Песков отверг попытки США обвинить Россию во вмешательстве

Россия не вмешивается в чужие внутренние дела, в том числе в дела США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление посольства России в Вашингтоне о беспрецедентной деградации двусторонних отношений на фоне электоральных антироссийских выступлений.

«С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве. Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет. Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в российские дела», – передает его слова ТАСС.

У Пескова спросили, говорит ли заявление российского посольства о том, что на международной арене укрепляются позиции России, на что он заметил, что «Россия себя чувствует абсолютно уверенной», а дипмиссия в Вашингтоне не нуждается в дополнительной поддержке Кремля.

«Посольство заявило и это российская дипломатическая миссия в США, это совершенно нормальная практика», – заключил он.

Американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД, между тем, заявил, что русофобия в США – это «элитная история, а не электоральная».

Ранее посольство России в Вашингтоне выпустило заявление, в котором выразило глубокую озабоченность раскруткой «новой спирали спекуляций» о якобы вмешательстве России в выборы США, подчеркнув, что Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран.

До этого влиятельные американские сенаторы-демократы потребовали от госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России за приписываемое Москве «вмешательство в американские выборы».

В Кремле сочли проявлением паранойи утверждения о вмешательстве России в американские праймериз.

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