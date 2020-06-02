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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 08:42  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов – так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...
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Говори им то, что они сами о себе думают

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
И вот я в аду. В котором одни и те же люди на прошлой неделе в приступе праведного гнева шеймят всех вокруг за неношение бесполезной тряпки, а уже на этой – плотными стадами, исполненными всё того же праведного гнева, грабят и поджигают магазины. Подробности...
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Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Давайте все-таки зададим самый важный вопрос, который давно беспокоит американцев и не только их. Действительно ли Америке присущ системный расизм? Что ж, короткий ответ на этот вопрос – да. Подробности...
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              Почему Трамп бессилен перед погромщиками

              Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?   2 июня 2020, 08:30
              Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?

              К настоящему моменту протесты охватили все крупнейшие города и порядка 45 штатов из пятидесяти. Где-то они проходят мирно, где-то выливаются погромы, поджоги и бои со стражами порядка. Магазины и рестораны страдают от мародеров, памятники от вандалов, полицейские автомобили и административные здания от радикалов с коктейлями Молотова.

              Примерно половина штатов из числа охваченных бунтами задействовали против погромщиков национальную гвардию, но она пока что не справляется. Дополнительные силы стянуты и в столицу, где объявлен комендантский час, а резиденция президента - Белый дом находится в фактической осаде. В какой-то момент главе государства пришлось даже спуститься в подземный бункер из соображений безопасности.

              При всем при этом создается устойчивое впечатление, что Дональд Трамп вообще ничего не делает для нормализации ситуации в стране. Как будто тот самый «фашист» и «президент с жестким стилем» (как кому угодно) самоустранился от проблемы в критический для государства момент. Он не предпринимает никаких практических шагов и откровенно избегает прессы: его традиционный брифинг в пятницу стал, наверное, самым коротким за всё президентство - Трамп объявил о санкциях против Китая и удалился, отказавшись отвечать на любые вопросы. Протесты тогда уже шли вовсю - так что вопросы были бы именно о них.

              Он при этом, конечно, не молчит, он сыплет проклятиями и угрозами через свой традиционный канал связи с избирателем - аккаунт в Твиттере. А на седьмой день беспорядков устроил по видеосвязи разнос губернаторам, назвав их «слабаками», сравнив с «придурками» и в очередной раз потребовав навести порядок. Но это всё слова. А дела-то где?

              Единственная громкая инициатива Трампа последних дней - о признании движения «Антифа» террористической организацией кажется пустышкой и вызвала в Сети улюлюканье с риторическими вопросами о том, а вменяем ли господин президент. Ведь «Антифа» невозможно признать террористической организацией, так как это не организация, а субкультура (агрессивная) и идеология (ультралевая, анархистская). Точно так же нельзя признать организацией, например, панков или эмо, коммунизм или исламизм, а идеологии в США не запрещают - на то и первая поправка.

              Несколько дней спустя обвинение в терроризме прозвучало из уст Трампа уже в другом контексте - он назвал «внутренним терроризмом» действия погромщиков, не став упоминать «Антифу» именно как «организацию». Заодно он пообещал быстрый и справедливый суд семье погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, а стране в целом мобилизацию силовых структур. И, наконец, в который уже раз потребовал от губернаторов не стесняться и привлекать национальную гвардию.

              То есть опять отделался обещаниями и угрозами, не предприняв явных действий.

              На первый взгляд подобная политика может показаться самоубийственной и преступной халатностью, демонстрирующей бессилие главы государства в условиях острого кризиса. Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?

              В реальности все гораздо сложнее: Белый дом ведет тонкую игру и, хочется надеяться, осознает критически высокую цену своей ставки.

              Первое, что надо понимать: в наибольшей степени пострадавшие города и штаты - это оплоты Демократической партии. То есть это противники, а подчас и открытые враги Трампа, на территории которых ему все равно не светит победа на выборах. У президента пока сохраняются хорошие шансы на переизбрание, но он никогда не выиграет ни в Калифорнии, ни в родном Нью-Йорке, ни в Миннесоте, с которой все это началось, ни в городе Вашингтоне, где чернокожие давно составляют абсолютное большинство населения (выборы там проиграл даже обожаемый народом республиканец Рейган, а он мало где проигрывал).

