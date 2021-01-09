Изгнание Трампа из соцсетей будет иметь для США большие последствия

Пользователи интернета приходят в себя от серьезного потрясения. Аккаунты президента США в Facebook и Twitter заблокированы, а значит Дональд Трамп лишен трибуны, с которой много лет вещал сотням миллионов людей во всем мире. Какими последствиями аукнется это решение и социальным сетям, и внутренней политике США?

Если кто-то считает, что ответом американских элит на штурм Капитолия, устроенный сторонниками Трампа, стал диалог с этими людьми, то он ошибается. Элиты ответили не диалогом, а репрессиями. Причем не только в реальном мире (в виде увольнения с работы тех, кто был идентифицирован в Капитолии, а также в виде угроз импичмента Трампу), но и в цифровом.

Аккаунты президента США, а также его виднейших сторонников в Facebook, Twitter и Instagram заблокированы. За ними следили примерно восемьдесят миллионов пользователей. Социальная сеть Parler (популярная среди людей с правыми взглядами) уже удалена из гугловского Play Store и, скорее всего, в ближайшие дни (если не часы) исчезнет из AppStore. Причина – «угроза общественной безопасности» и отказ руководства этой соцсети от модерации (читай цензурирования) контента.

И проблема не просто о том, что президенту США запретили общаться в соцсетях и постить картинки – Трампа и его сторонников лишили важнейшего инструмента коммуникации. Единственного, по сути, инструмента, доступного Трампу и трампистам в условиях, когда традиционные американские СМИ находятся под контролем либералов и/или системных игроков.

«Через Twitter Трамп задавал информационную повестку, диктовал политическую волю, назначал на должности и с позором увольнял. Для миллионов его сторонников Twitter Трампа стал рупором недовольства Вашингтоном. Он давал надежду на то, что оставаясь не понятыми, можно быть хотя бы услышанными элитами», – пишет доцент МГИМО Максим Сучков.

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Более того, речь не просто об инструменте коммуникации, но и о способе самоорганизации. Америку, без сомнения, ждут месяцы серьезной протестной активности – споры вокруг итогов выборов, очередные атаки на американские ценности со стороны левых, их отказ от диалога с правыми «белыми расистами» не оставляет последним иного выбора, кроме как выходить на улицу.

Американские элиты на опыте устроенных ими протестов в других странах мира прекрасно знают, что организация акций проходит именно через соцсети (они сейчас являются аналогами «почты, телеграфа и телефона», который должны сходу захватывать все приличные революционеры). Организация – а затем освещение (поскольку традиционные СМИ что в Белоруссии, что в США являются даже не недружественными, а враждебными к протестующим) и последующая рефлексия. Блокируя правых лидеров в популярных соцсетях либералы, по их мнению, изолируют и рассеивают желающих протестовать.

Вне закона

Причем владельцы социальных сетей даже не заморачиваются относительно того, чтобы придумать мало-мальски приличный мотив для своих действий. Официальные заявления о том, что твиты Трампа «представляют угрозу общественной безопасности» и «пропагандируют насилие», звучат просто смешно на фоне того, что постят другие пользователи этих сетей. «Twitter может забанить меня за это, и я приму свою судьбу, однако ваше решение забанить президента Трампа является серьезной ошибкой. Аятолла (Велиховный Аятолла Али Хаменеи – духовный лидер Ирана, не испытывающий теплых чувств ни к США, ни к Израилю – прим. ВЗГЛЯД) может писать твиты, а Трамп не может. Собственно, это многое говорит о тех, кто управляет Twitter», – пишет сенатор Линдси Грэм.

Впрочем, нежелание заморачиваться объясняется очень просто. Американские либералы, живущие по заветам атамана Парамонова («у нас свобода слова, и слово это – мое»), ненавидящие Трампа и консервативные ценности, рукоплещут решению Twitter и Facebook именно как акту цензуры. Противники все равно не смогут наказать эти соцсети в суде.

Это в России – «Мордоре» и «диктатуре» – принимается закон, по которому интернет-гиганты под угрозой штрафов и блокировки не имеют права заниматься политической цензурой. В США же действует иной закон, согласно которому эти компании не несут ответственности как за публикуемый у них контент, так и за «свое добровольное стремление» убрать со своих платформ этот контент. В переводе на русский язык это означает, что их нельзя засудить за цензуру постов Трампа или же за его перманентный бан.

«Эти компании – единственные в Америке, которые неподсудны за свои действия. И лишь потому, что Конгресс дает им такую защиту», – пишет сенатор Линдси Грэм. Конечно, он призывает исправить ситуацию и изменить закон, однако вряд ли найдет поддержку на Капитолии. Ведь демократы, владельцы соцсетей, СМИ – это одна группа либералов, где рука руку моет и один другого покрывает. Зачем демократы ради каких-то принципов законности и свободы должны заковывать в кандалы свою информационную ногу?

Сами спасают

Проблема их в том, что отказываясь заковать ногу, они в нее стреляют. Блокировка Трампа и трампистов, а также удаление этого сегмента общества из мировых соцсетей может сослужить либералам плохую службу.

Во-первых, акты цензуры стали настолько вопиющими, что ими становятся недовольны некоторые либералы. Даже противники Трампа признают, что Марк Цукерберг и Джек Дорси (владельцы Facebook и Twitter) никем не избраны и потому не имеют права определять, кому и что можно говорить. Все понимают, что колокол бана может прозвучать и по ним. Например, в том случае, если доминирующие в Демпартии левые радикалы сожрут республиканцев и начнут войну против традиционных либералов, не разделяющих идеи левого тоталитаризма.

Во-вторых, выбрасывая трампистов из Twitter и Facebook, но при этом не имея возможности полностью выкинуть их из интернета, либералы не только лишаются миллионов пользователей. Контроль за информационным пространством и средствами коммуникации является одной из основ доминирования их ценностей. Но сейчас они своими руками стимулируют недовольных на создание альтернативных, неподконтрольных им соцсетей или площадок. Не китайско- или русскоязычных, а тех, где львиная доля участников будет из Соединенных Штатов.

«Это обязательно должно стать толчком для появления чего-то нового в качестве альтернативы Facebook, Twitter и им подобным. Должно что-то появиться в этом меняющемся в странную сторону мире, чтобы у тех, кто не согласен с такими изменениями, была бы возможность заявлять свое несогласие. Должен появиться такой Russia Today, только в форме соцсетей»,

– поясняет газете ВЗГЛЯД специалист по «мягкой силе», президент российской НКО «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова. Так, пресловутая сесть Parler – несмотря на все санкции, которые против нее ввел Google – уже пополнилась миллионами новых пользователей.

По сути, либеральные санкции сейчас спасают американских правых. После инаугурации Байдена, потери Сената, предательства республиканских элит, а также штурма Капитолия правое движение оказалось дезорганизовано и, в какой-то степени, растеряно. Репрессии же дают им возможность сплотиться и доказать, что они – не просто секта имени одного президента, а та самая сила, которая может снова сделать Америку Америкой.

«Блокировка в соцсетях покажет, насколько трампизм по своему содержанию больше чем сам Трамп и выборы-2020. Половина страны не разделяет политику вашингтонского истеблишмента, медиа и «моральных лидеров» нации. Если сторонники Трампа (условно) смогут найти технические возможности к самоорганизации и дальнейшему отстаиванию своих взглядов, то для Америки еще не все потеряно», – заключает Наталья Бурлинова. Если же не смогут, то, как говорил один вождь, «горе побежденным».