Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе

Администрация Twitter скрыла сообщение президента США Дональда Трампа с угрозой направить в Миннеаполис нацгвардию для подавления беспорядков.

Вместо сообщения американского лидера теперь можно увидеть надпись: «Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия». В то же время администрация соцсети не стала полностью закрывать доступ к записи Трампа, решив, что он «может представлять собой предмет общественного интереса».

«Эти хулиганы позорят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Только что поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал, что военные окажут ему полную поддержку. Если возникнут какие-либо сложности, мы возьмем контроль в свои руки. Когда начинается мародерство, начинается и стрельба», – написал Трамп.

Перед этим американский лидер указал, что не может остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в «великом американском городе Миннеаполис». «Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр – левый радикал Джейкоб Фрей – возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо», – написал он.

Этот твит скрыт не был.

Напомним, протесты в Нью-Йорке и Миннеаполисе начались после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда. Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре мужчина умер. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Известно о гибели по меньшей мере одного человека в ходе протестов в Миннеаполисе. Акции протеста начались также в Лос-Анджелесе. Из-за беспорядков в Миннеаполисе введен режим ЧС.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.