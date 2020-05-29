Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок

Участники массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жестокого обращения со стороны полиции, в Миннеаполисе (штат Миннесота) подожгли полицейское отделение.

Протестующие ночью окружили полицейский участок. Собравшиеся на крыше полицейские попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, после этого участники протеста ворвались в здание и подожгли его, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Правоохранителей эвакуировали с крыши на вертолете, никто из них пострадал.

По словам очевидцев, на месте инцидента не было бойцов Нацгвардии, которых губернатор штата Миннесота мобилизовал для подавления беспорядков.

Между тем, как передает CNN, полиция Миннеаполиса обнародовала стенограмму обращения, из-за которого задержали афроамериканца Флойда. Разговор состоялся предположительно между сотрудником магазина и дежурным полицейского отделения.

Продавец сообщил в полицию, что один из покупателей на Чикаго-авеню оплатил покупку поддельными купюрами, после чего направился к своей машине. По словам позвонившего, темнокожий высокий мужчина, предположительно Флойд, был пьян и вел себя неадекватно.

По словам сотрудника магазина, мужчина некоторое время «сидел на своей машине» в состоянии алкогольного опьянения и отказывался вернуть купленные сигареты.

В ответ полицейский пообещал направить на место инцидента наряд.

«Если автомобиль или этот человек покинут место происшествия, дайте нам знать. Наряд скоро прибудет», – сказал он.

Напомним, протесты в Миннеаполисе прошли после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда.

Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Известно о гибели по меньшей мере одного человека в ходе протестов в Миннеаполисе. Акции протеста начались также в Лос-Анджелесе. Из-за беспорядков в Миннеаполисе введен режим ЧС.

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