              Все это, кстати говоря, плохо согласуется с позицией американских либералов, которые поддерживают протесты и даже находят слова оправдания для погромщиков. Они видят причины бунта в «системном расизме», но такое объяснение крайне сомнительно, когда речь идет о мультикультурном Нью-Йорке, полыхавшем накануне, тем более, о Миннеаполисе - неформальной столице бунта, где погиб Флойд. Там и губернатор - демократ, и оба сенатора (кстати, женщины), там либеральный мэр-антитрампист и афроамериканец во главе полиции, а в Палату представителей от города и пригородов избралась Ильхан Омар - дочь иммигрантов из Сомали и одна из двух мусульманок в Конгрессе.   

              Другими словами, погромщики лютуют в зоне ответственности своих политических покровителей, пытавшихся использовать агрессию протеста против федеральной власти в лице Трампа. Как следствие, президенту выгодно максимально самоустраниться от этих разборок, свалив всю вину и ответственность на местные власти. Это по-своему справедливо, но опасно, если исходить из того, что география бунта продолжит расширяться.

              Участница протестов требует привлечь к ответственности копов-убийц

              Так мы упираемся в другое обстоятельство, объясняющее бездействие президента. Подчиненный ему силовой ресурс, предназначающийся для наведения порядка внутри страны, сродни вампирам, которые, согласно легенде, не могут войти в дом без приглашения. Федеральное устройство США таково, что власти штата должны сами обратиться к главе государства за помощью, чтобы он прислал свои «штыки» в зону конфликта.

              Конечно, для кризисных случаев и особый ситуаций предусмотрены исключения. Трамп может обойти заведенный порядок, но тогда вся ответственность за последствия (а они могут быть кровавыми) ляжет на него. В то же время, властям Калифорнии, Миннесоты, Нью-Йорка и других либеральных штатов обращение за силовой поддержкой к «фашисту Трампу» их электорат попросту не простит, ведь на словах демократы выступают против президента и разделяют возмущение протестующих.

              В итоге Америка получает войну нервов. Трамп надеется ее выиграть, рассчитывает, что его оппоненты первыми нажмут на тормоз и применят силу в достаточном объеме. Поэтому его требование и акцентируется на том, чтобы губернаторы задействовали национальную гвардию и испросили у Белого дома дополнительные ресурсы.

              Что же касается «Антифы», организации действительно полумифической, тезис Трампа о признании ее активистов террористами обращен к собственной аудитории - людям зачастую слишком простым для того, чтобы вдаваться в юридические детали. Чего Трампу не занимать, так это умения общаться со своим электоратом на одном языке, столь возмутительном для высоколобых либералов из Лиги плюща. «Антифе» справедливо указывают на ее место в системе общественных отношений, но без последствий в виде закона.

              Заодно президент как бы развязывает руки ФБР. Бюро получит основание проверить, а не существует ли организации «Антифа» на самом деле, установит личности координаторов протеста (если такие есть, а они наверняка есть), их прошлое и горизонтальные связи. В случае успешной работы, под запрет могут попасть несколько разрозненных группировок, причисляющих себя к ультралевому движению, но агенты ФБР попортят крови и потреплют нервы более широкому кругу заводил.   

              Такова внутриполитическая составляющая «американской весны». Главная проблема и Трампа, и его оппонентов в том, что текущий бунт и сопутствующие ему мародерства явление прежде всего стихийное. Это одновременно жест гнева, обиды, отчаянья и безнаказанности в стране, четверть населения которой внезапно потеряло работу, столкнулось с рекордным более чем за век обвалом экономики и одурело от безделья в карантин. Рано или поздно, так или иначе протесты закончатся, но конечный ущерб может оказаться неприемлемым и для Трампа, и для демократов, и для Америки в целом.


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