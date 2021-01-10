Пенс собрался на инаугурацию Байдена

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10 января, воскресенье | Последнее обновление — 04:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V»
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Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны?
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Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Пенс собрался на инаугурацию Байдена
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Действующий вице-президент Соединенных Штатов республиканец Майкл Пенс 20 января посетит инаугурацию избранного президента США демократа Джозефа Байдена, сообщил осведомленный источник телеканала NBC.
По сведениям источников американского издания Politico, вице-президент США Майкл Пенс может посетить церемонию, чтобы продемонстрировать поддержку мирной передачи власти. В свою очередь Байден заявил, что будет приветствовать присутствие Пенса на инаугурации, добавив, что рад тому, что Дональд Трамп проигнорирует церемонию, передает ТАСС.
Напомним, одна из участниц штурма Капитолия заявила, что вице-президент США Майкл Пенс предал сторонников действующего президента США Дональда Трампа.
Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников указанных событий назвал террористами. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Байден выбрал советника по России
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Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
В заявлении переходной команды демократа говорится, что Кендалл-Тейлор ранее была «аналитиком ЦРУ», а также работала в аппарате директора Национальной разведки США. Сейчас в переходной команде демократа она курирует вопросы, касающиеся России, передает ТАСС.
В администрации действующего президента США Дональда Трампа в СНБ Белого дома есть должность директора по Европе и России. При предыдущих президентах Бараке Обаме и Джордже Буше – младшем в аппарате СНБ работали старшие директора отдельно по Европе и по России. У каждого был свой отдел со штатом сотрудников.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов.
Соловьев посмеялся над заявлением Зеленского по поводу беспорядков в США
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Киев решительно осуждает насилие против Конгресса США.
Зеленский написал в Twitter: «Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США». «Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», – добавил он.
«То есть Зеленский все-таки против Майдана?», – сыронизировал в своем Telegram Соловьев.
На Украине также посмеялись над высказываниями своего президента. Как отметило украинское издание «Страна.ua», Зеленский назвал захват сторонниками Дональда Трампа Капитолия «ужасным нападением», подчеркнув, что «правда, ни слова не сказал о четырех погибших протестующих».
«Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная – он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США – «это другое», – говорится в Telegram «Страна.ua».
Ранее в Москве отреагировали на беспорядки в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам. В ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил
избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет
упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
Пушков сформулировал «доктрину Байдена»
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Член Совета Федерации Алексей Пушков сказал, какой будет новая доктрина внешней политики Соединенных Штатов после прихода к власти администрации избранного президента США Джо Байдена.
«Судя по всему, будущая администрация США не видит возможности разобщить Китай и Россию (при том, что такие попытки будут предприниматься). Хотя отношение к ним будет разное (по Байдену, Китай – это конкурент, а Россия – враг), в любом случае и Китай, и Россию в Вашингтоне рассматривают как противников США – и идеологических, и политических, и геоэкономических. В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего – «все более настойчивому Китаю», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
«При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда – идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», – отметил сенатор.
Он процитировал статью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и известного неоконсерватора Роберта Кагана: «У США есть союзники в Европе и в Азии, но нет организации, которая объединяла бы азиатские и европейские демократии... Демократиям нужна глобальная перспектива». «Итак, трансатлантическое сообщество, по этой логике, следует распространить и на Азию», – объясняет Пушков.
«По словам Байдена, в АТР «наши интересы и ценности сталкиваются с растущим вызовом» со стороны Китая. Китай, указывают теоретики «глобальной коалиции демократий», пытается достичь «критической массы влияния». А для такой массы страны «серой зоны», находящиеся между западным альянсом, с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой, приобретают исключительное значение. Речь идет о Средней Азии, Южном Кавказе, Восточной Европе (прежде всего, о Белоруссии и Украине), а также о странах Юго-Восточной Азии. Все эти регионы становятся зонами соперничества «между двумя типами миропорядка» – «либерально-демократическим» и «авторитарным», – рассуждает сенатор.
«Подчеркнем: эта доктрина сочетает задачу острого геополитического соперничества с идеологическим подходом, в соответствии с которым борьба идет между двумя противостоящими моделями современного миропорядка. Идеологизация геополитического соперничества характерна для холодной войны и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур». Таким образом, в новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление в восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», – заключил Пушков.
Ранее в пятницу стало известно, что Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
Напомним, Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов.
В США объявили конец американской эры
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Беспорядки в Конгрессе США являются признаком того, что Соединенные Штаты начинают приходить в упадок на международном уровне, заявил глава Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас.
