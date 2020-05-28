Массовые протесты в США из-за смерти афроамериканца привели к новой гибели

Массовые протесты в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) привели к новой гибели. Также новые акции начались в Лос-Анджелесе.

По данным издания CBS Los Angeles, на второй день акции протеста в Миннеаполисе при стрельбе погиб еще один активист. По нему открыл огонь владелец ломбарда. Мужчина начал стрелять из-за агрессивного поведения людей, которые по ходу шествия начали нападать и грабить магазины, передает РИА «Новости».

Раненый был доставлен в больницу, где позднее скончался. В настоящее время правоохранительные органы задержали преступника.

По информации газеты Star Tribune, участники акции также подожгли расположенный неподалеку магазин автозапчастей.

Кроме того, толпы собрались в Лос-Анджелесе в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), выступающего против насилия в отношении чернокожего населения.

Отмечается, что мирная акция протеста переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла двух патрульных машин и запрыгнули на них. После этого в городе произошли столкновения с полицией.

Ранее в Миннеаполисе прошли демонстрации после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами.

Полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого афроамериканец умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, афроамериканцы в США гораздо чаще попадают в полицейские сводки «убийственных задержаний», чем белое население. Так, в 2014 году массовые беспорядки в городе Фергюсоне спровоцировало убийство полицией 18-летнего чернокожего Майкла Брауна, который был застрелен, несмотря на то что поднял руки вверх и был без оружия. Размах погромов, в ходе которых бунтовщики начали стрелять по полиции, вынудил власти штата Миссури ввести в Фергюсоне комендантский час и привлечь к стабилизации обстановки в городе национальную гвардию.