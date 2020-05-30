Семья убитого в Миннесоте афроамериканца выдвинула требования к властям

Семья погибшего при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда требует переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие, следует из заявления, которое опубликовал адвокат членов семьи Бен Крамп.

«Арест бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Чавена за жестокое убийство Джорджа Флойда – заслуживающий одобрения, но запоздалый шаг на пути к правосудию. Мы ожидали обвинений в убийстве первой степени. И мы хотим, чтобы других полицейских арестовали тоже. Мы призываем власти пересмотреть обвинения, чтобы отразить подлинную вину полицейских», – приводит текст заявления РИА «Новости».

Чавен был обвинен по двум статьям – убийство третьей степени, то есть по неосторожности. Статья «убийство первой степени» примерно соответствует российской формулировке «убийство с отягчающими обстоятельствами».

Накануне восемь городов в США охватили протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в одной из больниц Миннеаполиса после задержания полицией.

Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. В тот же день в ряде городов Миннесоты ввели комендантский час.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.