«Мы видим кадры, которые я никогда не думал, что мы увидим в Соединенных Штатах. В некоторых других столицах – да, но не здесь [в Америке]», – написал Хаас в своем Twitter.
«Вряд ли после этого другие будут смотреть на нас как раньше, с уважением или почтением. Если у постамериканской эры есть определенная дата начала, то почти наверняка сегодня», – заключил глава Совета по международным отношениям в США.
Слова Хааса прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Хаас написал то, о чем мы говорим уже давно: несмотря на накопленную совокупную мощь, США уже не могут играть роль безусловного глобального гегемона. Это время ушло, американский «однополярный момент» позади – и его не вернуть. По моей оценке, конец полного доминирования США на мировой арене наступил раньше», – заявил он.
Пушков согласился, что 6 января США «продемонстрировали такую степень внутреннего разлада и неустойчивости, что это окончательно лишает их надежды на продление «американской эры».
«Конец истории, в который так истово верили в Вашингтоне, не случился. История беспощадна, она никогда не заканчивается и неумолимо движется вперед», – подчеркнул сенатор.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позднее полиция Капитолия подтвердила смерть своего сотрудника. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.
В Москве отреагировали на беспорядки в США
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Электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя события в Вашингтоне.
«Это внутреннее дело США (...) При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.
«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», – добавила представитель МИД.
Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Ветеран «Альфы» объяснил, почему смогли захватить Капитолий
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Захват Капитолия стал возможен из-за политического раскола охраны, поставившей свои политические взгляды выше профессиональных интересов, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«И вот такая безобразная подготовка к этой ситуации – это не просто непонимание (происходящего), но и влияние политических течений, которые исповедует каждый из охранников здания конгресса. И политические взгляды для них оказались выше профессионального долга», – передает слова Гончарова РИА «Новости».
Как отметил ветеран спецподразделения, произошедшее в Капитолии – это «потеря лица» Соединенными Штатами Америки». По его словам, охранники должны были подготовиться к возможной провокации в отношении здания Конгресса. Он также заявил, что раскол США «на два практически равнозначных лагеря» будет иметь серьезные последствия.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Пушков объяснил, как беспорядки скажутся на президентстве Байдена
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После событий в Вашингтоне и утверждения конгрессом избрания Джо Байдена президентом США американское государство может столкнутся с репрессиями в стране, считает сенатор Алексей Пушков.
«Приход [избранного президента США Джо] Байдена в Белый дом утверждался в небывалых условиях: Капитолий был захвачен демонстрантами; для их нейтрализации в здание был введен спецназ; конгрессмены и сенаторы были эвакуированы; в Вашингтоне был введен комендантский час и туда была направлена Национальная гвардия. Ничего подобного в истории США еще не было. События 06.01.21 обозначили качественный сдвиг», – написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, события в Вашингтоне окрасят американскую политику и состояние общества на годы вперед. «Одним из вероятных последствий станет усиление репрессивного характера американского государства».
По мнению Пушкова, Байден в любом случае должен был занять президентское кресло. Он отметил, что сторонники Трампа при этом оказали своему кандидату «медвежью услугу», так как штурм Капитолия в итоге оказался на руку лишь демократу.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Жертвой стрельбы в Капитолии стала ветеран ВВС США
В результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщили ее родственники.
Ее свекровь, комментируя присутствие Бэббитт в Капитолии, заявила: «Я не знаю, зачем она решила это сделать». Бэббитт жила в Сан-Диего, была сторонницей президента США Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды ее отправляли служить за рубеж, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, сторонники Трампа ворвались в Капитолий США, где шло утверждение итогов выборов президента страны. В здании произошла стрельба. Неизвестно, кто стрелял в Бэббитт. Сообщалось, что полиция Капитолия с оружием в руках требовала от ворвавшихся в Конгресс протестующих покинуть здание.
Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека
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В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия, сообщил глава столичной полиции Роберт Конти.
Конти подтвердил, что «сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину». Ее доставили в больницу, но «после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась», передает РИА «Новости».
«В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», – приводит слова Конти ТАСС.
Все скончавшиеся были совершеннолетними.
Глава столичной полиции сообщил, что задержаны более 52 человек, большинство – за нарушение комендантского часа, некоторые – за незаконное владение оружием.
Напомним, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.
