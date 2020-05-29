Москва обратилась к Вашингтону в связи с «полицейским произволом» в США

Москва призывает Вашингтон тщательно расследовать убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, говорится в сообщении МИД России.

«Призываем американские власти вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств, привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия. И, конечно, тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве напомнили, что этот инцидент – «далеко не первый в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны «стражей порядка» в США».

В МИДе привели в пример убийство в 2016 году офицером полиции несовершеннолетнего Лакуана Макдональда. «Поводом для применения огнестрельного оружия тогда послужило то обстоятельство, что Макдональд якобы стал прятать находившийся в его руке нож, как только стражи порядка приблизились к нему. Полицейские открыли огонь, несмотря на то, что подросток не предпринимал попыток нападения», – напомнили в министерстве.

В комментарии МИДа приводятся и другие подобные случаи, в том числе убийство в 2018 году в Далласе безоружного 26-летнего афроамериканца. Тогда сотрудница полиции приняла мужчину за злоумышленника, пытавшегося проникнуть в ее жилище.

«В США явно накопились системные проблемы в правочеловеческой сфере. В их числе – дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение огнестрельного оружия и «средств самообороны» частными лицами и многие другие», – подчеркнули в МИДе.

Напомним, протесты в Нью-Йорке и Миннеаполисе начались после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда.

Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Известно о гибели по меньшей мере одного человека в ходе протестов в Миннеаполисе. Из-за беспорядков в Миннеаполисе введен режим ЧС.

Акции протестов охватили уже несколько городов США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.