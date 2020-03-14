Расизм остался основой американского общества

В Соединенных Штатах вновь упрекают России во вмешательстве - на этот раз наша страна якобы разжигает среди американцев межрасовую рознь. Иначе говоря - провоцирует негритянское и белое население ненавидеть друг друга. На самом же деле, никакой провокации и не требуется. Знаменитая американская толерантность к цветным, как показывают многочисленные примеры, не более чем миф.

Полицейское управление Сан-Диего останавливает и досматривает афроамериканцев на 219% чаще, чем белых граждан. Это не очередная пропагандистская страшилка, но всего лишь слепок с повседневной жизни чернокожих американцев, попавший на ленты новостей на этой неделе.

По данным Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), правоохранительные органы США регулярно ведут слежку, останавливают, задерживают, обыскивают, допрашивают и арестовывают афроамериканцев в количествах, диспропорциональных от их общей численности в составе населения США. По статистике, один из каждых 1000 афроамериканцев рискует быть убитым полицейскими.

И, кажется, что здесь снова не обошлось без российского вмешательства. По крайней мере, по версии New York Times сотрудники Службы внешней разведки России (СВР) старательно пытаются разжечь межрасовую ненависть среди американцев в преддверии президентских выборов 2020 года. Как утверждает издание, усилия российских оперативников направлены на раскол социальной ткани американского общества и усугубления напряженности в обществе с помощью педалирования наиболее острых проблем. Среди этих проблем, помимо расизма, такие как контроль за оборотом оружия, аборты, соперничество этнических преступных группировок, неоправданная жестокость полиции и т.п.

На секретных брифингах для членов Сената и Палаты представителей Конгресса США эксперты из американского разведывательного сообщества рассказывают, что посредством «наглых и разрушительных операций влияния» Россия пытается способствовать появлению в американском обществе чувства хаоса. Российские спецслужбы якобы прибегают для этого к анонимным форумам, таким как 4chan, и приватным группам в социальных сетях. Там они, например, провоцирует американских белых расистов на более экстремистские заявления, одновременно побуждая негритянских активистов к ответным насильственным действиям.

Напомним, что на протяжении уже нескольких лет Россию обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2020 года с целью избрания Дональда Трампа. Буквально в феврале этого года России поставили в вину якобы оказанную помощь демократу-социалисту Берни Сандерсу в его борьбе за президентскую номинацию с представителем номенклатуры и «глубинного государства» Джо Байденом. А на днях разведка и служба безопасности США увидели «руку Москвы» в панике, распространяющейся по американским соцсетям по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.

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Как и в прошлые разы, доказательства очередного российского «вмешательства» не приводятся, показания анонимных источников засекречены, то есть в очередной раз все сводится к излюбленной американской стороной позиции допущений и хайли-лайкли. Представитель МИД России Мария Захарова оценила новую «жареную утку» New York Times как «пустословие, перешедшее в пропаганду». Складывается впечатление, что в очередной раз США пытаются свои внутренние проблемы свалить на происки «русского медведя», который только и ждет удобного случая, чтобы подорвать американскую демократию и ослабить веру в заокеанские институты гражданского общества.

Между тем, за отлакированной американской действительностью с ее самопровозглашенной победой над расизмом и торжеством толерантности скрывается не самая приглядная картина. 27 января Институт Гэллапа опубликовал результаты соцопроса, согласно которому только 36% американцев оказались довольны состоянием межрасовых отношений в стране, тогда как 58% респондентов высказали противоположную точку зрения. В социологическом исследовании на подобную тему, проведенном Rasmussen Reports 24 января, лишь 34% американцев положительно оценили состояние межрасовых отношений в своей стране.

А ведь, казалось бы, проблема расизма в США решена раз и навсегда: все памятники генералам-конфедератам времен Гражданской войны повалены, День Колумба уже не отмечается в целом ряде штатов, а названия школьных спортивных команд, как и их талисманы, повсеместно переименованы и изменены.

