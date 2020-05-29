Москва обратилась к Вашингтону в связи с «полицейским произволом» в США

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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в СШАФото: Michael Clevenger/Reuters
Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты. По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией и протестами в своих интересах, однако это не решит одну из тяжелейших проблем американского общества. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...

Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              Москва обратилась к Вашингтону в связи с «полицейским произволом» в США

              29 мая 2020, 21:03

              Текст: Елизавета Булкина

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              Москва призывает Вашингтон тщательно расследовать убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, говорится в сообщении МИД России.

              «Призываем американские власти вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств, привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия. И, конечно, тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

              В министерстве напомнили, что этот инцидент – «далеко не первый в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны «стражей порядка» в США».

              В МИДе привели в пример убийство в 2016 году офицером полиции несовершеннолетнего Лакуана Макдональда. «Поводом для применения огнестрельного оружия тогда послужило то обстоятельство, что Макдональд якобы стал прятать находившийся в его руке нож, как только стражи порядка приблизились к нему. Полицейские открыли огонь, несмотря на то, что подросток не предпринимал попыток нападения», – напомнили в министерстве.

              В комментарии МИДа приводятся и другие подобные случаи, в том числе убийство в 2018 году в Далласе безоружного 26-летнего афроамериканца. Тогда сотрудница полиции приняла мужчину за злоумышленника, пытавшегося проникнуть в ее жилище.

              «В США явно накопились системные проблемы в правочеловеческой сфере. В их числе – дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение огнестрельного оружия и «средств самообороны» частными лицами и многие другие», – подчеркнули в МИДе.

              Напомним, протесты в Нью-Йорке и Миннеаполисе начались после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда.

              Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.

              Известно о гибели по меньшей мере одного человека в ходе протестов в Миннеаполисе. Из-за беспорядков в Миннеаполисе введен режим ЧС. 

              Акции протестов охватили уже несколько городов США.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.


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