Пенс допустил возможность отстранения Трампа от поста президента США

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке к Конституции США с целью отстранения от должности действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа, сообщила телекомпания CNN.

По сведениям источников телекомпании, в команде Пенса рассчитывают, что вице-президенту США не придется апеллировать к недееспособности Трампа, как предусмотрено положениями 25-й поправки. По мнению помощников вице-президента США, наравне с запуском процедуры импичмента это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности Соединенных Штатов, передает ТАСС.

При этом, указывают источники телекомпании, Пенс не исключает, что в крайнем случае, если поведение Трампа на посту главы вашингтонской администрации «станет еще менее предсказуемым», ему придется прибегнуть к поправке, в результате чего он приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома.

Согласно 25-й поправке к Конституции США, вице-президент занимает пост главы Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий президента США, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.

Напомним, одна из участниц штурма Капитолия заявила, что вице-президент США Майкл Пенс предал сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Позже появились сведения о планах Пенса посетить инаугурацию Джозефа Байдена.

Накануне стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.

В четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.