальным сетям, и внутренней политике США?

    Если кто-то считает, что ответом американских элит на штурм Капитолия, устроенный сторонниками Трампа, стал диалог с этими людьми, то он ошибается. Элиты ответили не диалогом, а репрессиями. Причем не только в реальном мире (в виде увольнения с работы тех, кто был идентифицирован в Капитолии, а также в виде угроз импичмента Трампу), но и в цифровом.

    Аккаунты президента США, а также его виднейших сторонников в Facebook, Twitter и Instagram заблокированы. За ними следили примерно восемьдесят миллионов пользователей. Социальная сеть Parler (популярная среди людей с правыми взглядами) уже удалена из гугловского Play Store и, скорее всего, в ближайшие дни (если не часы) исчезнет из AppStore. Причина – «угроза общественной безопасности» и отказ руководства этой соцсети от модерации (читай цензурирования) контента.

    И проблема не просто о том, что президенту США запретили общаться в соцсетях и постить картинки – Трампа и его сторонников лишили важнейшего инструмента коммуникации. Единственного, по сути, инструмента, доступного Трампу и трампистам в условиях, когда традиционные американские СМИ находятся под контролем либералов и/или системных игроков.

    «Через Twitter Трамп задавал информационную повестку, диктовал политическую волю, назначал на должности и с позором увольнял. Для миллионов его сторонников Twitter Трампа стал рупором недовольства Вашингтоном. Он давал надежду на то, что оставаясь не понятыми, можно быть хотя бы услышанными элитами», – пишет доцент МГИМО Максим Сучков.

    Более того, речь не просто об инструменте коммуникации, но и о способе самоорганизации. Америку, без сомнения, ждут месяцы серьезной протестной активности – споры вокруг итогов выборов, очередные атаки на американские ценности со стороны левых, их отказ от диалога с правыми «белыми расистами» не оставляет последним иного выбора, кроме как выходить на улицу.

    Американские элиты на опыте устроенных ими протестов в других странах мира прекрасно знают, что организация акций проходит именно через соцсети (они сейчас являются аналогами «почты, телеграфа и телефона», который должны сходу захватывать все приличные революционеры). Организация – а затем освещение (поскольку традиционные СМИ что в Белоруссии, что в США являются даже не недружественными, а враждебными к протестующим) и последующая рефлексия. Блокируя правых лидеров в популярных соцсетях либералы, по их мнению, изолируют и рассеивают желающих протестовать.

    Вне закона

    Причем владельцы социальных сетей даже не заморачиваются относительно того, чтобы придумать мало-мальски приличный мотив для своих действий. Официальные заявления о том, что твиты Трампа «представляют угрозу общественной безопасности» и «пропагандируют насилие», звучат просто смешно на фоне того, что постят другие пользователи этих сетей. «Twitter может забанить меня за это, и я приму свою судьбу, однако ваше решение забанить президента Трампа является серьезной ошибкой. Аятолла (Велиховный Аятолла Али Хаменеи – духовный лидер Ирана, не испытывающий теплых чувств ни к США, ни к Израилю – прим. ВЗГЛЯД) может писать твиты, а Трамп не может. Собственно, это многое говорит о тех, кто управляет Twitter», – пишет сенатор Линдси Грэм.

    Впрочем, нежелание заморачиваться объясняется очень просто. Американские либералы, живущие по заветам атамана Парамонова («у нас свобода слова, и слово это – мое»), ненавидящие Трампа и консервативные ценности, рукоплещут решению Twitter и Facebook именно как акту цензуры. Противники все равно не смогут наказать эти соцсети в суде. 

    Это в России – «Мордоре» и «диктатуре» – принимается закон, по которому интернет-гиганты под угрозой штрафов и блокировки не имеют права заниматься политической цензурой. В США же действует иной закон, согласно которому эти компании не несут ответственности как за публикуемый у них контент, так и за «свое добровольное стремление» убрать со своих платформ этот контент. В переводе на русский язык это означает, что их нельзя засудить за цензуру постов Трампа или же за его перманентный бан.

    «Эти компании – единственные в Америке, которые неподсудны за свои действия. И лишь потому, что Конгресс дает им такую защиту», – пишет сенатор Линдси Грэм. Конечно, он призывает исправить ситуацию и изменить закон, однако вряд ли найдет поддержку на Капитолии. Ведь демократы, владельцы соцсетей, СМИ – это одна группа либералов, где рука руку моет и один другого покрывает. Зачем демократы ради каких-то принципов законности и свободы должны заковывать в кандалы свою информационную ногу?

    Сами спасают

    Проблема их в том, что отказываясь заковать ногу, они в нее стреляют. Блокировка Трампа и трампистов, а также удаление этого сегмента общества из мировых соцсетей может сослужить либералам плохую службу.

    Во-первых, акты цензуры стали настолько вопиющими, что ими становятся недовольны некоторые либералы. Даже противники Трампа признают, что Марк Цукерберг и Джек Дорси (владельцы Facebook и Twitter) никем не избраны и потому не имеют права определять, кому и что можно говорить. Все понимают, что колокол бана может прозвучать и по ним. Например, в том случае, если доминирующие в Демпартии левые радикалы сожрут республиканцев и начнут войну против традиционных либералов, не разделяющих идеи левого тоталитаризма.

    Во-вторых, выбрасывая трампистов из Twitter и Facebook, но при этом не имея возможности полностью выкинуть их из интернета, либералы не только лишаются миллионов пользователей. Контроль за информационным пространством и средствами коммуникации является одной из основ доминирования их ценностей. Но сейчас они своими руками стимулируют недовольных на создание альтернативных, неподконтрольных им соцсетей или площадок. Не китайско- или русскоязычных, а тех, где львиная доля участников будет из Соединенных Штатов.

    «Это обязательно должно стать толчком для появления чего-то нового в качестве альтернативы Facebook, Twitter и им подобным. Должно что-то появиться в этом меняющемся в странную сторону мире, чтобы у тех, кто не согласен с такими изменениями, была бы возможность заявлять свое несогласие. Должен появиться такой Russia Today, только в форме соцсетей»,

    – поясняет газете ВЗГЛЯД специалист по «мягкой силе», президент российской НКО «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова. Так, пресловутая сесть Parler – несмотря на все санкции, которые против нее ввел Google – уже пополнилась миллионами новых пользователей.

    По сути, либеральные санкции сейчас спасают американских правых. После инаугурации Байдена, потери Сената, предательства республиканских элит, а также штурма Капитолия правое движение оказалось дезорганизовано и, в какой-то степени, растеряно. Репрессии же дают им возможность сплотиться и доказать, что они – не просто секта имени одного президента, а та самая сила, которая может снова сделать Америку Америкой.

    «Блокировка в соцсетях покажет, насколько трампизм по своему содержанию больше чем сам Трамп и выборы-2020. Половина страны не разделяет политику вашингтонского истеблишмента, медиа и «моральных лидеров» нации. Если сторонники Трампа (условно) смогут найти технические возможности к самоорганизации и дальнейшему отстаиванию своих взглядов, то для Америки еще не все потеряно», – заключает Наталья Бурлинова. Если же не смогут, то, как говорил один вождь, «горе побежденным». 


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