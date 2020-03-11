Захарова сочла пустословием статью о «разжигании Россией расовой ненависти» в США

Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Служба внешней разведки России якобы пытается разжечь межрасовую ненависть в США перед выборами 2020 года, воздействуя на сторонников господства белых. В МИД России назвали публикацию пустословием.

«Пустословие, перешедшее в пропаганду», – передает «Интерфакс» слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В статье утверждается, что американские чиновники получили разведданные, согласно которым российские спецслужбы якобы сменили тактику перед предвыборной кампанией в США, и теперь имеют цель спровоцировать раскол в американском обществе, усугубив напряженность, в том числе межрасовую. При этом источники не могут четко сказать, какого именно результата добивается Москва.

Утверждается, что если в 2016 году Россия якобы работала с афроамериканцами, чтобы сократить их явку на выборы, то теперь СВР якобы работает с белыми расистами. Их, как утверждаются, пытаются спровоцировать на более агрессивные и оскорбительные заявления, а афроамериканские экстремистские группировки якобы провоцируют на применение насилия.

В начале марта СМИ со ссылкой на соцопрос сообщили, что большая часть американцев полагают, что Россия якобы пытается вмешаться в президентские выборы в США.