Американское общество, несмотря на все разговоры о необходимости борьбы с расизмом, в любой момент готово расковырять старые болячки. CBS и Los Angeles Times сообщают о росте числа случаев хулиганских выходок и дискриминации на расовой почве в отношении лиц азиатского происхождения со стороны других американцев на фоне слухов о потенциальных носителях коронавируса.

Расизм действительно проник в саму ткань американского общества, но обвинять в его разжигании российских разведчиков, весьма цинично. Преступления на почве расовой ненависти регулярно совершаются даже в основополагающем институте американской демократии, опоре страны и ее защите – вооруженных силах. Убедительно доказано, что среди американских военных имеются адепты такой экстремистской группировки как «Европейская идентичность», проповедующей идеи расового превосходства не только в армии, но и в школах и колледжах. В 2019 году военной прокуратурой расследовалось дело одиннадцати военнослужащих, состоящих в рядах «Европейской идентичности».

Но это не единственная ультраправая группировка, объединяющая американских военных и ветеранов. В январе прошлого года бывший ветеран морской пехоты и иракской войны, член группировки «Крестоносцы» Кертис Аллен был приговорен к 25 годам тюремного заключения за попытку взрыва бомбы, направленной против мусульман в Канзасе. Вообще министерство внутренней безопасности США официально признало связь между внутренним правым терроризмом и военным персоналом еще в 2009 году.

Нелепо слышать из-за океана обвинения России в попытках посеять межрасовую ненависть в стране, где еще тридцать лет назад один из руководителей отделения «Ку-клукс-клана» был избран в Палату представителей Луизианы, а четыре года назад девять чернокожих прихожан церкви в Чарльстоне (Южная Каролина) были расстреляны сторонником превосходства белой расы.

Антидиффамационная лига (американская еврейская неправительственная правозащитная организация) в своем новом исследовании зафиксировала в 2019 году 2713 случаев экстремисткой пропаганды на территории кампусов и за их пределами по сравнению с 1214 случаями годом ранее. Согласно данным исследования, дискриминационная пропаганда затронула все американские штаты, за исключением Гавайев. Еще не так давно, три года назад в США прокатилась волна поджогов синагог, сообщений о минировании еврейских культурных центров и случаев вандализма на еврейских кладбищах.

В октябре 2018 года были расстреляны одиннадцать человек в синагоге Питтсбурга, в апреле прошлого года в результате аналогичного нападения погиб посетитель синагоги в калифорнийском городе Повэй.

Но расистским нападениям и угрозам подвергаются не только чернокожие, евреи и латиноамериканцы. Становятся известны случаи атак афроамериканских и продемократических активистов на сторонников Трампа (побоище в Шарлотсвилле на «Марше объединенных правых» два года назад), избиений консервативных журналистов членами «антифы», так, например, в прошлом июле в Портленде пострадал репортер Энди Нго.

Все большую силу набирают организации левого вооруженного сопротивления, такие как «Социалистическая стрелковая ассоциация». Подобные группы создают свои центры стрелковой подготовки и активно вербуют новых сторонников, готовых отстаивать левую идею с оружием в руках против правых «ополченцев». Свои вооруженные организации появляются даже у представителей ЛГБТ-сообщества: «Розовые пистолеты», «TriggerWarning» и др. Тем временем

сюжеты о латиноамериканских бандах, ставящих во главу угла идеологию возрождения Ацтлана (мифической прародины ацтеков на юго-западной территории США, очищенной от белого населения), уже давно заполнили американское медиапространство.

Политический климат в США становится все более токсичным. Расизм и антагонизм между различными группами американцев никуда не делись. Уровень взаимной неприязни и готовности применить оружие против оппонента с другим цветом кожи или иными убеждениями таковы, что сегодня США никак нельзя назвать безопасной от проявлений экстремальной дискриминации страной.

Восемь лет Барака Обамы и три с половиной года Дональда Трампа не смогли исправить того факта, что как свидетельствует Guardian, чернокожие подростки и мужчины в возрасте 15-34 лет в пять раз чаще белых мужчин-американцев рискуют быть застреленными полицейскими. Американское общество до сих пор неспособно изъять из своих тканей гены расизма и дискриминации.