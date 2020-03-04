Претендент на пост президента США снял свою кандидатуру

Экс-мэр Нью-Йорка и претендент на пост президента США от Демократической партии Майкл Блумберг снял свою кандидатуру в избирательной кампании в пользу другого члена партии Джо Байдена.

«Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я ухожу по той же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с наибольшими шансами, чтобы добиться этого. Понятно, что это мой друг и великий американец Джо Байден», – сообщил Блумберг в соцсетях, передает РИА «Новости».

Напомним, Блумберг в ходе «супервторника», когда разыгрывались первичные партийные выборы (праймериз), не одержал ни одной победы, кроме Американского Самоа.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Джо Байден победил в праймериз социалиста Берни Сандерса.