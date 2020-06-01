Агенты секретной службы США в разгар беспорядков увели Трампа в бункер

Сотрудники секретной службы Соединенных Штатов в разгар беспорядков у Белого дома в ночь с пятницы на субботу увели президента США Дональда Трампа в подземный бункер в центре Вашингтона, сообщила The New York Times.

По словам источников издания, на этом решении настояли сотрудники секретной службы Соединенных Штатов. По сведениям телеканала CNN, Трамп провел в убежище немногим меньше часа, передает ТАСС.

Как отмечает The New York Times, согласно существующим правилам, американский лидер спускается в бункер в тех случаях, когда Белой дом находится «под угрозой». В этом убежище, в частности, в свете терактов 11 сентября 2001 года укрылся Дик Чейни, который в то время являлся вице-президентом США. 43-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш – младший также спускался в бункер, когда поступила информация об угоне террористами самолета. Позже выяснилось, что тревога была ложной.

Ранее сотрудникам Белого дома рекомендовали не приходить на работу в воскресенье в связи с беспорядками в Вашингтоне. В субботу несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в официальную резиденцию президента США. Однако секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. После этого глава американской администрации Дональд Трамп похвалил секретную службу США.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

В воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров других городов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.