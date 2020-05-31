Секретная служба США преградила доступ протестующим к Белому дому

Секретная служба США и полиция Вашингтона не допускают протестующих с пересечения 17-й улицы и Пенсильвания-авеню к Белому дому, сообщили корреспонденты пула американского лидера Дональда Трампа из резиденции американского президента.

По сведениям телеканала CNN, собравшиеся около Белого дома протестующие исписали антиправительственными лозунгами автомобили американской Секретной службы. Несколько человек забрались на крыши ведомственных машин на Пенсильвания-авеню, передает ТАСС.

Накануне несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в Белый дом. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил Секретную службу США за охрану Белого дома от осадивших резиденцию американского лидера протестующих.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

Следом губернатор Джорджии подписал указ об отправке бойцов нацгвардии в Атланту.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.