В Раде призвали США переоценить «евромайдан» на Украине после беспорядков в Вашингтоне
США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны пересмотреть свое отношение к «цветным» революциям и переоценить события 2013-2014 годов на Украине , заявили депутаты украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы», – говорится в сообщении на сайте партии.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Сатановский высказался о пришедшей на смену Трампу «гремучей смеси»
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Заблокировав президента США Дональда Трампа, Twitter показал Соединенным Штатам и миру в целом, «кто в доме хозяин», считает президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, после этого вопросов насчет американской демократии «больше нет и быть не может».
«Такой фестиваль подлого вранья, наглых подтасовок и насилия над волеизъявлением избирателей в Америке давно не устраивали», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.
По его словам, Трамп доказал, что «любой энергичный американец, который обладает достаточными амбициями, деньгами (без них в Штатах никак), харизмой и твердым характером может стать президентом США, если напрямую обращается к избирателям, наплевав на «вашингтонское болото». «У него в «Твиттере» десятки миллионов подписчиков, за него голосовали почти 80 млн человек и сейчас они получили еще одно доказательство того, что их голоса украли и на них всех в Капитолии плюют. Чего более чем достаточно для того, чтобы Трамп вновь стал президентом через четыре года, если, конечно, его не бросят в тюрьму или не застрелят, что в Америке вещь вполне нормальная», – отметил политолог.
Он задался вопросом о том, как можно охарактеризовать тот политический строй, который в США установится при демократе Джо Байдене. «Либеральный фашизм, носителями которого были и Обама, и Хиллари Клинтон? Квазидемократическая диктатура? Тирания левачествующих геронтократических олигархов? Гремучая это смесь – очень левые, очень богатые, очень глупые, очень наглые, не слишком образованные, несмотря на все свои дипломы, искренне презирающие все и всех люди, считающие, что они могут делать, что хотят и делающие все, что хотят», – подчеркнул Сатановский.
«Трамп, конечно, не Че Гевара, не Мартин Лютер Кинг, не Мандела и не Ленин, но если Америку его пример ничему не научил и она так и будет идти по пути, наметившемуся на последних выборах, значит она полностью заслужила свою участь. Впрочем, она ее в любом случае заслужила», – заключил политолог.
Напомним, администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что ситуация с блокировкой аккаунта Трампа в Twitter порождает серьезную правовую коллизию.
В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Глава совета по нацбезопасности Белого дома по России подал в отставку
Старший директор совета национальной безопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал заявление в отставку, сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
«Райан Тулли уволился из Совета нацбезопасности. Он был старшим директором по делам Европы и России. Мне сказали, что он ушел после вчерашних событий в Капитолии США», – написала Джейкобс в Twitter.
Ранее сообщалось, что несколько сотрудников Белого дома подали в отставку после событий в Вашингтоне.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
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Трамп запретил помощнику вице-президента Пенса входить в Белый дом
Действующий президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом ключевому помощнику вице-президента Майка Пенса после того, как тот отказался отменить результаты прошедших президентских выборов, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, речь идет о главе аппарата Пенса, Марке Шорте, который консультировал вице-президента США по вопросам, связанным с подсчетом голосов коллегии выборщиков. По данным телеканала, Шорту теперь «запрещено входить в Белый дом», передает РИА «Новости».
Вице-президент США Майк Пенс председательствует на заседании конгресса, на котором должны утвердить результаты президентских выборов.
Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады. Также Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
В России оценили блокировку аккаунтов Трампа в Twitter
Штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа – не более чем символический акт, а настоящим залогом успеха является контроль над коммуникациями, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«События в Вашингтоне в очередной раз подтверждают величие вождя мирового пролетариата, который еще в октябре 1917-го в «Советах постороннего» четко сформулировал условия, необходимые для захвата власти: «...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции...». Иными словами, штурм Зимнего (Капитолия) – не более чем символический акт, а вот контроль над коммуникациями – залог успеха. Google, Twitter и пр. – не только телеграф и телефон, но, учитывая условия удаленки, еще и железнодорожные станции наших дней», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Горбачев увидел в беспорядках в Вашингтоне гибель США как государства
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Беспорядки в Вашингтоне явились предвестником гибели Соединенных Штатов как государства, штурм Капитолия был заранее разработан известными силами, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.
«Но беспорядки – не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», – цитирует Горбачева «Интерфакс».
По мнению экс-президента СССР, в скором времени гонка вооружений будет прекращена, так как люди осознают ее фатальные последствия. Как заявил Горбачев, в свое время ему удалось добиться подписания Договора о разоружении, поскольку стороны «хотели мира».
«Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях», – сказал он.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
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