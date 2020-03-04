Американцы ответили на вопрос о «вмешательстве» России в новые выборы США

Большая часть американцев полагают, что Россия якобы пытается вмешаться в президентские выборы в США, пишут СМИ со ссылкой на социальный опрос.

Опрос Harvard CAPS-Harris Poll проводила компания The Harris Poll, о результатах исследования сообщило издание The Hill, передает RT.

На вопрос о том, верят ли респонденты, что доказательства вмешательства Москвы в предстоящие американские выборы есть, утвердительно ответили 50% опрошенных, отрицательно – 41%.

«Большинство избирателей до сих пор считают, что Россия оказывает поддержку избирательному штабу Трампа, и отвергают предположения о том, что Москва помогает штабу (кандидата в президенты от Демократической партии США Берни) Сандерсу - несмотря на то что эта информация (о помощи Трампу) уже была опровергнута и названа мнением представителей разведслужб», – прокомментировал результаты руководитель организационного комитета опроса Марк Пенн.

64% участников заявили, что есть доказательства вмешательства России на стороне Сандерса.

Опрос проводили с 26 по 28 февраля через интернет среди 2592 американцев, зарегистрированных в качестве избирателей. Отмечается, что состав опрошенных подобран таким образом, чтобы наиболее точно отображать реальный состав населения США.

В среду стало известно, что претендент на пост президента США от Демократической партии Майкл Блумберг снял свою кандидатуру в избирательной кампании в пользу другого члена партии Джо Байдена.