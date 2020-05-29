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29 мая, пятница  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
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Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в СШАФото: Michael Clevenger/Reuters
Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты. По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией и протестами в своих интересах, однако это не решит одну из тяжелейших проблем американского общества. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...
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Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет

Елена Кондратьева, журналист
Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
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              Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

              Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США   29 мая 2020, 14:56
              Фото: Michael Clevenger/Reuters
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

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              Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты. По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией и протестами в своих интересах, однако это не решит одну из тяжелейших проблем американского общества.

              В понедельник правоохранительные органы Нью-Йорка задержали более 40 участников массовых акций протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жестокого обращения со стороны полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота).

              Участники акции ударили сотрудника органов безопасности мусорным баком по голове. Всего в протестных акциях пострадали четверо сотрудников полиции, их доставили в больницы. У одного из 40 задержанных нашли при себе нож.

              Кроме того, в пятницу мэр Джейкоб Фрей ввел режим чрезвычайной ситуации в Миннеаполисе, а губернатор штата Миннесота Тим Вальц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности. Однако это не мешало протестующим сжечь полицейский участок. При этом полиция штата задержала в прямом эфире репортера CNN, который освещал протесты. Таким образом, полицейский скандал с расовой подоплекой продолжает набирать обороты сразу в нескольких штатах и сопровождается насилием с обеих сторон.  

              Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала: инцидент в Миннеаполисе в очередной раз продемонстрировал, что практика жестокого обращения с чернокожими до сих пор не изжита в американских правоохранительных органах. Система уголовного правосудия во многом представляет собой современное воплощение расового террора.

              Причем это подтверждается статистикой. Например, в период с 2012 по 2018 год, по данным журнала American Journal of Public Health, полицейские в США в среднем убивали по 2,8 человека в день. При этом небелые граждане подвержены большему риску: на 100 тысяч задержанных приходится до 2,4 погибших афроамериканца и до 1,2 латиноамериканца, в то время как белых – до 0,7 человека. Кроме того, в США создан специальный сайт «Fatal encounters» для статистического учета совершенных полицейскими убийств, где можно отследить расовую и этническую принадлежность погибших.

              По мнению политолога-американиста Бориса Межуева, жесткость полицейских в отношении афроамериканцев отчасти объясняется расовыми предрассудками. «Большинство черных – очень бедны, физически сильны и замкнуты в своих даунтаунах. Как только полицейским приходится вступить с ними в конфликт – они психологически напряжены. Это следствие расовых предрассудков», – рассказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

              «При этом полицейские в США осознают себя особой кастой. Им многое дозволено, даже больше, чем копам в Британии. И вот эта жесткость время от времени приводит к тому, что мы сейчас наблюдаем в Миннеаполисе», – отметил собеседник.

              В то же время гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что очередной всплеск насилия свидетельствует об очень глубоком расколе в США. «Обстановка нервная и напряженная. Вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в ноябре, это напряжение, скорее всего, останется», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

              С ним соглашается политолог-американист Малек Дудаков. «Происходящее в Миннеаполисе и Нью-Йорке напоминает последние годы президентства Обамы, которые сопровождались беспорядками в Сент-Луисе и других городах. За три года правления Трампа – это первый подобный инцидент, если не считать того, что было в Шарлоттсвилле, где ультраправые столкнулись с ультралевыми», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

              «Понятно, что поводом для протестов стала гибель Флойда, но причины протестов лежат глубже.

              Во-первых – это кризисная ситуация в экономике. Из-за коронавируса 40 млн человек, то есть 25% населения, потеряли рабочие места. Это абсолютный рекорд даже на фоне Великой депрессии 1933 года», – полагает Дудаков.

              «Во-вторых, если внимательно посмотреть на беспорядки в Миннеаполисе – к чернокожим присоединились белые, которые выступают против полицейского произвола. Но они также недовольны социально-экономической ситуацией. Не будь этого – убийство Флойда не вызвало бы столь мощных беспорядков», – уверен политолог.

              По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, ситуация в Миннеаполисе уже стала частью президентской кампании в США. Так, Дудаков напомнил, что Миннесота – это либеральный штат, где большая часть власти сконцентрирована в руках демократов и ультралевых. «Республиканцы также возмущены поведением полиции, но требуют от левых прекратить разгул мародерства, грабежей и убийств», – отметил собеседник.  

              «Конечно, демократы в ходе президентской кампании постараются разыграть «расовую карту» против Трампа. Однако республиканцы помнят, что власть в штате находится у демократов. Потому вина за полицейский беспредел и беспорядки лежит именно на них. Из-за этого напряженность между демократами и республиканцами будет нарастать», – прогнозирует собеседник.

              В свою очередь Кортунов напоминает: в США существует «удивительная стабильность электоральных предпочтений». «Те, кто поддерживал Трампа раньше, будут его поддерживать дальше. Это примерно 42% избирателей, и этих людей не сдвинешь. Примерно столько же людей президента не поддерживает. Потому борьба разворачивается за тех, кто не определился с выбором», – сказал Кортунов.

              «В нынешней ситуации Трамп будет апеллировать не столько к черным, как к этнической группе, сколько к той категории черных, которых можно отнести к традиционному среднему классу. Но насколько эта логика будет убедительной, пока сказать трудно, потому что перед средним классом стоит выбор: возвращаться на рабочие места, чего добивается Трамп, или продолжать жить на социальные пособия, что гарантируют демократы», – добавил собеседник.

              «А вот Байден вряд ли сможет набрать очков на этой истории. В своем интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви Байден сказал, что тот не может называть себя черным, если поддерживает Трампа. Таким образом экс-вице-президент США не является достойным ответом на вызовы расизма и этнических противоречий», – прогнозирует Дудаков.

              Однако нерешенным остается вопрос реакции на действия полиции, считают эксперты. В пятницу Дональд Трамп написал в своем Twitter: «Эти хулиганы позорят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Только что поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал, что военные окажут ему полную поддержку. Если возникнут какие-либо сложности, мы возьмем контроль в свои руки».

              «Трамп понимает, что копы – это его избиратели. Он может осудить одного копа, но не весь полицейский корпус. Иначе Трамп просто потеряет свое лицо. Потому демократы, извините, будут тыкать в это лицо и называть его расистом. Такова политическая борьба в США», – резюмировал Межуев.

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