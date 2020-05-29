В Миннесоте в связи со смертью афроамериканца задержали экс-полицейского

Правоохранительные органы в американском штате Миннесота задержали бывшего полицейского в связи со смертью афроамериканца при аресте.

Полицейский был уволен из полиции 26 мая, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен сообщил, что бывшему полицейскому Дереку Шовину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве Флойда.

Напомним, в Миннесоте на этой неделе вспыхнули массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание афроамериканца Джорджа Флойда. На чернокожего мужчину, заподозренного в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами, надели наручники, затем его повалили на дорогу.

Полицейский, производивший задержание, надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.

Многотысячная акция протеста в Миннесоте быстро переросла в столкновения и погромы, в ходе которых в полицейские машины летят камни и бутылки. Протесты охватили восемь американских городов.

Москва заявила о «полицейском произволе» в США и призвала Вашингтон тщательно расследовать убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.