После Миннесоты комендантский час ввели в ряде городов других штатов США

Мэры американских Денвера (штат Колорадо), Цинциннати (штат Огайо), и Милуоки (штат Висконсин) объявили о введении комендантского часа в связи со вспыхнувшими протестами после гибели в Миннеаполисе задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

«Мы хотим, чтобы все находились в безопасности. Поэтому с сегодняшнего вечера (30 мая) с 20.00 до 05.00 (с 05.00 до 14.00 мск) до понедельника, 1 июня, на территории всего города вводится комендантский час», – передает ТАСС обращение мэра Денвера (штат Колорадо) Майкла Хэнкока к жителям города.

Мэр Цинциннати (штат Огайо) Джон Кранли ввел комендантский час на субботу и воскресенье с 22.00 до 06.00 (с 05.00 до 13.00 мск) в связи с охватившими город протестами. «Прошлой ночью полиция Цинциннати проявила полный профессионализм, содействовав осуществлению права на протест, однако они [полицейские] ни при каких обстоятельствах не будут мириться с уголовными преступлениями», – заявил Кранли.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов Цинциннати информировал о задержании в субботу в городе 11 протестующих. По его данным, один из участников протестов и полицейский в ходе задержания получили незначительные травмы.

Кроме того, о введении комендантского часа с 21.00 субботы (08.00 31 мая мск) объявил мэр города Милуоки Том Барретт. По данным местной полиции, в ходе пятничных протестов по одному из полицейских был открыт огонь, однако бронежилет спас ему жизнь.

Ранее комендантский час ввели в ряде городов Миннесоты.

В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

Протесты и беспорядки в американских городах начались в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт заявил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.