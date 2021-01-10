Пенс собрался на инаугурацию Байдена

Заблокировав президента США Дональда Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин», считает президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может».

«Такой фестиваль подлого вранья, наглых подтасовок и насилия над волеизъявлением избирателей в Америке давно не устраивали», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

По его словам, Трамп доказал, что «любой энергичный американец, который обладает достаточными амбициями, деньгами (без них в Штатах никак), харизмой и твердым характером может стать президентом США, если напрямую обращается к избирателям, наплевав на «вашингтонское болото». «У него в «Твиттере» десятки миллионов подписчиков, за него голосовали почти 80 млн человек и сейчас они получили еще одно доказательство того, что их голоса украли и на них всех в Капитолии плюют. Чего более чем достаточно для того, чтобы Трамп вновь стал президентом через четыре года, если, конечно, его не бросят в тюрьму или не застрелят, что в Америке вещь вполне нормальная», – отметил политолог.

Он задался вопросом о том, как можно охарактеризовать тот политический строй, который в США установится при демократе Джо Байдене. «Либеральный фашизм, носителями которого были и Обама, и Хиллари Клинтон? Квазидемократическая диктатура? Тирания левачествующих геронтократических олигархов? Гремучая это смесь – очень левые, очень богатые, очень глупые, очень наглые, не слишком образованные, несмотря на все свои дипломы, искренне презирающие все и всех люди, считающие, что они могут делать, что хотят и делающие все, что хотят», – подчеркнул Сатановский.

«Трамп, конечно, не Че Гевара, не Мартин Лютер Кинг, не Мандела и не Ленин, но если Америку его пример ничему не научил и она так и будет идти по пути, наметившемуся на последних выборах, значит она полностью заслужила свою участь. Впрочем, она ее в любом случае заслужила», – заключил политолог.

Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа.

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию.

В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.