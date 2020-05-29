Эксперт: Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США

«Обстановка нервная и напряженная. Вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в ноябре, это напряжение, скорее всего, останется», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя неутихающие в США массовые беспорядки после смерти афроамериканца в результате грубого задержания полицейскими.

«Всплески насилия говорят об очень глубоком расколе в США. Обстановка нервная и напряженная. Вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в ноябре, это напряжение, скорее всего, останется», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По мнению политолога, беспорядки не особо повлияют на итоговый результат президентской гонки, так как в США существует «удивительная стабильность электоральных предпочтений». «Те, кто поддерживал Трампа раньше, будут его поддерживать дальше. Это примерно 42% избирателей, и этих людей не сдвинешь. Примерно столько же людей президента не поддерживает. Потому борьба разворачивается за тех, кто не определился с выбором», – сказал эксперт.

По словам Кортунова, в нынешней ситуации Трамп будет апеллировать не столько к черным, как к этнической группе, «сколько к той категории черных, которых можно отнести к традиционному среднему классу». «Но насколько эта логика будет убедительной, пока сказать трудно, потому что перед средним классом стоит выбор: возвращаться на рабочие места, чего добивается Трамп, или продолжать жить на социальные пособия, что гарантируют демократы», – добавил собеседник.

Эксперт также напомнил, что на фоне беспорядков не утихает другой скандал – с Джо Байденом, который в недавнем интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви заявил, что тот не может называть себя черным, если поддерживает Трампа.

«Но демократы давно и последовательно работали на меньшинства. Они потеряли традиционную электоральную базу в лице рабочего класса, уступив ее республиканцам, но меньшинства пока с ними. Потому Трамп вряд ли сможет перехватить афроамериканские голоса, делая акцент на этничности. Его стратегия заключается в том, чтобы противопоставить этничности общеамериканский патриотизм», – заключил Кортунов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, последние три дня США охвачены массовыми беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания полицейскими. 46-летнего мужчину заподозрили в использовании фальшивых документов.

Запись задержания была показана в интернете. На ней видно, что Флойда скрутили и бросили на асфальт лицом вниз, удерживая в таком положении несколько минут и придавив шею коленом. Прибывшие медики забрали Флойда в отделение неотложной помощи, где была констатирована смерть.

В пятницу мэр Джейкоб Фрей ввел режим чрезвычайной ситуации в Миннеаполисе, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности. Однако это не мешало протестующим сжечь полицейский участок. Правоохранителей эвакуировали с крыши на вертолете, никто из них не пострадал.

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